Mercado de jugadores en el fútbol colombiano 2026: Millonarios y Deportivo Cali anunciaron nuevas caras para la próxima Liga BetPlay

A pocos días para finalizar el 2025, varios clubes anuncian novedades en sus plantillas de cara a la próxima temporada del fútbol profesional colombiano

El trofeo de la Liga
El trofeo de la Liga BetPlay espera por el ganador entre Tolima y Junior - crédito Deportes Tolima

El Deportivo Cali ha sacudido el panorama del fútbol colombiano al anunciar la incorporación de tres refuerzos de alto perfil para la temporada 2026. Bajo la dirección técnica de Alberto Gamero, el club vallecaucano espera volver a competir entre los ocho mejores del campeonato, situación que no se da desde el 2023.

La llegada de Pedro Gallese, arquero peruano y referente habitual de su selección nacional, representa un salto de calidad para la portería del equipo. Gallese aporta liderazgo, experiencia internacional y una trayectoria que lo posiciona como uno de los arqueros más confiables de la región, cualidades que fortalecen la última línea y elevan el estándar competitivo del plantel.

Juan Ignacio Dinenno regresa al
Juan Ignacio Dinenno regresa al Deportivo Cali para la temporada 2026 - crédito Deportivo Cali

En el frente de ataque, el club ha sumado a Juan Dinenno, delantero argentino reconocido por su capacidad goleadora y su inteligencia en el área. Su fichaje responde a la necesidad de un referente ofensivo capaz de resolver partidos cerrados, una de las carencias que el Deportivo Cali arrastró en temporadas recientes.

La defensa también se ve reforzada con la incorporación de Fernando Álvarez, joven defensor colombiano con experiencia en las selecciones juveniles del país. Su llegada apunta a consolidar una zaga más sólida y equilibrada, aportando proyección y formación a una línea que busca mayor consistencia.

Entretanto, Millonarios anunció la incorporación de Sebastián Valencia como su tercer refuerzo para la temporada 2026. El lateral izquierdo, de 29 años, firmó un contrato por tres años tras su paso por Fortaleza.

Sebastián Valencia firmó su contrato
Sebastián Valencia firmó su contrato por tres años con Millonarios y se convierte en la nueva apuesta del club para la banda izquierda - crédito Millonarios

La llegada de Valencia refuerza la competencia en la banda izquierda, donde compartirá posición con Danovis Banguero, Jhoan Hernández y Nicolás Giraldo, quien permanecería en el club. El club comunicó en sus redes sociales: “¡Seguridad y salida por la banda izquierda! Sebastián Valencia es nuevo jugador del Embajador”.

En paralelo, Rodrigo Ureña y Julián Angulo están cerca de sumarse al plantel. Ureña habría alcanzado un acuerdo con Millonarios, mientras que Angulo, extremo derecho, ya presentó exámenes médicos y su anuncio oficial se prevé para las próximas horas.

El equipo, bajo la gestión de Ariel Michaloutsos como nuevo director deportivo, ya había confirmado previamente las llegadas de Carlos Darwin Quintero y Mateo García. Hasta ahora, se han registrado seis bajas: Juan Pablo Vargas (transferido a Puebla con compensación económica), Néiser Villarreal, Cristián Cañozales, Ramiro Brochero, Bruno Savio y Juan José Ramírez (cedido a Llaneros).

Estas son las novedades en el mercado de fichajes del Fútbol Colombiano para el 2026

La final de la Liga
La final de la Liga BetPlay tendrá un balón especial, con el que Junior y Tolima buscarán el título - crédito Golty

Águilas Doradas

  • Fichajes: Bryan Urueña
  • Salidas: Tomás Salazar, Delvin Alfonzo

Alianza Valledupar

  • Salidas: Kalazán Suárez, Rubén Manjarrés, John García y Edwin Torres

Atlético Bucaramanga

  • Salidas: Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao

Atlético Nacional

  • Salidas: Joan Castro

América de Cali

  • Salidas: Luis Paz, Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Santiago Silva

Deportivo Cali

  • Fichajes: Juan Ignacio Dinenno, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro, Fernando Álvarez
  • Salidas: Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo, Yeison Gordillo

Deportivo Pereira

  • Salidas: Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg, Yuber Quiñones, José Moya, Jhon Largacha, Yesus Cabrera, Luis Felipe Mosquera, Kelvin Osorio, Adrián Estacio

Deportivo Pasto

  • Fichajes: Jonathan Risueño (DT)
  • Salidas: Diego Martínez

Independiente Medellín

  • Salidas: Juan Arizala

Independiente Santa Fe

  • Fichajes: Pablo Repetto (DT)
  • Salidas: Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edwar López, Jeison Angulo, Juan Espitia, Juan Aristizábal

Internacional de Bogotá

  • Fichajes: Larry Vásquez

Jaguares

  • Fichajes: Alexis Márquez (DT), Diego Martínez, Mauricio Castaño
  • Salidas: Didier Pino, Juan Camilo Roa

Llaneros

  • Fichajes: Kelvin Osorio, Jhonier Blanco, Juan José Ramírez, Juan David Pertúz
  • Salidas: Juan Carlos Angulo, Eli Mina, Kenner Valencia, Bryan Urueña, Anderson Mojica, Michael Rangel, Juan Peñaloza, Óscar Cabezas, Carlos Bogotá, Marlon García, Carlos Sierra

Millonarios

  • Fichajes: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia
  • Salidas: Bruno Sávio, Ramiro Brochero, Cristian Cañozales, Juan José Ramírez, Juan Pablo Vargas, Neiser Villarreal, Iván Arboleda.

Once Caldas

  • Salidas: Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García, Juan Carlos Díaz, Mateo García.

