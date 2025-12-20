Presencia del ELN y bloqueos reavivan el miedo en las carreteras y ponen en jaque al transporte de carga en plena temporada navideña

El paro armado del ELN entre el 14 y el 17 de diciembre elevó la inseguridad en las carreteras de Colombia en plena temporada navideña - crédito Colprensa

El transporte de carga volvió a encender las alertas en Colombia en uno de los momentos más sensibles del año. A pocos días de Navidad, cuando el movimiento de alimentos, insumos y mercancías se intensifica, la seguridad en las carreteras se convirtió en una preocupación central para un sector que hoy opera bajo amenaza constante y con márgenes de riesgo cada vez más altos.

La declaración de un paro armado por parte del ELN, vigente entre el 14 y el 17 de diciembre, profundizó un escenario que los transportadores venían advirtiendo desde hace meses. De acuerdo con Fedetranscarga, la medida ilegal buscó frenar la movilidad y afectar de manera directa la cadena logística nacional, un golpe que no solo impacta a las empresas transportadoras, sino al abastecimiento de los hogares y a la estabilidad económica del país.

Al menos 13 hechos violentos, incluidos bloqueos y ataques con explosivos, se registraron en varias regiones durante el paro armado - crédito X

En los primeros días de la acción armada se reportaron al menos 13 hechos violentos en distintos puntos del territorio nacional. Entre los más graves figuran bloqueos en Pelaya, Cesar; acciones delictivas en Curumaní; la voladura del peaje La Lizama mediante una motobomba que dejó dos personas heridas; el asesinato de un conductor de ambulancia en Santander; y el cierre total del sector de San Roque, también en Cesar, por la presencia de artefactos explosivos improvisados. A esto se suma el anuncio del grupo armado de considerar objetivos militares instalaciones y vehículos de la Fuerza Pública, lo que incrementó el riesgo para quienes transitan por los corredores viales.

Para el gremio transportador, estos hechos no son aislados. Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, aseguró a Infobae Colombia que el deterioro de la seguridad vial es evidente y profundo. “Los transportadores tenemos toda la certeza de que se ha deteriorado enormemente”, afirmó, al advertir que el país está regresando a dinámicas que parecían superadas. Incluso recordó que “estamos regresando a las épocas antes del año 2002, en donde incluso el tránsito nocturno en las vías estaba prohibido”.

Ese retroceso, explicó, no solo pone en riesgo la vida de los conductores, sino que encarece toda la operación logística. “Esperamos no tener que volver a ese tipo de restricciones porque las demoras en los tiempos logísticos determinan mayores costos”, señaló Cuervo, que alertó sobre la pérdida de competitividad que esto implica para Colombia.

El dirigente de Fedetranscarga señala la frecuencia de los bloqueos viales. Su declaración evidencia las consecuencias negativas para el sector logístico y el crecimiento económico nacional - crédito Fedetranscarga

A la violencia armada se suma otro fenómeno que el sector considera desbordado, los bloqueos. Según Fedetranscarga, desde 2023 se registrron más de 2.000 cierres de vías en el país. “Siempre se recurre al bloqueo de las carreteras en perjuicio de los transportadores del país y por supuesto de la economía colombiana”, dijo Cuervo, al recordar que el 96% de las mercancías que se mueven en Colombia lo hacen por carretera y en camiones.

El dirigente gremial también fue crítico frente a la capacidad de respuesta del Estado. Aseguró que tanto el Ejército como la Policía reconocieron limitaciones operativas por falta de recursos, situación que se agravó tras los recortes presupuestales a las Fuerzas Armadas. “Haber recortado para el año 2023 $800.000 millones y en el año 2024 casi un billón, eso ha sido un perjuicio enorme cuando hablamos de seguridad”, afirmó.

Ante este panorama, las empresas transportadoras tuvieron que adoptar medidas propias para reducir riesgos. Cuervo explicó que hoy el sector opera con información previa sobre corredores peligrosos, restringe horarios, organiza caravanas y activa planes internos de seguridad. Sin embargo, advirtió que ni siquiera estas estrategias garantizan protección total, pues los ataques ya no se limitan a las carreteras, también se presentan en zonas urbanas, como ocurrió en Cali con la quema de tractomulas dentro de parqueaderos.

El deterioro de la seguridad vial obliga a los transportadores a operar bajo amenaza constante y con mayores costos logísticos - crédito redes sociales

Desde Fedetranscarga insistieron en que la situación actual configura “una de las crisis más agudas de las que hemos vivido en los últimos 30 años”. Para el gremio, la persistencia de la violencia y los bloqueos no solo frena el transporte, sino que amenaza el crecimiento económico del país. Cuervo fue enfático al señalar que detener los camiones es paralizar la economía y advirtió que, de mantenerse este escenario, las proyecciones de crecimiento podrían verse seriamente afectadas.

Pese a todo, el sector asegura que seguirá operando. “Seguimos siendo los transportadores de carga en Colombia supremamente resilientes”, dijo el presidente de Fedetranscarga, al reiterar que continuarán trabajando 24/7 para sostener la productividad, el comercio exterior y la seguridad alimentaria del país.