Colombia

Coronel (r) Publio Mejía responde a la JEP por falsos positivos: “Jamás emití una orden ilegal y lucharé hasta el final por mi verdad”

El coronel retirado rechazó la decisión de la justicia transicional, anunció que apelará y aseguró que todas las operaciones bajo su mando se realizaron dentro de la legalidad militar

Guardar
El coronel (r) Publio Hernán
El coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez fue condenado por la JEP a 20 años de prisión por su responsabilidad en 72 ejecuciones extrajudiciales - crédito Colprensa

La condena impuesta al coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) marca un precedente en la justicia transicional colombiana.

Se trata de la primera sentencia adversarial contra un alto oficial del Ejército por crímenes de falsos positivos, lo que convierte el fallo en un hito jurídico y político en el proceso de esclarecimiento de las ejecuciones extrajudiciales cometidas durante el conflicto armado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque la decisión aún no está en firme, el caso pone a prueba la capacidad de la JEP para sancionar responsabilidades de mando.

La sentencia, proferida en el marco del macrocaso 03 —que investiga las ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate— responsabiliza a Mejía por crímenes ocurridos mientras estuvo al frente del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, con jurisdicción en el departamento del Cesar.

Según la JEP, durante su comandancia se consolidó una práctica sistemática de asesinatos de civiles, quienes luego eran reportados como combatientes muertos en operaciones militares.

Sin embargo, el coronel retirado ha rechazado de manera enfática la condena y anunció que agotará todos los recursos legales disponibles.

Comunicado oficial de la Jurisdicción
Comunicado oficial de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el que se informa la sentencia adversarial contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez - crédito red social X

En declaraciones a Blu Radio, Mejía expresó su inconformidad con el fallo y aseguró que confía en que la verdad prevalecerá en la segunda instancia.

“Jamás emití una orden ilegal”, afirmó, al tiempo que insistió en que su actuación como comandante estuvo siempre enmarcada en la legalidad y la doctrina militar.

“La JEP está buscando un caso emblemático para presionar reconocimientos de responsabilidad”, sostuvo Mejía, que aseguró sentirse desilusionado del sistema de justicia transicional. Según su versión, durante su comandancia se realizaron más de 600 operaciones militares, todas debidamente planeadas y ejecutadas dentro del marco legal.

“Nunca voy a aceptar que actué de manera irresponsable o ilegal y nunca, a cambio de una libertad deshonrosa, voy a aceptar lo que no hice. Hasta el último suspiro de mi vida lucharé por la verdad y por mi limpieza como soldado”, declaró.

El proceso contra Mejía se diferencia del de otros exintegrantes del Batallón La Popa que también fueron investigados por la JEP.

De acuerdo con información revelada durante el juicio y citada por Caracol Radio, al menos 12 exmiembros de esa unidad reconocieron su participación en 135 ejecuciones extrajudiciales.

Al aceptar responsabilidad y aportar verdad plena, recibieron sanciones restaurativas que incluyen restricciones efectivas de la libertad, en lugar de penas privativas en prisión.

La JEP avanza con su
La JEP avanza con su primer juicio adversarial en caso de presuntas ejecuciones extrajudiciales - crédito JEP

En contraste, Mejía optó por no reconocer responsabilidad, lo que condujo a un juicio adversarial.

La JEP concluyó que existían pruebas suficientes para establecer su responsabilidad como comandante, bajo la figura de autor mediato, al considerar que habría dirigido, tolerado o permitido un aparato organizado de poder que facilitó las ejecuciones extrajudiciales y su posterior encubrimiento.

La sentencia sostiene que miembros del Batallón La Popa habrían actuado en presunta coordinación con estructuras paramilitares para seleccionar víctimas y simular enfrentamientos armados.

Frente a estas acusaciones, Mejía negó de forma categórica cualquier vínculo con grupos armados ilegales. “Jamás. Con ningún elemento armado al margen de la ley, con ningún delincuente”, afirmó en Blu Radio, y agregó que dentro del proceso existen pruebas de planes para asesinarlo por parte de esos mismos grupos, lo que —según él— desmonta la tesis de una supuesta alianza.

