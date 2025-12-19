Denuncia de exconcejal expone presuntas irregularidades en el tránsito de Girón y pide intervención nacional

Panorámica de Girón (Santander). (Crédito: @AlcaldiaGiron / X)

El exconcejal de Bucaramanga y veedor ciudadano Carlos Parra dio a conocer una denuncia relacionada con presuntas irregularidades en la Dirección de Tránsito del municipio de Girón, en el departamento de Santander.

La información fue publicada a través de sus redes sociales y se refiere a supuestos comportamientos que involucrarían a funcionarios y a personas cercanas a la entidad.

De acuerdo con lo expuesto por Parra, la familia de un funcionario de tránsito tendría una empresa que ofrecería servicios de reducción del 50 % en comparendos dentro del Área Metropolitana de Bucaramanga.

Según la denuncia, esta actividad se estaría promoviendo como un servicio paralelo al sistema oficial de sanciones, lo que motivó la alerta pública del exconcejal.

La información divulgada indica que el funcionario señalado acumularía múltiples denuncias relacionadas con la imposición reiterada de comparendos, situación que habría generado inconformidad entre ciudadanos del municipio. Parra explicó que estas quejas no se limitan a Girón, sino que estarían apareciendo reportes similares en otros puntos del país, según los testimonios recibidos tras hacer pública la denuncia.

En el comunicado difundido por el exconcejal, se señala textualmente: “Existen denuncias que señalan la exigencia de bienes materiales y, de forma alarmante, denuncian solicitudes de favores sexuales a cambio de reducir o eliminar comparendos”. Este entrecomillado fue presentado como parte de los testimonios que, según Parra, han llegado a su conocimiento en su condición de veedor ciudadano.

El documento también plantea que la denuncia inicial en Girón habría desencadenado relatos de otras regiones, en los que ciudadanos describen presuntos abusos por parte de autoridades de tránsito, imposición arbitraria de sanciones y prácticas que, de acuerdo con esos testimonios, beneficiarían económicamente a determinados actores vinculados al sistema de movilidad.

En ese contexto, Parra sostuvo que la situación descrita abre interrogantes sobre la existencia de un posible patrón en el sistema de comparendos y en los cursos de reducción de multas. En el texto divulgado se lee: “La denuncia en Girón detonó testimonios desde varias regiones del país, sobre abusos por parte de autoridades de tránsito, imposición arbitraria de comparendos y prácticas que terminan beneficiando económicamente a ciertos actores vinculados al sistema de tránsito”.

El exconcejal agregó que, a partir de la información recopilada, surge la inquietud sobre si estas prácticas podrían estar replicándose en distintas ciudades. En el mismo documento se plantea: “Lo anterior abre la pregunta: ¿hay un patrón nacional en el sistema de comparendos y cursos de reducción?”, frase con la que Parra sustenta su solicitud de vigilancia por parte de instancias del orden nacional.

Como parte de la denuncia pública, Parra pidió la intervención de entidades como la Superintendencia de Transporte y otras autoridades competentes, con el fin de que se adelanten las indagaciones correspondientes. El exconcejal afirmó que la situación descrita requiere revisión institucional para determinar si existen responsabilidades administrativas o disciplinarias.

En el cierre del comunicado, Parra señaló: “Se solicita de manera urgente la intervención de la Superintendencia de Transporte y de las autoridades competentes a nivel nacional, para que se investiguen estos hechos y se ponga fin a lo que la ciudadanía de Girón ha nombrado como un abuso, un atraco sistemático y una afectación directa a sus derechos”. Esta declaración fue difundida como parte del llamado formal a las autoridades.