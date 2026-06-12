Colombia

Gobierno confirmó reducción en las tarifas de peajes en el Eje Cafetero: comenzaría a operar a finales de junio

La decisión de implementar la tarifa diferencial a partir de este mes responde a los acuerdos alcanzados con comunidades, gremios y autoridades de la región

Guardar
Google icon
El Invías espera que la implementación de una tarifa especial en los peajes El Corzo y Río Bogotá contribuya a mejorar la movilidad y la calidad de vida en la región - crédito Concesiones CCFC
El Eje Cafetero tendra tarifa diferencial desde finales de junio - crédito Concesiones CCFC

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, anunció que la tarifa diferencial en los peajes de la concesión Autopistas del Café de $700 entrará en vigor a finales de junio de este año, despejando rumores sobre un posible retraso hasta 2027.

“Estos acuerdos que durante semanas se desarrollaron en esas mesas se cumplen. Nosotros ya publicamos la resolución y le he pedido al equipo que lo hagamos de la manera más eficiente posible para que incluso en el mes de junio ya comiencen a operar esas tarifas diferenciales”, explicó en diálogo con Caracol Radio.

PUBLICIDAD

La funcionaria aclaró que la confusión surgió por declaraciones de la Consejera Presidencial para las Regiones, Luz María Múnera, pero aseguró que la información ya fue corregida de manera oficial. Las versiones sobre un aplazamiento hasta el próximo año quedaron descartadas.

La decisión de implementar la tarifa diferencial a partir de este mes responde a los acuerdos alcanzados con comunidades, gremios y autoridades del Eje Cafetero. El beneficio forma parte de un paquete de medidas para fortalecer la productividad y competitividad de la zona, considerada clave para la economía nacional.

PUBLICIDAD

La ministra María Fernanda Rojas advirtió sobre la estrategia, que estaría usando Emilio Tapia, para eludir restricciones legales usando sociedades sancionadas dentro de consorcios en licitaciones públicas colombianas - crédito Lina Gasca/Colprensa
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, anunció que la tarifa diferencial en los peajes de la concesión Autopistas del Café de $700 entrará en vigor a finales de junio de este año - crédito Lina Gasca/Colprensa

El proceso para poner en marcha esta tarifa diferencial ya se encuentra en su fase final. El proyecto de resolución está publicado para recibir comentarios de la ciudadanía, como establece la normativa. Una vez se consideren y respondan las observaciones, el texto será ajustado y la resolución definitiva deberá ser firmada por la ministra.

La medida comenzará a aplicarse de inmediato tras su publicación en el Diario Oficial. Rojas fue enfática: “Tal como están los términos de la resolución, apenas se publique comienza a operar. No tiene una condición diferida en el tiempo”.

La ministra hizo un llamado a la calma en la región luego de que un líder transportador, participante en las mesas de concertación, denunciara amenazas y hostigamientos tras la difusión de información errónea sobre la fecha de inicio. El dirigente debió trasladarse a Bogotá por motivos de seguridad.

Desde Nequi es posible recargar el tag de Gopass y consultar el saldo o los movimientos, facilitando el paso por los peajes sin detenerse - crédito Ministerio de Transporte
La decisión de implementar la tarifa diferencial a partir de este mes responde a los acuerdos alcanzados con comunidades, gremios y autoridades del Eje Cafetero - crédito Ministerio de Transporte

La tarifa diferencial busca mitigar el impacto económico para las comunidades cercanas a los peajes, un aspecto previsto en los esquemas de concesión vial. El respaldo técnico y financiero para la implementación está garantizado a través de los mecanismos incluidos en el contrato de concesión.

Tras semanas de diálogo y la publicación de la resolución, la medida entrará en vigencia inmediata al completarse el trámite, sin periodos de transición ni postergaciones. La aclaración oficial de la ministra elimina cualquier duda sobre la fecha y garantiza la aplicación oportuna del beneficio.

Tarifa diferencial

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Transporte presentaron una propuesta detallada sobre la cantidad y distribución de beneficiarios de las tarifas diferenciales para los peajes de Autopistas del Café.

El mayor impacto recae en los vehículos de categorías I y II, cuyo pago en los peajes pasará de $17.800 a $700, lo que representa una reducción sustancial para los usuarios frecuentes, especialmente los residentes de los municipios del área de influencia.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Transporte presentaron una propuesta detallada sobre la cantidad y distribución de beneficiarios de las tarifas diferenciales para los peajes de Autopistas del Café. - crédito Aeronáutica Civil
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Transporte presentaron una propuesta detallada sobre la cantidad y distribución de beneficiarios de las tarifas diferenciales para los peajes de Autopistas del Café. - crédito Aeronáutica Civil

Las comunidades beneficiadas pertenecen a Manizales, Chinchiná, Palestina, Villamaría, Santa Rosa de Cabal y Circasia. Para acceder a la tarifa reducida, los conductores deberán certificar su residencia y registrar el vehículo ante las alcaldías correspondientes, cumpliendo con los requisitos administrativos establecidos.

