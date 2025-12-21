Mercado de jugadores en el fútbol colombiano 2026: Millonarios y Deportivo Cali anunciaron nuevas caras para la próxima Liga BetPlay

El trofeo de la Liga BetPlay espera por el ganador entre Tolima y Junior - crédito Deportes Tolima

El Deportivo Cali ha sacudido el panorama del fútbol colombiano al anunciar la incorporación de tres refuerzos de alto perfil para la temporada 2026. Bajo la dirección técnica de Alberto Gamero, el club vallecaucano espera volver a competir entre los ocho mejores del campeonato, situación que no se da desde el 2023.

La llegada de Pedro Gallese, arquero peruano y referente habitual de su selección nacional, representa un salto de calidad para la portería del equipo. Gallese aporta liderazgo, experiencia internacional y una trayectoria que lo posiciona como uno de los arqueros más confiables de la región, cualidades que fortalecen la última línea y elevan el estándar competitivo del plantel.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Juan Ignacio Dinenno regresa al Deportivo Cali para la temporada 2026 - crédito Deportivo Cali

En el frente de ataque, el club ha sumado a Juan Dinenno, delantero argentino reconocido por su capacidad goleadora y su inteligencia en el área. Su fichaje responde a la necesidad de un referente ofensivo capaz de resolver partidos cerrados, una de las carencias que el Deportivo Cali arrastró en temporadas recientes.

La defensa también se ve reforzada con la incorporación de Fernando Álvarez, joven defensor colombiano con experiencia en las selecciones juveniles del país. Su llegada apunta a consolidar una zaga más sólida y equilibrada, aportando proyección y formación a una línea que busca mayor consistencia.

Entretanto, Millonarios anunció la incorporación de Sebastián Valencia como su tercer refuerzo para la temporada 2026. El lateral izquierdo, de 29 años, firmó un contrato por tres años tras su paso por Fortaleza.

Sebastián Valencia firmó su contrato por tres años con Millonarios y se convierte en la nueva apuesta del club para la banda izquierda - crédito Millonarios

La llegada de Valencia refuerza la competencia en la banda izquierda, donde compartirá posición con Danovis Banguero, Jhoan Hernández y Nicolás Giraldo, quien permanecería en el club. El club comunicó en sus redes sociales: “¡Seguridad y salida por la banda izquierda! Sebastián Valencia es nuevo jugador del Embajador”.

En paralelo, Rodrigo Ureña y Julián Angulo están cerca de sumarse al plantel. Ureña habría alcanzado un acuerdo con Millonarios, mientras que Angulo, extremo derecho, ya presentó exámenes médicos y su anuncio oficial se prevé para las próximas horas.

El equipo, bajo la gestión de Ariel Michaloutsos como nuevo director deportivo, ya había confirmado previamente las llegadas de Carlos Darwin Quintero y Mateo García. Hasta ahora, se han registrado seis bajas: Juan Pablo Vargas (transferido a Puebla con compensación económica), Néiser Villarreal, Cristián Cañozales, Ramiro Brochero, Bruno Savio y Juan José Ramírez (cedido a Llaneros).

Estas son las novedades en el mercado de fichajes del Fútbol Colombiano para el 2026

La final de la Liga BetPlay tendrá un balón especial, con el que Junior y Tolima buscarán el título - crédito Golty

Águilas Doradas

Fichajes : Bryan Urueña

Salidas: Tomás Salazar, Delvin Alfonzo

Alianza Valledupar

Salidas: Kalazán Suárez, Rubén Manjarrés, John García y Edwin Torres

Atlético Bucaramanga

Salidas: Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao

Atlético Nacional

Salidas: Joan Castro

América de Cali

Salidas: Luis Paz, Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Santiago Silva

Deportivo Cali

Fichajes: Juan Ignacio Dinenno, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro, Fernando Álvarez

Salidas: Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo, Yeison Gordillo

Deportivo Pereira

Salidas: Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg, Yuber Quiñones, José Moya, Jhon Largacha, Yesus Cabrera, Luis Felipe Mosquera, Kelvin Osorio, Adrián Estacio

Deportivo Pasto

Fichajes : Jonathan Risueño (DT)

Salidas: Diego Martínez

Independiente Medellín

Salidas: Juan Arizala

Independiente Santa Fe

Fichajes : Pablo Repetto (DT)

Salidas: Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edwar López, Jeison Angulo, Juan Espitia, Juan Aristizábal

Internacional de Bogotá

Fichajes: Larry Vásquez

Jaguares

Fichajes : Alexis Márquez (DT), Diego Martínez, Mauricio Castaño

Salidas: Didier Pino, Juan Camilo Roa

Llaneros

Fichajes : Kelvin Osorio, Jhonier Blanco, Juan José Ramírez, Juan David Pertúz

Salidas: Juan Carlos Angulo, Eli Mina, Kenner Valencia, Bryan Urueña, Anderson Mojica, Michael Rangel, Juan Peñaloza, Óscar Cabezas, Carlos Bogotá, Marlon García, Carlos Sierra

Millonarios

Fichajes : Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia

Salidas: Bruno Sávio, Ramiro Brochero, Cristian Cañozales, Juan José Ramírez, Juan Pablo Vargas, Neiser Villarreal, Iván Arboleda.

Once Caldas

Salidas: Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García, Juan Carlos Díaz, Mateo García.