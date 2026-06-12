Quiropráctico fue judicializado por abusar sexualmente de sus pacientes: ofrecía terapias y masajes a domicilio

La Fiscalía judicializó a Jhon Fredy Núñez por presuntos abusos sexuales en Tabio - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jhon Fredy Núñez Montaña, un quiropráctico de oficio señalado de presuntamente abusar sexualmente de varias de sus pacientes en Tabio, Cundinamarca.

Según las investigaciones adelantadas por el ente acusador, el hombre habría utilizado la confianza que generaba a través de sus servicios de terapias y masajes a domicilio para someter a mujeres a diferentes agresiones sexuales durante los procedimientos que realizaba en sus viviendas.

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De acuerdo con la información revelada por la Fiscalía el 12 de junio de 2026, el procesado ofrecía atención personalizada en los hogares de sus clientas, situación que, presuntamente, aprovechaba para cometer vejámenes y actos sexuales en contra de la voluntad de las víctimas.

Hasta el momento, las autoridades han logrado identificar a dos mujeres afectadas, de 27 y 31 años, cuyos casos habrían ocurrido en agosto de 2022 y julio de 2024, respectivamente; también las pesquisas indican que Núñez Montaña habría actuado bajo un modus operandi similar en ambos episodios.

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Fiscalía informa sobre procesado que usó conocimiento y confianza para someter víctimas - crédito Fiscalía

Según el material probatorio recopilado por los investigadores, en uno de los casos el hombre habría realizado actos sexuales abusivos contra una paciente que se encontraba en incapacidad de resistir, mientras que en el otro habría accedido sexualmente a la víctima aprovechando la vulnerabilidad generada durante la sesión terapéutica.

Uno de los aspectos que llamó la atención de las autoridades es que el señalado no solo era reconocido en Tabio por ofrecer servicios como quiropráctico y masajista, también por desempeñarse como profesor de artes marciales para niños en el municipio, condición que le habría permitido consolidar una imagen de confianza dentro de la comunidad.

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Durante la audiencia de imputación, una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Cundinamarca explicó que el procesado habría utilizado esa reputación para acercarse a las víctimas y sus familias.

“De acuerdo con esta información, entonces aparece que el señor Jhon Fredy Núñez Montaña, aprovechando su condición ... se ganó la confianza de la familia de la señora y ella solicitó los servicios del ciudadano. Que esa situación se presentó precisamente porque ella pensaba, entendía y conocía que el señor Jhon Fredy Núñez Montaña era una persona profesional, porque ya había atendido en otras ocasiones a varias personas de su familia, incluso en la misma casa”, manifestó la fiscal durante la diligencia judicial.

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El hombre ya estaba preso por otro proceso por delitos sexuales y ahora enfrenta nuevos señalamientos por hechos de 2022 y 2024, mientras las autoridades piden a otras afectadas acudir formalmente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones permitieron establecer que las presuntas agresiones ocurrieron en espacios donde las víctimas esperaban recibir tratamientos orientados a mejorar su bienestar físico, razón por la cual la Fiscalía considera que existió un aprovechamiento de la relación de confianza generada entre el supuesto terapeuta y las pacientes.

Actualmente, Núñez Montaña permanece privado de la libertad en un centro carcelario por otro proceso relacionado con delitos contra la libertad, integridad y formación sexual de mujeres. En ese contexto, fue citado nuevamente a audiencia para responder por estos nuevos señalamientos.

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La Fiscalía le imputó los delitos de acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir y acceso carnal o acto sexual abusivos con persona incapaz de resistir. Sin embargo, el procesado decidió no aceptar los cargos formulados en su contra.

Durante la diligencia, la representante del ente acusador también sostuvo que el hombre habría actuado de manera consciente y deliberada al momento de cometer los presuntos hechos.

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La Fiscalía llevó ante un juez a Jhon Fredy Núñez Montaña, señalado de agredir a dos clientas durante sesiones en sus viviendas y de aprovechar la relación cercana que construyó en el municipio - crédito Imagen ilustrativa Infobae

“Debo informarle, además, que la imputación se le hace en calidad de autor porque se afirma en estas diligencias que fue usted la persona que de manera directa y personal llevó a cabo esos actos sexuales. Igualmente, se le hace la imputación a título de dolo, por cuanto usted, señor Jhon Fredy Núñez Montaña, es una persona que sabe, conoce y entiende claramente que ese comportamiento que usted llevó a cabo está prohibido por la ley, que es un delito y que usted tenía la capacidad de haberlo evitado. Y aún bajo esas circunstancias, usted tomó la decisión voluntaria e intencional de llevar a cabo ese comportamiento”, señaló la fiscal del caso.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para determinar si existen más víctimas relacionadas con el presunto actuar del quiropráctico en Tabio. Asimismo, reiteraron el llamado a otras posibles afectadas para que denuncien formalmente los hechos y contribuyan al esclarecimiento de este caso que vuelve a poner sobre la mesa la importancia de denunciar cualquier forma de violencia sexual y fortalecer las rutas de atención para las víctimas.

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