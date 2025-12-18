Colombia

Petro le respondió a De la Espriella y negó vínculos con la mafia: “Decidiste ser abogado de los narcoterroristas”

En su mensaje, Petro destacó sus investigaciones sobre nexos paramilitares en varias regiones del país y su trabajo en defensa de comunidades rurales y centros educativos

La carta de De la
La carta de De la Espriella fue dirigida al presidente de Estados Unidos, al secretario de Guerra, al senador Marco Rubio y a la embajada en Bogotá - crédito @delaespriella_style/Instagram/Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro protagonizó un nuevo y fuerte enfrentamiento público en la red social X, tras responder a un mensaje del abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien lo había señalado de ser el “jefe de la mafia” y de utilizar organismos del Estado para perfilarlo y desprestigiarlo.

En un extenso pronunciamiento, el mandatario defendió su trayectoria política, rechazó cualquier vínculo con organizaciones criminales y lanzó duras acusaciones contra el jurista.

“No te perfilo. Decidiste ser abogado de los narcoterroristas paramilitares. Y después los traicionaste. Eso está escrito en toda la prensa nacional”, escribió Petro al inicio de su mensaje, en el que contrapuso su papel —según dijo— como defensor de campesinos y universidades públicas frente a quienes, afirmó, protegieron intereses de estructuras armadas ilegales.

El jefe de Estado cuestionó directamente el papel de la mafia en regiones como Córdoba y planteó una dicotomía entre quienes, según él, asesinaban campesinos y quienes los defendían a riesgo de su vida.

“¿Dónde estaba la mafia en Córdoba? ¿En los campesinos que asesinaban por miles o en quienes defendíamos a nuestros campesinos?”, señaló el presidente.

Petro aseguró que durante más de una década investigó los nexos entre estructuras paramilitares y sectores de la clase política tradicional en departamentos como Córdoba, Sucre, Norte de Santander, Antioquia y Bogotá.

También afirmó que esas redes se tomaron “a sangre y fuego” las universidades públicas, persiguieron a estudiantes y profesores y saquearon sus presupuestos.

El presidente respondió a Abelardo
El presidente respondió a Abelardo de la Espriella - crédito X

“Descubrí quiénes eran esos asesinos y liberé las universidades, y ahora crecen dando saber de calidad a la juventud de Colombia”, sostuvo el mandatario, destacando el caso de la Universidad de Córdoba, que —según él— fue duramente golpeada por el paramilitarismo.

En su respuesta, Petro rechazó de manera tajante ser señalado como guerrillero y recordó que, como presidente, es el comandante supremo de la Fuerza Pública según la Constitución de 1991.

Además, acusó a sectores políticos de querer retornar a un modelo de país basado en la Constitución de 1886 y de haber promovido una “refundación opresora” de la patria.

El mandatario también lanzó críticas contra los expresidentes Iván Duque y Álvaro Uribe, a quienes responsabilizó de graves violaciones a los derechos humanos.

Aseguró que durante el gobierno de Duque se registraron muertes de jóvenes en protestas sociales y denuncias de abusos sexuales, y reiteró la cifra de hasta seis mil víctimas en los llamados “falsos positivos” durante el gobierno de Uribe.

“Yo en cambio he elevado el nivel de amor de la sociedad colombiana hacia su fuerza pública, convirtiéndola en defensora armada de los derechos y libertades”, afirmó Petro, quien insistió en que su Gobierno combate a la mafia y expulsa del Estado a quienes se venden a ella. “No he vivido ni viviré de los dineros de la mafia”, concluyó.

El precandidato presidencial insiste en
El precandidato presidencial insiste en una persecución en su contra por parte de Gustavo Petro - crédito X

La respuesta del presidente se dio luego de un mensaje previo de Abelardo de la Espriella, en el que el abogado lo acusó de ordenar operaciones de contrainteligencia para desprestigiarlo, mencionó supuestas búsquedas de falsos testigos en cárceles y advirtió que, a partir del 7 de agosto, al mandatario “se le acaba la impunidad”.

En su mensaje, De la Espriella también calificó a Petro como “exguerrillero impune” y negó vínculos con el paramilitarismo.

El cruce de acusaciones entre Petro y Abelardo de la Espriella se produjo en medio de una polémica cultural que cobró relevancia nacional tras el Hay Festival de Cartagena.

La escritora Laura Restrepo y otros autores decidieron cancelar su participación en el evento en protesta por la asistencia de la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Los escritores colombianos Laura Restrepo
Los escritores colombianos Laura Restrepo y Giuseppe Caputo cancelaron su participación por el apoyo que ha dado María Corina a acciones militares ordenadas por Trump en el Caribe - crédito Sáshenka Gutiérrez/EFE, Leonhard Foeger/Reuters y @giuseppecaputocepeda/IG

En una carta dirigida a la directora del festival, Cristina de La Fuente, y divulgada públicamente el domingo 14 de diciembre, Restrepo explicó sus razones: “Debo cancelar mi asistencia al Hay Festival de Cartagena 2026, al cual gentilmente me has invitado como ponente. El motivo es la asistencia al mismo de la señora María Corina Machado, activa partidaria de la intervención militar de Estados Unidos en América Latina”, según reportó El País.

La decisión generó un intenso debate político y cultural que rápidamente se trasladó a las redes sociales, donde se discutió tanto la postura de los escritores como la participación de figuras políticas en eventos literarios de alcance internacional.

