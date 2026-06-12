Gobierno confirmó reducción en las tarifas de peajes en el Eje Cafetero: comenzaría a operar a finales de junio

El Eje Cafetero tendra tarifa diferencial desde finales de junio - crédito Concesiones CCFC

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, anunció que la tarifa diferencial en los peajes de la concesión Autopistas del Café de $700 entrará en vigor a finales de junio de este año, despejando rumores sobre un posible retraso hasta 2027.

“Estos acuerdos que durante semanas se desarrollaron en esas mesas se cumplen. Nosotros ya publicamos la resolución y le he pedido al equipo que lo hagamos de la manera más eficiente posible para que incluso en el mes de junio ya comiencen a operar esas tarifas diferenciales”, explicó en diálogo con Caracol Radio.

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La funcionaria aclaró que la confusión surgió por declaraciones de la Consejera Presidencial para las Regiones, Luz María Múnera, pero aseguró que la información ya fue corregida de manera oficial. Las versiones sobre un aplazamiento hasta el próximo año quedaron descartadas.

La decisión de implementar la tarifa diferencial a partir de este mes responde a los acuerdos alcanzados con comunidades, gremios y autoridades del Eje Cafetero. El beneficio forma parte de un paquete de medidas para fortalecer la productividad y competitividad de la zona, considerada clave para la economía nacional.

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La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, anunció que la tarifa diferencial en los peajes de la concesión Autopistas del Café de $700 entrará en vigor a finales de junio de este año - crédito Lina Gasca/Colprensa

El proceso para poner en marcha esta tarifa diferencial ya se encuentra en su fase final. El proyecto de resolución está publicado para recibir comentarios de la ciudadanía, como establece la normativa. Una vez se consideren y respondan las observaciones, el texto será ajustado y la resolución definitiva deberá ser firmada por la ministra.

La medida comenzará a aplicarse de inmediato tras su publicación en el Diario Oficial. Rojas fue enfática: “Tal como están los términos de la resolución, apenas se publique comienza a operar. No tiene una condición diferida en el tiempo”.

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La ministra hizo un llamado a la calma en la región luego de que un líder transportador, participante en las mesas de concertación, denunciara amenazas y hostigamientos tras la difusión de información errónea sobre la fecha de inicio. El dirigente debió trasladarse a Bogotá por motivos de seguridad.

La decisión de implementar la tarifa diferencial a partir de este mes responde a los acuerdos alcanzados con comunidades, gremios y autoridades del Eje Cafetero - crédito Ministerio de Transporte

La tarifa diferencial busca mitigar el impacto económico para las comunidades cercanas a los peajes, un aspecto previsto en los esquemas de concesión vial. El respaldo técnico y financiero para la implementación está garantizado a través de los mecanismos incluidos en el contrato de concesión.

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Tras semanas de diálogo y la publicación de la resolución, la medida entrará en vigencia inmediata al completarse el trámite, sin periodos de transición ni postergaciones. La aclaración oficial de la ministra elimina cualquier duda sobre la fecha y garantiza la aplicación oportuna del beneficio.

Tarifa diferencial

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Transporte presentaron una propuesta detallada sobre la cantidad y distribución de beneficiarios de las tarifas diferenciales para los peajes de Autopistas del Café.

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El mayor impacto recae en los vehículos de categorías I y II, cuyo pago en los peajes pasará de $17.800 a $700, lo que representa una reducción sustancial para los usuarios frecuentes, especialmente los residentes de los municipios del área de influencia.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Transporte presentaron una propuesta detallada sobre la cantidad y distribución de beneficiarios de las tarifas diferenciales para los peajes de Autopistas del Café. - crédito Aeronáutica Civil

Las comunidades beneficiadas pertenecen a Manizales, Chinchiná, Palestina, Villamaría, Santa Rosa de Cabal y Circasia. Para acceder a la tarifa reducida, los conductores deberán certificar su residencia y registrar el vehículo ante las alcaldías correspondientes, cumpliendo con los requisitos administrativos establecidos.

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El presidente de la ANI,Óscar Torres, enfatizó la importancia de escuchar tanto a los manifestantes como a las familias afectadas por los bloqueos en la región. “Hoy estamos en territorio escuchando a los manifestantes, pero también el clamor de la gente que se ha visto afectada por los bloqueos, este es un gobierno social y la directriz del presidente, Gustavo Petro, es resolver cada una de las peticiones o inconformismos que se presentan en las regiones”, aseguró.