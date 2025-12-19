El Lumina Fest reinventa la Navidad en el Parque Museo El Chicó

Bogotá se prepara para una transformación en su agenda decembrina con la llegada del Lumina Fest, el primer festival navideño de gran escala que busca redefinir la Navidad en Bogotá.

Bogotá agrega una nueva atracción en su agenda decembrina con el Lumina Fest, un festival navideño de gran escala que busca redefinir la Navidad en la ciudad. Hasta al 21 de diciembre, el Parque Museo El Chicó abre sus puertas a una experiencia integral que combina alumbrados vanguardistas, espectáculos, gastronomía, comercio boutique y actividades para toda la familia, incluidas las mascotas.

El Lumina Fest surge como una iniciativa del Grupo Acción, con el objetivo de posicionar a Bogotá como un referente cultural y de entretenimiento durante la temporada navideña. A diferencia de los tradicionales recorridos de luces, este festival propone una vivencia completa en un solo espacio, donde el diseño, la música y la oferta comercial convergen para ofrecer una alternativa innovadora a los capitalinos.

La programación cultural y artística del evento destaca por su diversidad. Los asistentes podrán recorrer instalaciones de alumbrados navideños de última generación, disfrutar de espectáculos de luces y proyecciones que transformarán el parque en un escenario de fantasía, y reunirse en torno a un gran árbol de Navidad de siete metros de altura, pensado como punto central para fotografías y encuentros. La música en vivo y la presencia de DJs en el escenario principal garantizan una selección musical apta para todos los públicos, mientras que shows de magia, artistas y personajes navideños completan la oferta de entretenimiento.

En el ámbito gastronómico, el festival cuenta con una zona especialmente pensada que reúne restaurantes y marcas reconocidas de la ciudad, junto a una selección de bebidas y postres típicos de la temporada. El comercio boutique navideño ofrece propuestas de diseño, regalos, decoración y productos exclusivos, facilitando las compras de última hora en un ambiente festivo y seguro.

El Lumina Fest ha sido concebido como un evento inclusivo, con espacios y actividades pensadas para familias y niños. Entre las opciones disponibles se encuentran zonas de descanso, rincones fotográficos y ambientaciones diseñadas para crear recuerdos memorables. Los más pequeños dispondrán de un salón especial con juegos, actividades, pintucaritas y experiencias adaptadas a sus intereses.

Uno de los aspectos más innovadores del festival es su enfoque pet friendly. Bajo el concepto de “Navidad Azul”, inspirado en la percepción visual de los perros, las mascotas tendrán un papel protagónico en la celebración. El evento ofrece una zona exclusiva para animales de compañía, con actividades de recreación, educación y esparcimiento. Entre las propuestas destacan la zona de embellecimiento, el Árbol de los Deseos, la Agility Zone, la piscina de pelotas, la zona picnic y espacios para actividades creativas.

Además, se entregarán obsequios, descuentos, alimento y snacks para las mascotas participantes, reforzando el carácter inclusivo y familiar del festival.

Para quienes deseen asistir, el Lumina Fest estará abierto hasta el domingo 21 de diciembre, entre las 11:00 y las 21:00. Las entradas tienen un costo desde $ 22.500 para niños y $ 28.500 para adultos, permitiendo el acceso a una agenda cultural y de entretenimiento pensada para todos los públicos.

Con esta propuesta, el Lumina Fest busca consolidarse como una nueva referencia de la Navidad en Bogotá, fusionando la tradición de un parque histórico con una producción contemporánea y una experiencia cuidada en cada detalle.