El presidente de la ANI,Óscar Torres, enfatizó la importancia de escuchar tanto a los manifestantes como a las familias afectadas por los bloqueos en la región. “Hoy estamos en territorio escuchando a los manifestantes, pero también el clamor de la gente que se ha visto afectada por los bloqueos, este es un gobierno social y la directriz del presidente, Gustavo Petro, es resolver cada una de las peticiones o inconformismos que se presentan en las regiones”, aseguró.

Temas Relacionados

PeajesTarifa diferencialEje cafeteroMinisterio de TransporteColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Corte Suprema tumbó orden que prohibía a De la Espriella utilizar la bandera de Colombia y las frases “firmes por la patria” como propaganda electoral

El alto tribunal descartó los argumentos de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá para establecer la medida

Corte Suprema tumbó orden que prohibía a De la Espriella utilizar la bandera de Colombia y las frases “firmes por la patria” como propaganda electoral

Tras la salida del general Erick Rodríguez, habrían trasladado al Catatumbo a su hermano, el teniente coronel Sergio Rodríguez

El presunto cambio fue noticiado por el veterano del Ejército Jorge Castillo a través de la red social X, donde cuestionó el movimiento y lo calificó como una decisión arbitraria

Tras la salida del general Erick Rodríguez, habrían trasladado al Catatumbo a su hermano, el teniente coronel Sergio Rodríguez

Figura de la selección de Escocia estuvo ausente en los entrenamientos previo al debut en el Mundial 2026 ante Haití: qué pasó

Scott McTominay regresó a la sesión tras un malestar estomacal y apunta al estreno mundialista ante Haití en Foxborough, en un torneo al que el equipo de Steve Clarke vuelve tras 28 años

Figura de la selección de Escocia estuvo ausente en los entrenamientos previo al debut en el Mundial 2026 ante Haití: qué pasó

El colombiano Fernando Estaid Guevara enfrenta pena de muerte por presunto asesinato sicarial a un iraquí en Tailandia

El proceso judicial por el homicidio de un joven vinculado a bandas mafiosas en Phuket ha desencadenado nuevas estrategias de coordinación internacional contra redes delictivas de alcance global

El colombiano Fernando Estaid Guevara enfrenta pena de muerte por presunto asesinato sicarial a un iraquí en Tailandia

Estas son las vías de Bogotá en las que las cámaras de fotodetección le dejaron más ingresos al Distrito

La información entregada por la Secretaría Distrital de Movilidad a la concejal Diana Diago, tras un derecho de petición, reactivó el debate sobre el balance entre la prevención vial y el ingreso fiscal

Estas son las vías de Bogotá en las que las cámaras de fotodetección le dejaron más ingresos al Distrito
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

ENTRETENIMIENTO

Ella es Shakibecca, imitadora venezolana de Shakira que se volvió viral tras supuesta suplantación en la inauguración del Mundial 2026

Ella es Shakibecca, imitadora venezolana de Shakira que se volvió viral tras supuesta suplantación en la inauguración del Mundial 2026

Fiscalía solicitó medida de aseguramiento intramural para el cantante Blessd y expuso pruebas en la audiencia por secuestro extorsivo

Quién es la esposa de Luis Díaz, jugador de la selección Colombia, y a qué se dedica actualmente

Nanis Ochoa reveló que tres cirugías en menos de un año la mantuvieron alejada de las pantallas: “La gente dice que fue por vanidad”

Kaká se hizo viral por su reacción durante la presentación de J Balvin previa a la apertura en el Mundial 2026

Deportes

Cristiano Ronaldo le respondió a sus críticos previo al Mundial 2026 con la selección Portugal: “Veremos quiénes son los verdaderos campeones”

Cristiano Ronaldo le respondió a sus críticos previo al Mundial 2026 con la selección Portugal: “Veremos quiénes son los verdaderos campeones”

Figura de la selección de Escocia estuvo ausente en los entrenamientos previo al debut en el Mundial 2026 ante Haití: qué pasó

Boca Juniors va con todo por una figura colombiana: presentó una oferta de US$3 millones

La selección Colombia vivió tensión antes del debut en el Mundial 2026: Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández sufrió golpe pero siguió entrenando

Así fue la llegada de la República Democrática del Congo a Houston para el debut ante Portugal en el Mundial 2026