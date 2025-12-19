Juan Manuel Geles denuncia amenazas tras eliminación de cuenta falsa en Instagram: “Mi familia y yo estamos en completo peligro”

Juan Manuel Geles denunció persecución por parte de un hacker que falsifica cuentas - crédito juanmanuelgeles/Instagram

Juan Manuel Geles, hermano del fallecido cantante y compositor Omar Geles, denunció públicamente a través de su perfil de Instagram haber recibido amenazas tras la eliminación de una cuenta falsa en la red social vinculada a Los Diablitos del Vallenato.

En el mensaje, publicado el jueves 18 de diciembre de 2025, el músico expresó su preocupación por la seguridad de su familia y pidió la intervención de las autoridades.

Según el testimonio de Juan Manuel Geles, el 17 de diciembre de 2025 la empresa Meta, propietaria de Instagram, “eliminó la cuenta de los falsos Diablitos del Vallenato, manejada por el ya conocido estafador Manuel Plutarco Urrutia”.

Esta es una de las amenazas que ha recibido el cantante Juan Manuel Geles - crédito Instagram

El denunciante aseguró que, minutos después de la eliminación de la cuenta, comenzó a recibir amenazas por parte de Urrutia, que actualmente se encuentra en Valledupar, ciudad a la que, según Geles, “nunca en su vida había visitado”.

“La presencia de este usurpador en nuestra ciudad inmediatamente después de haberme amenazado es extremadamente delicada”, escribió Juan Manuel Geles en la publicación.

El hermano del recordado Omar Geles también manifestó: “Siento que mi familia y yo estamos en completo peligro”, y pidió a “Dios y a las autoridades que cuiden a mi familia porque estoy fuera del país y me cuiden a mí”.

En su denuncia, recalcó el valor sentimental y artístico del legado de Los Diablitos del Vallenato, agrupación que él y su hermano consolidaron hace cuatro décadas.

Juan Manuel Geles aseguró que está tomando medidas legales en contra de una persona que está tratando de suplantar a ‘Los Diablitos del Vallenato’ - crédito @losdiablitosdecolombia/Instagram

También reiteró su intención de no volver a referirse al tema, ni “a este loco que se cree dueño de lo que junto a mi hermano Omar Geles creamos hace 40 años”.

Juan Manuel Geles finalizó el comunicado con la afirmación de que la denuncia legal ante las autoridades está en proceso por parte de sus abogados y solicitó protección ante posibles riesgos para su integridad y la de sus allegados.

Hermano de Omar Geles lleva meses denunciando suplantación y uso de papeles falsos en nombre de Los Diablitos del Vallenato

Juan Manuel Geles denunció públicamente en julio de 2025 un caso de suplantación en la agrupación Los Diablitos del Vallenato, en el que acusó al empresario Plutarco Urrutia de estafar con documentos falsos y obtener contratos en nombre del grupo.

Geles declaró que tomaría medidas legales para defender el nombre y el legado de la banda fundada hace cuatro décadas.

“Este señor, que se llama Plutarco Urrutia, es un estafador profesional. Él no solo ha estafado con Los Diablitos, él tiene unos papeles falsos de los Adolescentes Orquesta de Venezuela, de la Sonora Dinamita de Medellín. Incluso, él comenzó estafando con Los Inquietos en Ecuador”, declaró Juan Manuel Geles en sus redes.

El músico explicó que el responsable ha creado registros ilegítimos y ha utilizado el nombre del grupo en redes sociales sin autorización, incluso asegurando la supuesta fundación en 1985 para atraer empresarios y público.

Codiscos, el sello de Los Diablitos, anunció una demanda ante la SIC contra Plutarco Manuel Urrutia, mánager de Los Diablitos del Vallenato - crédito @codiscos/Instagram

Geles también reclamó el uso indebido de la imagen de su hermano para promocionar conciertos y aclaró que la agrupación que hoy dirige lleva el respaldo de la familia y el equipo legítimo del fallecido compositor.

“El tipo no sé cómo hace y de verdad es una incomodidad porque me llaman los empresarios, él hizo como un registro… El tipo es tan descarado que en sus redes sociales tiene ‘Los Diablitos’, fundado en 1985. Es una cosa loca, el tipo está enfermo con eso. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer legalmente para que esto no siga sucediendo”, afirmó Juan Manuel Geles sobre la situación.

La familia, junto con los miembros originales y actuales de la agrupación, anunció la adopción de acciones legales para proteger la trayectoria y los derechos de Los Diablitos del Vallenato, y reafirmó el compromiso de mantener vigente el legado musical de Omar Geles ante el público nacional e internacional.