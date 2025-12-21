Colombia

Luz María Múnera, consejera Presidencial para las Regiones, asumió como superintendente de Salud ad hoc para la Nueva EPS

La funcionaria reemplazará a Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, directora del Dapre

Luz María Múnera asumió como
Luz María Múnera asumió como superintendente de Salud ad hoc en la Nueva EPS. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, oficializó su nombramiento - crédito @infopresidencia/X

La presidencia de la República informó que la actual consejera Presidencial para las Regiones, Luz María Múnera, asumió oficialmente como superintendente de Salud ad hoc para la Nueva EPS. La entidad promotora de salud está intervenida desde abril de 2024, cuando la Superintendencia Nacional de Salud tomó posesión sus “bienes, haberes y negocios” por no cumplir con los requisitos habilitadores financieros para operar y por fallas en la prestación de los servicios.

Múnera entrará a reemplazar a Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y secretaria general de la Presidencia, que fungió como superintendente ad hoc hasta el 17 de diciembre de 2025, fecha en la que presentó su carta de renuncia al presidente Gustavo Petro.

A través de su cuenta de X, Múnera se pronunció sobre su nuevo nombramiento y posesión, la cual lideró el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, indicando que su trabajo se centrará en garantizar el cuidado de los ciudadanos afiliados a la entidad promotora de salud.

Con mucha convicción y sentido de responsabilidad asumo esta tarea que hoy me confía el presidente Gustavo Petro: la Superintendencia de Salud ad hoc para la @NuevaEPS_. Mi compromiso es con la gente, con las regiones, el cuidado de la salud de cada colombiano y con el proyecto del cambio del presidente @petrogustavo”, escribió la funcionaria en la red social.

Luz María Múnera agradeció su
Luz María Múnera agradeció su nombramiento como superintendente de Salud ad hoc para la Nueva EPS - crédito @luzmamunera/X

De acuerdo con Función Pública, Luz María Múnera es lideresa social y profesional en administración pública territorial y acumula una amplia experiencia en el sector. Fue concejala de Medellín, investigadora de proyecto en Más Desarrollo Moderno (Mademo S.A.S.), auxiliar de investigación en el Instituto Popular de Capacitación en el Marco DH 2006/132-168 con la Unión Europea, representante a la Cámara por el Pacto Histórico y el Polo Democrático y viceministra en el Ministerio de Igualdad y Equidad del actual Gobierno.

La renuncia de Angie Rodríguez: presentó denuncia ante la Fiscalía

Angie Lizeth Rodríguez Fajardo presentó su renuncia como superintendente nacional de Salud ad hoc para la Nueva EPS a través de una misiva enviada al presidente Petro. En el documento, la funcionaria indicó que su decisión se basó en señalamientos y presuntas maniobras fraudulentas en su contra, las cuales hicieron insostenible su permanencia en ese cargo.

Angie Rodríguez renuncia a la Nueva EPS en medio de denuncias por campaña de desprestigio - crédito Dapre

Antes de oficializar su salida, Rodríguez Fajardo interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra una persona indeterminada, solicitando que se investigue el uso indebido de su nombre en el cobro irregular de dineros en entidades de salud intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud. Según su relato, personas que todavía no han sido identificadas habrían acudido a estas entidades, invocando su posición y supuesta cercanía con el Ejecutivo para realizar cobros.

“En días pasados radiqué una denuncia ante las autoridades competentes ante persona indeterminada para que ellos investiguen quiénes están utilizando de manera indebida mi nombre para cobrar dineros en las EPS intervenidas del país”, explicó.

Aunado a ello, la funcionaria denunció públicamente estar siendo víctima de una supuesta campaña de desprestigio, además del uso fraudulento de su identidad. En ese sentido, aseguró que ha actuado con integridad en los cargos en los que ha estado y que, por eso, decidió acudir a las autoridades para alertar sobre afectaciones a su buen nombre. “Yo soy una mujer digna, transparente, que ama el servicio público y por eso decido hacer esta denuncia pública”, señaló.

Carta de renuncia de Angie
Carta de renuncia de Angie Lizeth Rodríguez Fajardo dirigida al presidente de la República, en la que explica los motivos de su salida como superintendente ad hoc de la Nueva EPS - crédito red social X

En medio de los cambios que se están haciendo en la Nueva EPS, los pacientes han denunciado dificultades para acceder a los servicios de salud y trabas de carácter administrativo.

