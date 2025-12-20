Colombia

Yina Calderón y sus hermanas insinuaron que una de ellas podría convertirse en alcaldesa: “No diremos quién todavía”

La DJ junto a sus hermanas Claudia y Leonela sorprendieron con el anuncio, por lo que en redes se especula que sería Juliana y que sería en un municipio de Huila de donde son oriundas

Guardar
Así lo confirmaron en una transmisión en vivo en redes - crédito @showparacol/IG

El anuncio de que una de las hermanas Calderón podría postularse como candidata a una alcaldía en Colombia generó sorpresa y especulación entre sus seguidores.

Durante una conversación transmitida en redes sociales en su programa Escándalo TV, Yina Calderón y sus hermanas mantuvieron el misterio sobre la identidad de la posible candidata y el municipio al que aspiraría, alimentando la expectativa en torno a la incursión política de la familia conocida como las “Kardashian de Colombia”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Yina Calderón sorprendió con el
Yina Calderón sorprendió con el anuncio de que una de sus hermanas estaría en la política en 2026- crédito @yinacalderontv/Instagram y Cortesía Canal RCN

“Pero sí tengo que contarles una cosa, un chisme. No les vamos a decir el nombre. Pero les contamos que una de nosotras, las cuatro... De nosotras, las cuatro Kardashian de Colombia, o sea, Juliana, Leonela, Claudia y yo. Una de nosotras, las cuatro se va a lanzar de alcaldesa”, contó entre risas la DJ.

Ante la pregunta de Claudia sobre el lugar, la empresaria de fajas respondió: “No les digamos, nosotros le hagamos la sorpresa. Se va a lanzar a las próximas elecciones de alcaldesa”.

La conversación, marcada por el tono coloquial y las bromas entre las hermanas, incluyó referencias a la preparación necesaria para una candidatura.

Yina relató: “Pero hoy mi mamá le dijo que por lo menos tenía que irse tres años a regalar juguetes”. Claudia expresó confianza en la capacidad de la posible candidata: “No, yo sé que ella va a ser una buena candidatura”. Leonela Calderón, por su parte, se sumó al intercambio: “Sí”.

En redes sociales dicen que
En redes sociales dicen que sería contraproducente su llegada a una alcaldía - crédito @julianacalderon12/IG

El diálogo avanzó entre especulaciones y risas, sin que se revelara el nombre de la hermana ni el municipio. “Vamos a botarles el nombre de la persona y no le botemos el nombre”, propuso Claudia, mientras Yina sugería esperar: “No, esperemos”. Leonela añadió: “Y si ya no se ha pronunciado por redes, ¿quiénes somos nosotros para contar?”.

En medio de la charla, las hermanas imaginaron cómo sería una alcaldía gestionada por alguna de ellas. Leonela preguntó: “¿Cómo dejarías el pico y placa, Yina, en Bogotá?”. Yina respondió con una propuesta: “Yo dejo el pico y placa de la siguiente manera: que los pares puedan salir de ocho de la mañana a dos de la tarde, y los impares, de dos de la tarde a ocho de la noche. Pa que todo mundo pueda salir todos los días y hacer sus vueltas”.

Leonela sugirió que el sistema fuera rotativo, para permitir la circulación nocturna.

Se especula que las hermanas
Se especula que las hermanas Calderón incursionarían en la política - crédito @yinacalderontv/IG

Las ideas sobre la gestión municipal continuaron con propuestas sobre cultura y entretenimiento. Leonela afirmó: “Pondría Theatron 24/7 todos los días”. La exparticipante de La casa de los famosos Colombia añadió: “Yo dejaría las discotecas al menos hasta las ocho de la mañana”, a lo que Yina reaccionó: “Uyy, no”. Leonela consideró que hasta las 5:00 a. m. o 6:00 a. m. sería suficiente.

La DJ también planteó la posibilidad de dejar la educación pública gratuita, aunque Leonela objetó la viabilidad de esa medida.

