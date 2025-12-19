Westcol despidió a dan suyo que falleció en accidente del Liceo Antioqueño: le dedicó sentidas palabras en vivo

La emotiva despedida de la comunidad de WestCol a Mariana Upegui Escobar tras la tragedia en Antioquia y las palabras del streamer - crédito @westcol/IG

El trágico accidente de un bus ocurrido en la vía Segovia-Remedios, en Antioquia, ha dejado una profunda huella en la comunidad, con dieciséis estudiantes del Liceo Antioqueño fallecidos, el conductor del bus, y veinte heridos.

El siniestro se produjo cuando los jóvenes, de entre 16 y 18 años, regresaban de una excursión por Tolú y Coveñas, apenas días después de haber celebrado su graduación como bachilleres.

El dolor y la conmoción se han extendido entre familiares, amigos y vecinos, quienes se congregaron en el colegio para rendir homenaje a las víctimas, dejando fotografías, velas y flores sobre los pupitres que hasta hace poco ocupaban los estudiantes.

En el último adiós, la comunidad del streamer Westcol expresó públicamente su pesar por la pérdida de Mariana Upegui Escobar, una de las jóvenes fallecidas, la cual formaba parte de la red social W Reals y a través de un mensaje difundido en redes sociales, la comunidad manifestó su sentir.

La comunidad de Westcol se unió para rendir homenaje a integrante de su equipo que murió en la tragedia - crédito @@WeroFES/X

“Con profundo dolor lamentamos la partida de los jóvenes Liceo Antioqueño de Bello y el conductor del bus en el que regresaban de su viaje de excursión. De manera especial, recordamos con cariño a Mariana Upegui Escobar, quien compartía los mismos afectos y valores de nuestra comunidad, y cuyo recuerdo permanecerá vivo en nuestros corazones. Enviamos un mensaje de apoyo, fortaleza y solidaridad a las familias, compañeros y seres queridos en este momento de profundo dolor. Paz y consuelo para todos. W Reals”, dice el comunicado que está circulando en plataformas como X.

El impacto de la tragedia también se vio reflejado directamente en el streamer paisa, ya que a través de su más reciente transmisión en vivo comentó lo que pensaba al respecto de lo sucedido con los jovenes antioqueños.

“Las cosas hay que reconocerlas y la comunidad de la W Reals hizo un acto muy bonito, huevón. Y hay que reconocérselo. Hablar de eso es muy, muy duro, huevón, de verdad se lo digo. Hablar de eso es muy duro. Yo estuve muy mal mucho tiempo, aunque no lo crean, a mí esa noticia me revolcó muy feo, huevón, se lo juro. Yo hablé en un momento con una estudiante que era de las mejores amigas, pues de uno de los afectados. Ustedes ya saben quién es. Solo que en estos casos, pues, a mí no me gusta mencionar, me gusta mandar mucho respeto, huevón, en estos casos, mucho más en estas temporadas tan difíciles, bro. Pa’ que a las familias no les salgan clips ni nada y que puedan manejar el momento de una manera tranquila, que eso es lo más importante. Y toda la W Reals, fue muy respetuosa, huevón, que es lo más importante. Estamos en una temporada muy difícil y tuvieron un buen corazón, huevón, y esas cosas se reconocen y se hablan públicamente. Y bueno, gracias a la W Reals también por ponerse ahí”, comentó Westcol, visiblemente afectado.

Aunque no quiso dar detalles ni el nombre de la persona a la que se refería, el paisa aseguró que estaba al corriente de lo ocurrido y también que está colaborando con los familiares de los afectados para apoyarlos con lo necesario en el difícil momento.

Westcol habla del accidente en el que murieron varios estudiantes del Liceo Antioqueño - crédito Westcol/Kick

"Quiero que sepan que en privado también se están haciendo muchas cosas y muchos movimientos. Hay cosas que nosotros quisiéramos hacer públicas, pero es muy difícil, brother, hacer público algo cuando es tan delicado y cuando hay tanta persona queriendo dañar. Entonces, es mejor uno mantener discreción y si quiere ayudar, ayudar de corazón en privado. Y estas temporadas son difíciles, muchachos”, dijo Westcol en la transmisión.

Sin embargo, tan pronto se dio a conocer la noticia de los jóvenes que perdieron la vida en el accidente de tránsito, Westcol dejó unas palabras en su perfil de Instagram en las que fue más directo con el tema.

“Mucha fuerza, de verdad, para todas las personas involucradas en el accidente en Bello. Todas las familias, todos los cercanos... Es muy fuerte, de verdad, muy fuerte. Mucho más que eran estudiantes jóvenes y muchos de ellos también seguían lo que yo hago. En particular, hay una... en particular, había una chica, Mariana, que apoyó siempre todo lo que yo hacía, compartía todo. Y... no sé, en lo que yo pueda ayudar, de verdad, en todo lo que sea quiero que sepan que pueden contactar conmigo directamente o con mi... con, con alguien cercano a mí, que estamos todo el equipo de trabajo y... Wescol, eh... bueno, Luis, a disposición. De verdad, mucha fuerza.