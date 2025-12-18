Ola de terror en Buenos Aires, Cauca: patrullera contó cómo fue el asedio de las disidencias: “Estábamos completamente rodeados”

Las disidencias hicieron patrullaje en el centro de Buenos Aires, en el Cauca - crédito Redes Sociales

El 16 de diciembre de 2025, el terror se apoderó a la población de Buenos Aires, Cauca, por distintos ataques perpetrados por las disidencias de las Farc, comandadas por alias Iván Mordisco, dirigidos a la estación de Policía, a la sede de la alcaldía municipal y a la oficina del Banco Agrario. La situación de violencia dejó dos uniformados de la Policía muertos, varios heridos y la infraestructura completamente destruida.

Una patrullera de la Policía Nacional que sobrevivió junto a 16 compañeros al asedio de la guerrilla, que se extendió por casi 10 horas, relató a Noticias Caracol la intensidad del enfrentamiento que tuvieron con las disidencias y los momentos de angustia que experimentaron en medio de los ataques.

Rodeados por al menos 300 guerrilleros

Se trata de la patrullera Karen Yuliana Semanate. La uniformada contó que hubo detalles que indicaron que el peligro se acercaba en el municipio. El día anterior al ataque hubo un corte de energía en el lugar y, posteriormente, los actores armados amenazaron a las autoridades utilizando megáfonos desde la iglesia del pueblo: “Le damos 20 minutos. Si ustedes no solucionan, a todos los acabamos”. Pese a las intimidaciones y a la presión ejercida, los integrantes de la Policía nunca consideraron rendirse, según detalló la patrullera.

El municipio de Buenos Aires, Cauca, estuvo bajo fuego cruzado con fuertes enfrentamientos entre grupos armados y la fuerza pública - crédito redes sociales

La situación se tornó aún más tensa cuando escucharon al sacerdote del pueblo, amenazado por los disidentes, pidiendo que se rindieran, con la promesa de que el grupo armado les perdonaría la vida.

Entonces, la violencia se tomó el lugar. El ataque comenzó en la mañana, cuando los uniformados todavía dormían. La patrullera explicó que el primer impacto los despertó abruptamente, obligándolos a reaccionar de inmediato para defenderse. Fue una detonación de un artefacto explosivo improvisado, pudo ser un “tatuco” o un cilindro bomba. “Eso fue uno tras otro, uno tras otro (…). El armamento salió volando. Pues nosotros salimos como a correr a resguardarnos”.

La uniformada recordó cómo los guerrilleros ocuparon todas las casas frente a la estación, rodeando completamente las instalaciones. Según pudo percibir, “unos 300 (guerrilleros), por ahí” estaban en el sitio: “Estábamos completamente rodeados”, precisó. En consecuencia, el grupo de policías tuvo que dividirse: ocho de ellos permanecieron en el segundo piso, mientras otros se refugiaron en un túnel desde donde continuaron enfrentando a los disidentes de las Farc.

La estación de Policía, la alcaldía y el Banco Agrario fueron blanco de ataque por parte de las disidencias - crédito Ejército Nacional | @StephBatesPress/X | Joaquín Sarmiento/AFP

Durante el asedio, la comunicación entre los policías se dificultó por la oscuridad y el caos. La patrullera recordó la confusión y el miedo que se apoderaron del grupo: “No veíamos nada, solo escuchábamos a un compañero que gritaba y pues el susto, todos: ‘¿Qué pasó? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están?’”, dijo.

La reconstrucción de Buenos Aires

El ministro del Interior, Armando Benedetti, y el alcalde de Buenos Aires, Pablo César Peña, se reunieron en Bogotá para discutir los pasos a seguir tras la escalada de la violencia en el municipio y las consecuencias de los ataques. El daño a la infraestructura fue uno de los temas clave que abordaron; indicaron que se requerirá de una reconstrucción en la que participará activamente el Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro.

El alcalde afirmó que la Policía Nacional trabajará de la mano con las autoridades locales y nacionales para la reparación de las instalaciones de la sede. Por su parte, el jefe de la cartera indicó que, aunque no se tiene claro todavía de dónde saldrá el dinero para hacer la reconstrucción, el Gobierno actuará y aportará $20.000 millones.

En ruinas quedó la cabecera municipal de Buenos Aires, Cauca. Habrá reconstrucción - crédito Policía Nacional

“Como primer punto vamos a discutir cómo podemos reconstruir la estación de Policía y el Palacio Municipal. No tengo claros los recursos necesarios, pero creo que podemos recurrir a la ‘Urgencia Manifiesta’ y no tendríamos que hacer licitación. Eso es lo que queremos hacer”, dijo.