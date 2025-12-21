Bukele resalta éxito de Shakira y su residencia en Centroamérica: “El Salvador está cambiando”

Bukele celebra éxito de Shakira en El Salvador y lo vincula con un país en transformación. - crédito EFE

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, resaltó el impacto del éxito de Shakira en el país tras agotar en menos de 24 horas las entradas para sus tres conciertos programados en San Salvador. Para el mandatario, este hecho refleja el cambio que vive El Salvador y su nueva proyección como sede de grandes eventos internacionales en Centroamérica.

Bukele se refirió al logro de la artista colombiana a través de sus redes sociales, donde vinculó directamente el “sold out” con la transformación que, según ha reiterado en diferentes escenarios, atraviesa el país. “El Salvador está cambiando, y Centroamérica también”, escribió el presidente, al destacar la magnitud de la respuesta del público ante la llegada de una de las figuras más influyentes de la música latina.

En su mensaje, el jefe de Estado subrayó que Shakira agotó todos los boletos de sus tres fechas en menos de 24 horas, un dato que consideró significativo no solo desde el punto de vista artístico, sino también como muestra de la capacidad del país para albergar eventos de gran escala. Para Bukele, este resultado evidencia un nuevo momento para El Salvador dentro del circuito regional de espectáculos.

Reconocimiento al esfuerzo de los organizadores

El pronunciamiento del mandatario también incluyó un reconocimiento explícito al trabajo logístico detrás de la residencia musical. Bukele destacó el esfuerzo de los productores, quienes, según señaló, evalúan la posibilidad de ampliar la propuesta ante la alta demanda del público.

“Sé del enorme esfuerzo que están haciendo los productores para extender esta impresionante residencia centroamericana, con sede en nuestro país”, afirmó el presidente, reforzando la idea de que El Salvador no solo es un punto de paso, sino un epicentro estratégico para este tipo de eventos en la región.

El mensaje presidencial se dio en un contexto en el que el Gobierno ha insistido en mostrar al país como un destino preparado para recibir grandes espectáculos, con la infraestructura y las condiciones necesarias para atraer tanto a artistas de talla mundial como a miles de visitantes extranjeros.

Shakira confirma el sold out de su residencia en Centroamérica

Antes del mensaje de Bukele, Shakira había confirmado públicamente que las tres fechas de su residencia en Centroamérica se agotaron por completo en tiempo récord. La artista colombiana celebró el logro a través de su cuenta oficial de Instagram, donde expresó su entusiasmo por la respuesta del público.

“¡Nuestra residencia en Centroamérica empezó con el pie derecho! Increíble saber que ya están agotados los tres conciertos. Les llevaré nuevas sorpresas. ¡Nos vemos pronto, mi querida Centroamérica!”, escribió la cantante, dejando abierta la posibilidad de nuevos anuncios relacionados con la gira.

Filas virtuales y alta demanda de boletos

La venta oficial de entradas inició el 17 de diciembre y estuvo marcada por una respuesta masiva. Usuarios en redes sociales reportaron filas virtuales de hasta cuatro horas para poder adquirir boletos, lo que evidenció la alta expectativa generada por los conciertos.

Las localidades tuvieron precios que oscilaron entre 45 y 275 dólares, y aun así se agotaron rápidamente en todos los sectores disponibles, confirmando el fuerte interés del público local y regional.

Fechas y escenario de los conciertos

Las presentaciones de Shakira están programadas para los días 12, 14 y 15 de febrero en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, en San Salvador. El recinto se prepara para recibir a más de 82.000 asistentes provenientes de distintos países de Centroamérica.

La residencia forma parte de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, una de las más ambiciosas en la carrera de la artista.

Un espectáculo de alto nivel técnico

Según el material oficial, la producción técnica de la residencia incluye uno de los escenarios más avanzados del circuito internacional, con una pantalla principal de 49 metros de ancho por 9,6 metros de alto y una resolución de 6,6 millones de píxeles.

El montaje incorpora más de 93 toneladas de equipo de alta tecnología, pasarelas con piso LED, plataformas móviles, interludios CGI y efectos de inteligencia artificial para recreaciones digitales de la artista. Entre los elementos visuales destaca el avatar de loba, símbolo característico de esta etapa del espectáculo.

Impacto económico y turístico en El Salvador

Las autoridades salvadoreñas señalaron que la residencia musical tendrá un impacto económico estimado de 25 millones de dólares, impulsado por sectores como logística, comercio, transporte, seguridad y turismo.

Además, se proyecta la creación de 4.000 empleos directos y 7.000 indirectos. La ministra de Turismo, Morena Valdez, afirmó que el país ya ha demostrado su capacidad hotelera y confirmó que se espera una ocupación hotelera del 100 % en San Salvador durante las fechas de los conciertos.

Un precedente dentro de la gira mundial

Este formato de residencia ya mostró resultados similares en Ciudad de México, donde la gira rompió récords con 12 presentaciones consecutivas. A nivel global, Billboard reconoció el Las Mujeres Ya No Lloran World Tour como la gira latina más lucrativa de la historia, con 327,4 millones de dólares recaudados y más de 2,5 millones de boletos vendidos.