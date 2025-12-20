Números más repetidos en Baloto 2025: la lista de cifras ganadoras y las tendencias que marcaron el año

Las combinaciones numéricas más frecuentes en los juegos de azar recientes generan expectativa entre apostadores de distintas regiones - crédito: Jovani Pérez/Infobae

El juego de azar Baloto mantiene su popularidad entre quienes buscan premios millonarios en Colombia. Según informó Valora Analitik, entre el 1 de enero y el 3 de diciembre de 2025, las estadísticas revelan cuáles números salieron con mayor frecuencia en los sorteos realizados en ese periodo, tanto en el sorteo principal como en la modalidad Revancha.

En el sorteo principal de Baloto, el 25 lidera como el número más recurrente, con 58 apariciones. El 2 y el 43 se ubicaron en el segundo puesto con 57 salidas cada uno.

Estas combinaciones no aseguran ganancias, pero reflejan los números que predominaron en los sorteos de 2025 y mantienen el interés entre los jugadores habituales.

Según la lista de cifras más frecuentes incluye el 21 y el 32, presentes en 56 oportunidades. A estos se suman el 14 y el 41 que participaron en 54 sorteos, el 5 y el 9 con 52 ocasiones cada uno, y el 12, número seleccionado en 51 sorteos.

La Superbalota aportó otros datos clave, según información recopilada por Valora Analitik, el número 12 aparece en 29 ocasiones como el más repetido. El 4 y el 10 completan 26 apariciones cada uno, el 13 y el 14 estuvieron en 25 sorteos.

Otros números frecuentes dentro de esta suerte especial fueron el 9 y el 3, con 24 ocasiones; el 16 con 23 apariciones, y el 11 y el 5 que quedaron registrados en 21 ocasiones cada uno.

Para la modalidad Baloto Revancha que ofrece una segunda oportunidad con la misma apuesta, la frecuencia de números ganadores quedó así:

El número 37: ha caído 60 veces.

El número 33: ha caído 57 veces.

El número 5: ha caído 56 veces.

El número 36: ha caído 55 veces.

El número 4: ha caído 54 veces.

El número 40: ha caído 53 veces.

El número 28: ha caído 52 veces.

El número 32: ha caído 52 veces.

El número 12: ha caído 52 veces.

El número 16: ha caído 51 veces.

En cuanto a la Superbalota de Revancha, el número 6 resultó el más habitual, con 28 apariciones. El 9 y el 11 registran 26 cada uno.

El 7 y el 16 acumulan 24. Otros que se repitieron fueron el 1, el 12 y el 13, con 23. El 15 registra 21, y el 3 completa el listado con 20 apariciones.

Durante el año 2025, Baloto entregó cinco grandes premios, con un total de 94.000 millones de pesos distribuidos entre Bogotá, Cúcuta, Floridablanca en Santander y Montería en el departamento de Córdoba. Dos de los boletos ganadores se vendieron en la capital del país.

La opción Revancha entregó premios en dos turnos en 2025, uno en Bogotá y otro en El Guamo, Tolima. Estos premios sumaron en total 28.000 millones de pesos para los ganadores.

Desde 2025, Baloto y Revancha realizan tres sorteos cada semana, siempre los lunes, miércoles y sábados después de las 11 de la noche.

El sorteo se consolida como una de las apuestas más importantes en el país, en la que miles de jugadores eligen sus combinaciones y cruzan los dedos esperando figurar entre los próximos grandes ganadores.

¿Cómo se juega Baloto?

Baloto y Baloto Revancha forman parte de los juegos de azar más reconocidos en Colombia y cuentan con tres sorteos semanales durante todo el año.

Los jugadores pueden participar cada lunes, miércoles y sábado durante todo el año, y los resultados se conocen después de las 11 de la noche.

El sistema de Baloto consiste en seleccionar una combinación de seis números entre el 1 y el 45. Para apostar, el participante adquiere un tarjetón de juego donde puede elegir hasta cinco combinaciones distintas, una en cada uno de los paneles disponibles.

Las posibilidades de premio aumentan según el número de aciertos:

Se obtienen premios por acertar tres, cuatro, cinco o los seis números sin importar el orden, lo que otorga más oportunidades en cada sorteo.

El premio mayor o acumulado arranca en $2.000 millones de pesos y aumenta con cada sorteo en caso de que ningún jugador logre acertar la combinación ganadora completa.

La modalidad Revancha ofrece una opción adicional para los mismos números seleccionados para Baloto y tiene un costo extra de $3.000. De esta forma, el jugador participa no solo por el premio principal de Baloto sino, con la misma apuesta, por un acumulado independiente que también arranca en $2.000 millones de pesos.

Revancha se basa en la misma lógica del ‘loto en línea de suerte y azar’ y puede transformar en millonario a quien acierte la combinación ganadora en este segundo sorteo.

El acceso a ambos sorteos se hace por internet o tiendas seleccionadas, lo que permite que miles de personas en diferentes regiones del país mantengan la ilusión de lograr uno de los premios más altos del mercado colombiano de apuestas.