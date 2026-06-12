Colombia

El expresidente argentino Mauricio Macri se sumó a la campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella

Al explicar los motivos de su adhesión, el exmandatario sostuvo que la candidatura del abogado representa un programa centrado en el orden institucional y económico

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Abelardo de la Espriella y el expresidente de Argentina, Mauricio Macri - crédito Campaña Abelardo de la Espriella/EFE
Abelardo de la Espriella y el expresidente de Argentina, Mauricio Macri - crédito Campaña Abelardo de la Espriella/EFE

El expresidente argentino Mauricio Macri anunció su apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella y lo presentó como una opción de recambio político para Colombia, al afirmar que quiere respaldarlo porque “es el futuro”.

En un mensaje dirigido a “queridos colombianos”, Macri vinculó su acercamiento al país con su etapa como presidente de Boca Juniors y con la presencia de futbolistas colombianos en el club: “Mi corazón está preñado con Colombia por siempre. Porque ese equipo campeón de todo que fue Boca Juniors, gracias al gran Óscar Córdoba, Bermúdez y Serna, me unió a ustedes de por vida”.

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Al explicar los motivos de su adhesión, el exmandatario sostuvo que la candidatura de De la Espriella representa un programa centrado en el orden institucional y económico: “Y por eso les quiero decir que quiero apoyar a Abelardo de la Espriella porque es el futuro. Es recuperar las libertades, la república, la iniciativa privada y todo lo mejor para Colombia”

Macri cerró su mensaje con un llamado a acompañar la postulación: “Así que un cariño enorme y vamos con todo por ese futuro que merecen todos ustedes”.

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Mauricio Macri e Iván Duque dialogan en la Convención Anual de CAMARCO
El expresidente argentino Mauricio Macri anunció su apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella y lo presentó como una opción de recambio político para Colombia - crédito captura de transmisión oficial

Expresidente de Bolivia expresó su apoyo a Abelardo de la Espriella

El expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, aprovechó la mañana del 12 de junio de 2026 para anunciar desde La Paz su respaldo a la fórmula presidencial de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo de cara a la segunda vuelta colombiana del 21 de junio. El mensaje fue directo y con tono de advertencia regional: “Colombia y la región no pueden continuar bajo gobiernos chavista”, afirmó.

El exmandatario insistió en la trascendencia de la elección, enfatizando que la decisión de los votantes colombianos repercutirá más allá de sus fronteras. Dirigiéndose a la ciudadanía, expresó: “Hermanos colombianos, Tuto Quiroga desde La Paz, con todo este corazón boliviano que estará al lado de ustedes cuando en pocos días tengan el futuro de Colombia en sus manos”.

La postura de Quiroga no se limitó al plano político, sino que puso el acento en la propuesta económica de los candidatos: “Nosotros apoyamos a Abelardo de la Espriella y a José Manuel Restrepo, gente que está llamada a darle a Colombia apertura económica, inversión, desarrollo, prosperidad”.

El video presenta al expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga confirmando su respaldo a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta electoral. Este pronunciamiento fue realizado desde La Paz, Bolivia, el 12 de junio de 2026 - crédito Grupo Libertad y Democracia

En el contexto de la campaña electoral en Colombia, el apoyo de un expresidente extranjero como Quiroga añade presión al debate sobre el significado regional de la elección. Para la comunidad internacional y los analistas, esta adhesión marca un posicionamiento claro contra la continuidad de políticas asociadas al chavismo.

Quiroga también trazó una línea entre el actual Gobierno y sus críticas a la política exterior, señalando que su respaldo a De la Espriella responde a la necesidad de que Colombia recupere su lugar como referente democrático: “Pero más importante, a volver a poner a Colombia como un baluarte de lucha por la democracia y libertad continental”.

El exgobernante boliviano fue más allá al calificar al Gobierno colombiano vigente como “una sucursal del proyecto chavista venezolano”. Sostuvo que lo percibe como “amigo de los Castros y de Cuba, enemigo de la democracia y libertad”.

Para responder directamente a la pregunta sobre el respaldo de Quiroga, el expresidente boliviano decidió apoyar públicamente a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026 en Colombia, argumentando que la fórmula representa una alternativa democrática y de apertura económica frente a lo que considera la continuidad de políticas chavistas en la región.

Expresidente de Bolivia expreso su apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella - crédito EFE/campaña Abelardo de la Espriella
Expresidente de Bolivia expreso su apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella - crédito EFE/campaña Abelardo de la Espriella

En el cierre de su intervención, Quiroga reafirmó su llamado al voto con una consigna explícita: “Por eso, como ciudadano de América Latina, estoy convencido que lo mejor para nuestra región es Abelardo, presidente, Restrepo, vicepresidente”. Y concluyó con una exhortación: “Está en sus manos. Abelardo, presidente. Restrepo, vicepresidente. Dios los bendiga”.

El pronunciamiento de Quiroga se suma a un escenario de alta polarización en Colombia, donde figuras internacionales buscan incidir en el debate sobre el futuro político y económico del país.

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