Colombia

Municipio cercano a Bogotá celebra el Salchipapa Fest y el festival navideño nocturno este fin de semana

Este festival busca que sus habitantes y los turistas apoyen la economía local mientras disfrutan del alumbrado navideño hasta las 3:00 a. m.

Del 28 al 21 de
Del 28 al 21 de diciembre Sopó realiza el salchipapa fest - crédito bonviveur.com

El municipio de Sopó, en el departamento de Cundinamarca, se prepara para celebrar su primer Festival de la Salchipapa, una cita gastronómica que reunirá a trece establecimientos de comida rápida entre el 18 y el 21 de diciembre.

La iniciativa, impulsada por la Alcaldía de Sopó, busca dinamizar la economía local y ofrecer una experiencia culinaria innovadora en la antesala de la Navidad, invitando tanto a residentes como a visitantes a recorrer los locales participantes y descubrir propuestas originales en torno a uno de los productos más emblemáticos de la región: la papa.

La programación del festival, disponible en Instagram @sopoesmi_destino, incluye la degustación de salchipapas de autor, elaboradas con ingredientes únicos y presentaciones creativas.

Según informó la Alcaldía de Sopó, los cocineros de cada establecimiento presentarán versiones que exaltan la creatividad culinaria y el valor de la papa local.

Entre las combinaciones que podrán disfrutar los asistentes destacan opciones con alitas, quesos, maíz, cerdo, carne, aderezos y salsas, así como propuestas innovadoras como la salchipapa en versión pizza.

En el festival participarán 13
En el festival participarán 13 comercios, cada uno con recetas originales - crédito Alcaldía de Sopó Facebook

El recorrido gastronómico contará con la participación de restaurantes como Donde Es, que presentará ‘La Chongona’, una propuesta de inspiración mexicana; Santa Parrilla BBQ, con ‘La Santísima’, elaborada con papas rizadas y cuatro proteínas; y La Gloria Express, que sorprenderá con su pizza italiana de salchipapa.

También se suman Gran Papa, con ‘Esencia Gran Papa’, preparada con papas criollas crujientes y queso derretido de productores locales, y Flanagan’s, que ofrecerá su ‘Salchipapa Premium’ con papas artesanales.

Completan la lista Pantano de Birria, Top Wings, Casa Vesta, Naviero, Ruta 73, Pizza Sazón, Crazy Snacks y La Santa Papa, cada uno con su propia interpretación del plato.

En paralelo al festival, Sopó desarrollará la jornada de comercio nocturno Sopó Despierta los días viernes 19 y sábado 20 de diciembre. Durante estas fechas, los comercios del municipio permanecerán abiertos hasta las 3:00 a.m. permitiendo a los asistentes disfrutar de la oferta gastronómica, realizar compras navideñas y compartir en un ambiente seguro y festivo.

La experiencia se complementa con el alumbrado navideño, que este año rinde homenaje a la naturaleza y se consolida como uno de los más destacados de la región, así como con la visita a la factoría artesanal, donde los artesanos locales exhiben y comercializan sus creaciones, fortaleciendo la identidad cultural de Sopó.

