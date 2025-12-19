Municipio cercano a Bogotá celebra el Salchipapa Fest y el festival navideño nocturno este fin de semana

Del 28 al 21 de diciembre Sopó realiza el salchipapa fest - crédito bonviveur.com

El municipio de Sopó, en el departamento de Cundinamarca, se prepara para celebrar su primer Festival de la Salchipapa, una cita gastronómica que reunirá a trece establecimientos de comida rápida entre el 18 y el 21 de diciembre.

La iniciativa, impulsada por la Alcaldía de Sopó, busca dinamizar la economía local y ofrecer una experiencia culinaria innovadora en la antesala de la Navidad, invitando tanto a residentes como a visitantes a recorrer los locales participantes y descubrir propuestas originales en torno a uno de los productos más emblemáticos de la región: la papa.

La programación del festival, disponible en Instagram @sopoesmi_destino, incluye la degustación de salchipapas de autor, elaboradas con ingredientes únicos y presentaciones creativas.

Según informó la Alcaldía de Sopó, los cocineros de cada establecimiento presentarán versiones que exaltan la creatividad culinaria y el valor de la papa local.

Entre las combinaciones que podrán disfrutar los asistentes destacan opciones con alitas, quesos, maíz, cerdo, carne, aderezos y salsas, así como propuestas innovadoras como la salchipapa en versión pizza.

El recorrido gastronómico contará con la participación de restaurantes como Donde Es, que presentará ‘La Chongona’, una propuesta de inspiración mexicana; Santa Parrilla BBQ, con ‘La Santísima’, elaborada con papas rizadas y cuatro proteínas; y La Gloria Express, que sorprenderá con su pizza italiana de salchipapa.

También se suman Gran Papa, con ‘Esencia Gran Papa’, preparada con papas criollas crujientes y queso derretido de productores locales, y Flanagan’s, que ofrecerá su ‘Salchipapa Premium’ con papas artesanales.

Completan la lista Pantano de Birria, Top Wings, Casa Vesta, Naviero, Ruta 73, Pizza Sazón, Crazy Snacks y La Santa Papa, cada uno con su propia interpretación del plato.

En paralelo al festival, Sopó desarrollará la jornada de comercio nocturno Sopó Despierta los días viernes 19 y sábado 20 de diciembre. Durante estas fechas, los comercios del municipio permanecerán abiertos hasta las 3:00 a.m. permitiendo a los asistentes disfrutar de la oferta gastronómica, realizar compras navideñas y compartir en un ambiente seguro y festivo.

La experiencia se complementa con el alumbrado navideño, que este año rinde homenaje a la naturaleza y se consolida como uno de los más destacados de la región, así como con la visita a la factoría artesanal, donde los artesanos locales exhiben y comercializan sus creaciones, fortaleciendo la identidad cultural de Sopó.