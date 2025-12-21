Claudia López arremetió contra los miembros de La Gran Consulta por lo que sería aclaración de Paloma Valencia: “Querían Navidad anticipada”

Claudia López criticó a los miembros de la consulta de centro-derecha - crédito @ClaudiaLopez/X - Infobae Colombia

Lo que parecía era un hecho quedó sujeto, al parecer, a la voluntad del expresidente Álvaro Uribe Vélez y la directiva del Centro Democrático: la participación de la senadora Paloma Valencia en lo que se ha denominado La Gran Consulta por Colombia, que se efectuará el domingo 8 de marzo de 2026, y en la que participarán diferentes aspirantes de la centro-derecha, que se han unido para que, de ellos salga una candidatura fuerte de cara a la primera vuelta presidencial.

La reunión en la que estuvieron la periodista Vicky Dávila, el exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, el exsenador y exministro David Luna, el también excongresista Juan Manuel Galán, el extitular de cartera Mauricio Cárdenas y el exconcejal de Bogotá y exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo, también contó con Valencia: que si bien dio el ‘sí’ a este ejercicio democrático, tendrá que esperar la determinación de su colectividad, que tendrá la última palabra.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Me reuní con los miembros de la gran consulta por Colombia y agradezco su invitación y su esfuerzo por la unidad. Hablemos con los integrantes de nuestro partido para tomar una decisión con la que el gran equipo Centro Democrático esté conforme y animada”, expresó la congresista y aspirante presidencial, que parece haber dado un compás de espera a su determinación, pues es consciente que se debe a la disciplina de su colectividad para la consulta.

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático confirmó su reunión con los precandidatos de La Gran Consulta - crédito @PalomaValenciaL/X

La dura reacción de Claudia López a la reunión de candidatos de ‘La Gran Consulta’

Esto causó una fuerte crítica de la exalcaldesa y precandidata presidencial Claudia López, que en sus redes sociales no dudó en reaccionar, incluso, con llamativos calificativos, a los miembros de esta consulta: en especial a Dávila, con la que ha tenido públicos desencuentros, que provienen de las denuncias hechas por la comunicadora sobre presuntos actos de corrupción en los contratos del Metro de Bogotá; siendo estas informaciones que fueron desestimadas.

“Los teloneros del uribismo querían 🕊️Navidad anticipada… Pero el que manda el gran corral les mandó a decir que lo va a pensar. Que mejor coman natilla y la pasen por inocentes", expresó la exmandataria local, frente a lo que se espera esta alianza política. en la que hizo una clara mención al exmandatario Uribe: del que es bien sabido es que es el que tiene la determinación final al interior del Centro Democrático, lo que ameritó una fuerte controversia en redes.

Con este mensaje, la precandidata presidencial Claudia López expresó sus críticas a los precandidatos de La Gran Consulta - crédito @ClaudiaLopez/X

Es válido destacar que sobre esta reunión de precandidatos presidenciales, Dávila fue la que, vía X, entregó detalles de los asuntos conversados. “Nos reunimos con la candidata presidencial Paloma Valencia. Ella expresó su interés de hacer parte de esta consulta del próximo 8 de marzo de 2026. Luego de una conversación franca, con espíritu de unidad y propósito de país, le damos la bienvenida a este equipo“, expresó la aspirante que se lanzará por firmas.

Asimismo, otros integrantes de la consulta, como el exministro Cárdenas, replicaron el mismo mensaje de Dávila y destacaron la posible incorporación de Valencia al proceso; en una postura que contrastó con la de varias colectividades, como los partidos Liberal, Cambio Radical, Alianza Verde y Demócrata, que manifestaron ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) su decisión de no participar en estos ejercicios mediante comunicaciones formales.

La precandidata presidencial confirmó la llegada de Paloma Valencia a la Gran Consulta de la centro derecha - crédito @VickyDavilaH/X

Con este escenario y en caso de que se una Valencia, el gran interrogante es saber si Juan Carlos Pinzón, que también aspira a la Casa de Nariño, finalmente se sumará a esta jornada: teniendo en cuenta que el cronograma debe avanzar para los que quieran hacerse contar en los comicios interpartidistas de marzo. Estará por verse si la determinación se dará a conocer en los próximos días, como aguardan los demás miembros de esta especie de coalición.