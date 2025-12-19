Impactante choque múltiple en la vía a Ibagué causó fuerte congestión vial : así quedaron los automotores involucrados

Esta fue la escena que causó una fuerte congestión vial - crédito redes sociales/X

Un impresionante choque múltiple que involucró a cuatro vehículos, dos camiones, un bus intermunicipal y un automóvil, causó congestión en la movilidad en la ruta nacional 40-03, entre Cajamarca e Ibagué, departamento del Tolima, durante la mañana de este viernes 19 de diciembre de 2025.

El siniestro se produjo a la altura del PR 55+500, según confirmó la Secretaría de Tránsito y Transporte del Tolima.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las placas de los vehículos afectados son: XJA-165 y UFQ-455 (tractocamiones), RLM-921 (automóvil) y SSR-655 (bus).

Favorablemente, no se reportaron personas heridas ni fallecidas tras la colisión, en la que solo se registraron daños materiales, difundió el medio regional Ecos del Combeima.

Noticia en desarrollo...