Los magistrados de la JEP reconstruyeron el contexto territorial y operativo en el que ocurrieron los hechos, principalmente en municipios del Cesar como Valledupar, La Paz, Bosconia, Pueblo Bello y San Diego, así como en zonas de influencia de la Sierra Nevada de Santa Marta.

En ese escenario, decenas de civiles fueron asesinados y presentados falsamente como bajas en combate, en una práctica que incluyó enterramientos en fosas comunes y maniobras para ocultar la identidad de las víctimas. En total, la JEP identificó diez patrones criminales reiterados.

Tres generales en retiro fueron
Tres generales en retiro fueron imputados por la JEP junto con 25 oficiales de diversas brigadas militares - crédito @JEP_Colombia/X

Según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), las víctimas eran en su mayoría personas en situación de vulnerabilidad: habitantes de calle, recicladores, vendedores ambulantes, indígenas —incluidos miembros del pueblo arhuaco—, menores de edad y campesinos señalados sin pruebas como colaboradores de grupos armados ilegales.

Para la JEP, esta selección evidencia una lógica institucional de resultados, en la que la presión por mostrar “bajas” prevaleció sobre la protección de la población civil.

Temas Relacionados

Publio MejiaFalsos positivosJuridisdicción Especial para la PazBatallón La PopaCoronel retiradoJEPColombia-Noticias

Más Noticias

María Claudia Tarazona se refirió a la expulsión de Uribe Londoño, padre de su difunto esposo, del Centro Democrático: “La política no se hace así, hay que ser buenos seres humanos”

La esposa del dirigente asesinado cuestionó la decisión partidista y pidió mayor compasión en la política colombiana

María Claudia Tarazona se refirió

Lotería de Medellín resultados 19 de diciembre: quién ganó el premio mayor de $16.000 millones

Enseguida los resultados del sorteo de la Lotería de Medellín y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Lotería de Medellín resultados 19

Este es el motivo por el que están apagadas las trompetas de la plazoleta Jairo Varela

Este monumento, que se convirtió en un icono de la ciudad, está envuelto en un lío jurídico desde hace 10 años

Este es el motivo por

Colpensiones exige trámite clave a afiliados de 55 a 60 años para evitar riesgos sobre semanas y pensión

El trámite permite detectar errores que podrían afectar el acceso a la pensión en la etapa final de cotización

Colpensiones exige trámite clave a

Cuatro soldados heridos en ataque en Aguachica fueron internados en UCI en Bogotá tras ofensiva con drones

Cuatro militares heridos en el ataque contra el Batallón El Juncal, en Aguachica, fueron internados en UCI en Bogotá. La ofensiva, atribuida al ELN, dejó siete soldados muertos y cerca de 30 uniformados lesionados

Cuatro soldados heridos en ataque
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Conductor que presenció el ataque

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

ENTRETENIMIENTO

Ana del Castillo interrumpió concierto

Ana del Castillo interrumpió concierto para ayudar a un niño extraviado: terminó interpretando la canción del Bienestar Familiar

Sofía Vergara celebró el cumpleaños de su prima Paulina Dávila en redes sociales: compartió foto inédita de ambas en ‘Griselda’

Alejandro Estrada fue confirmado como nuevo participante de ‘La casa de los famosos Colombia’

WestCol despidió a creadora de contenido con la que inició su camino en redes sociales: falleció en un accidente vehicular

Manuel Turizo apareció en la playlist de Barack Obama: no fue el único colombiano

Deportes

Figura de la final de

Figura de la final de la Liga BetPlay confirmó su regreso a Atlético Nacional para 2026: “No se ejecutó”

Falcao vuelve a sonar en el mercado de fichajes: toma fuerza su regreso a las canchas para 2026

Jhon Jáder Durán fue advertido en Fenerbahce por su mala actitud: “De lo contrario perjudicarás al equipo”

Encienden la polémica en Portugal, previo al partido ante Colombia: “Si jugamos mejor sin Cristiano, es en parte culpa nuestra”

James Rodríguez volvió a ser liquidado en México por su paso por León: “Su ciclo dejó más preguntas que certezas”