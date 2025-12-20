Yina Calderón y sus hermanas insinuaron que una de ellas podría convertirse en alcaldesa: “No diremos quién todavía”

Así lo confirmaron en una transmisión en vivo en redes - crédito @showparacol/IG

El anuncio de que una de las hermanas Calderón podría postularse como candidata a una alcaldía en Colombia generó sorpresa y especulación entre sus seguidores.

Durante una conversación transmitida en redes sociales en su programa Escándalo TV, Yina Calderón y sus hermanas mantuvieron el misterio sobre la identidad de la posible candidata y el municipio al que aspiraría, alimentando la expectativa en torno a la incursión política de la familia conocida como las “Kardashian de Colombia”.

“Pero sí tengo que contarles una cosa, un chisme. No les vamos a decir el nombre. Pero les contamos que una de nosotras, las cuatro... De nosotras, las cuatro Kardashian de Colombia, o sea, Juliana, Leonela, Claudia y yo. Una de nosotras, las cuatro se va a lanzar de alcaldesa”, contó entre risas la DJ.

Ante la pregunta de Claudia sobre el lugar, la empresaria de fajas respondió: “No les digamos, nosotros le hagamos la sorpresa. Se va a lanzar a las próximas elecciones de alcaldesa”.

La conversación, marcada por el tono coloquial y las bromas entre las hermanas, incluyó referencias a la preparación necesaria para una candidatura.

Yina relató: “Pero hoy mi mamá le dijo que por lo menos tenía que irse tres años a regalar juguetes”. Claudia expresó confianza en la capacidad de la posible candidata: “No, yo sé que ella va a ser una buena candidatura”. Leonela Calderón, por su parte, se sumó al intercambio: “Sí”.

El diálogo avanzó entre especulaciones y risas, sin que se revelara el nombre de la hermana ni el municipio. “Vamos a botarles el nombre de la persona y no le botemos el nombre”, propuso Claudia, mientras Yina sugería esperar: “No, esperemos”. Leonela añadió: “Y si ya no se ha pronunciado por redes, ¿quiénes somos nosotros para contar?”.

En medio de la charla, las hermanas imaginaron cómo sería una alcaldía gestionada por alguna de ellas. Leonela preguntó: “¿Cómo dejarías el pico y placa, Yina, en Bogotá?”. Yina respondió con una propuesta: “Yo dejo el pico y placa de la siguiente manera: que los pares puedan salir de ocho de la mañana a dos de la tarde, y los impares, de dos de la tarde a ocho de la noche. Pa que todo mundo pueda salir todos los días y hacer sus vueltas”.

Leonela sugirió que el sistema fuera rotativo, para permitir la circulación nocturna.

Las ideas sobre la gestión municipal continuaron con propuestas sobre cultura y entretenimiento. Leonela afirmó: “Pondría Theatron 24/7 todos los días”. La exparticipante de La casa de los famosos Colombia añadió: “Yo dejaría las discotecas al menos hasta las ocho de la mañana”, a lo que Yina reaccionó: “Uyy, no”. Leonela consideró que hasta las 5:00 a. m. o 6:00 a. m. sería suficiente.

La DJ también planteó la posibilidad de dejar la educación pública gratuita, aunque Leonela objetó la viabilidad de esa medida.

La conversación derivó hacia las problemáticas de Bogotá, como el tráfico y las obras públicas. Claudia y Leonela mencionaron la congestión vial y la simultaneidad de obras en vías principales.

Yina describió la situación: “Esta es la única ciudad del país, del mundo, del Mediterráneo, donde le... donde empiezan la construcción de siete puentes al mismo tiempo. Sí. Tenemos la treinta, la Boyacá, las Américas. Vean, no hay por dónde meternos”.

El tono de la charla se mantuvo desenfadado y humorístico, con referencias a la política local y a la posibilidad de que Yina misma se postule.

Rápidamente, los internautas dejaron sus comentarios al respecto, con mensajes de los cuales destacan: “Se imaginan a Yina de alcaldesa, qué peligro, ahí si es que se adueñan de la ciudad”; “si así sin nada se creen amas y señoras, cómo serán de alcaldesas”, entre otras.