La conversación derivó hacia las problemáticas de Bogotá, como el tráfico y las obras públicas. Claudia y Leonela mencionaron la congestión vial y la simultaneidad de obras en vías principales.

Yina describió la situación: “Esta es la única ciudad del país, del mundo, del Mediterráneo, donde le... donde empiezan la construcción de siete puentes al mismo tiempo. Sí. Tenemos la treinta, la Boyacá, las Américas. Vean, no hay por dónde meternos”.

Juliana Calderón sería la más
Juliana Calderón sería la más opcionada por su título de abogada - crédito @julianacalderon12/IG

El tono de la charla se mantuvo desenfadado y humorístico, con referencias a la política local y a la posibilidad de que Yina misma se postule.

Rápidamente, los internautas dejaron sus comentarios al respecto, con mensajes de los cuales destacan: “Se imaginan a Yina de alcaldesa, qué peligro, ahí si es que se adueñan de la ciudad”; “si así sin nada se creen amas y señoras, cómo serán de alcaldesas”, entre otras.

Temas Relacionados

Yina CalderónHermanas CalderónCandidatura políticaBogotáHermanas Calderón a la AlcaldíaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

El municipio de La Ceja del Tambo transforma antigua cárcel en sede universitaria

La administración local decidió destinar el terreno que ocupó el centro penitenciario a un proyecto comunitario, tras años de reportes ciudadanos sobre afectaciones a la convivencia y la seguridad en la zona urbana

El municipio de La Ceja

La Fiscalía advierte sobre estafas en Internet con falsas inversiones en criptoactivos

La entidad pide a los usuarios desconfiar de cualquier inversión que prometa dividendos rápidos y presione con nuevas inversiones

La Fiscalía advierte sobre estafas

Cuerpo de Bomberos de Bogotá atiende derrame de combustible en el sector de Chapinero: esto se sabe

La presencia de hidrocarburos en la vía obligó a las autoridades a restringir el paso vehicular mientras el Cuerpo de Bomberos de Bogotá controlaba la situación y aseguraba el área afectada, sin reportar heridos

Cuerpo de Bomberos de Bogotá

Más de 30.000 ilegales ponen en alerta a las autoridades en Bogotá

Un incremento en las ocupaciones de terreno en distintos sectores de la capital motivó el refuerzo de acciones de control y vigilancia, sobre todo en sectores ambientales que son declarados en protección

Más de 30.000 ilegales ponen

Aida Victoria Merlano bromeó sobre su situación legal: “Estuve dos horas privada de la libertad”

La creadora de contenido se quedó encerrada en su apartamento, por lo que no dudó en sacar provecho de la situación creando contenido para sus seguidores sobre su proceso judicial

Aida Victoria Merlano bromeó sobre
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Conductor que presenció el ataque

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano bromeó sobre

Aida Victoria Merlano bromeó sobre su situación legal: “Estuve dos horas privada de la libertad”

Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, respondió si está satisfecha con su participación: “Yo quedé demasiado feliz”

Ana del Castillo interrumpió concierto para ayudar a un niño extraviado: terminó interpretando la canción del Bienestar Familiar

Sofía Vergara celebró el cumpleaños de su prima Paulina Dávila en redes sociales: compartió foto inédita de ambas en ‘Griselda’

Alejandro Estrada fue confirmado como nuevo participante de ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

Heidenheim vs. Bayern Múnich: hora

Heidenheim vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 15 de la Bundesliga

Gerardo Bedoya reveló el partido que trata de no recordar en su carrera deportiva: “No soy capaz”

Jhon Durán vuelve a sonreír y le coquetea a la selección Colombia: así fue el gol que marcó con el Fenerbahçe en la liga turca

América de Cali repatriaría a figura reconocida de la Liga BetPlay para la temporada 2026: “Pedido expreso”

Wilmar Roldán lloró en los actos de ceremonia de la final de la Copa BetPlay: así fue el emotivo momento