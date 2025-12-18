Tendencias de turismo en 2026: viajeros priorizan bienestar y viajes espontáneos sobre vacaciones tradicionales

El turismo en 2026 se orienta hacia experiencias de bienestar, contacto con la naturaleza y decisiones de viaje más flexibles a lo largo del año. - crédito Jesús Aviles/Infobae

El 80% de los turistas en 2026 priorizará experiencias de bienestar y viajes espontáneos en lugar de vacaciones tradicionales, según los datos más recientes que perfilan el comportamiento del viajero global y anticipan cambios estructurales en la demanda turística.

La preferencia por experiencias de bienestar marca una transformación en la industria turística. Cerca de ocho de cada diez turistas se muestran abiertos a propuestas centradas en el bienestar físico y mental, mientras que el 68% da prioridad a alojamientos situados en contacto con la naturaleza.

Además, el 25% de los viajeros buscará vacaciones tranquilas, alejadas del ritmo acelerado de los destinos urbanos o las actividades programadas, y el 47% explora opciones de turismo espiritual. La gastronomía local también adquiere protagonismo dentro de esta revalorización de las experiencias auténticas, al igual que los destinos románticos, que interesan al 71% de los consultados.

La espontaneidad sustituye la estacionalidad

Uno de los aspectos más relevantes para 2026 es la emergencia de un turismo menos condicionado por las temporadas convencionales y mucho más espontáneo. El 67% de quienes proyectan viajar lo hará por impulso, modificando notablemente las dinámicas de reserva y estadía.

A este fenómeno se suma la motivación del viaje como recompensa personal, una tendencia adoptada por el 75% de los turistas, que opta por planificar su descanso fuera de las fechas pico y alejado de la masividad estacional. Esta reconfiguración tiene un impacto directo sobre la planificación y comercialización en la industria, que comienza a orientar su oferta a estos nuevos hábitos.

Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), señaló que Colombia se posiciona como un destino especialmente apto para este nuevo modelo turístico.

“En Colombia este comportamiento encuentra un escenario favorable, ya que la ausencia de estaciones climáticas permite una oferta turística sólida durante todo el año y facilita los viajes fuera de las temporadas tradicionales. Lo anterior también se evidencia en los resultados de 2025, pues entre enero y octubre el tráfico aéreo internacional creció 7,3% y la llegada de visitantes extranjeros aumentó 4,3%, lo que refuerza un patrón de menor estacionalidad en la demanda”, puntualizó la dirigente gremial.

Turismo más consciente, tecnológico y personalizado

El perfil del turista de 2026 incorpora también un consumo más consciente y una apertura significativa a la tecnología. Según los datos del sector, el 68% planea comprar souvenirs de tipo gastronómico o sostenibles, demostrando interés por recuerdos de bajo impacto ambiental que se vinculan con el territorio visitado.

La adopción de herramientas tecnológicas, incluidos avances en inteligencia artificial y robótica, se integra cada vez más a la experiencia de viaje, desde el momento de la planificación hasta la estadía. Más de la mitad de los turistas está dispuesta a interactuar con soluciones tecnológicas a lo largo de su travesía, en busca de servicios personalizados y de mayor valor agregado.

Adaptación del sector ante nuevos hábitos

El sector turístico responde a este contexto acelerando el desarrollo de productos alineados a las motivaciones actuales. Las agencias de viajes han adaptado su portafolio mediante la inclusión de propuestas centradas en el bienestar, la naturaleza y la exclusividad personal.

Según las palabras de Cortés Calle, “Sabemos que nuestro sector está en constante transformación, impulsado tanto por las dinámicas globales, como por el cambio en las preferencias de los viajeros. Por ello, las Agencias de Viajes del país se adaptan permanentemente y ya vienen comercializando productos alineados con las nuevas motivaciones de los turistas”.

Este escenario desafía a los destinos turísticos y a la cadena de valor a fortalecer una oferta personalizada, innovadora y de calidad, capaz de anticipar y satisfacer la demanda de bienestar, naturaleza, espontaneidad y tecnología, factores que definirán el rumbo del turismo global en 2026.