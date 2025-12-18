Ataque a presidente de un sindicato al sur de Bogotá terminó con delincuente muerto que fue dado de baja por un hombre de la UNP

Intento de robo en el sur de Bogotá terminó con un delincuente muerto - crédito redes sociales/X

Un ataque armado en horas de la mañana del 18 de diciembre de 2025, en contra una persona protegida en la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá, dejó como saldo a uno de los presuntos delincuentes muerto tras la intervención de un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que utilizó su arma de fuego para defensa de su protegido.

La Policía permanece en el lugar realizando las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) confirmó que un líder sindical protegido por la entidad fue víctima de un ataque armado en el sur de Bogotá, en un hecho que involucró un intenso intercambio de disparos y la intervención directa de su esquema de seguridad.

Según el comunicado oficial, “el presidente de un sindicato fue atacado con arma de fuego por varios sujetos la mañana de este martes en la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá”.

El incidente ocurrió cuando el líder sindical, beneficiario del programa de protección, transitaba junto a sus escoltas en el vehículo oficial cerca del hospital El Tunal: “fueron agredidos por hombres que se movilizaban en un taxi y dos motocicletas”.

UNP, comunicado sobre ataque contra presidente de sindicato en Tunjuelito - crédito @UNPColombia/X

La reacción de los escoltas fue inmediata. De acuerdo con la información proporcionada, “durante la reacción defensiva se produjo un intercambio de disparos, en el cual el personal de protección abatió a uno de los delincuentes e hirió a otro, quien logró huir junto con el resto de sus cómplices”, señaló la UNP.

Tanto el protegido como los miembros de su esquema de seguridad salieron ilesos del ataque.

Tras el suceso, el beneficiario del esquema de protección contactó de inmediato a la línea de emergencia de la entidad.

La entidad concluyó su pronunciamiento reiterando su compromiso con la investigación de los hechos: “La Unidad Nacional de Protección reitera su disposición para colaborar con las autoridades en el marco de las investigaciones orientadas a establecer el móvil y los responsables de este ataque”.

De acuerdo con Noticias Caracol, el hombre que falleció en el lugar tenía varias anotaciones judiciales.

La Policía permanece en el lugar realizando las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento - crédito periodismo público

Hombres armados asesinaron a dos personas en un bar en Bogotá

Una rápida acción de la Policía Metropolitana de Bogotá en el barrio Alto de la Cruz derivó en la captura de tres individuos tras un ataque armado que provocó dos fallecidos y una persona hospitalizada. De acuerdo con los reportes oficiales ofrecidos por la Estación de Policía Ciudad Bolívar, la noche de los hechos los sospechosos irrumpieron en un bar que operaba a puerta cerrada, rompieron una ventana e iniciaron disparos contra las personas que se encontraban dentro.

El teniente coronel Julio Botero, comandante de la estación de la zona, narró: “Esas personas capturadas llegan hasta un establecimiento abierto al público, en donde se encontraban varias personas al interior de este, iniciando a disparar con un arma de fuego”. El ataque resultó en tres personas heridas; dos de ellas fallecieron poco después debido a la gravedad de las lesiones, mientras la tercera permanece bajo atención médica especializada.

El teniente coronel, Julio Botero, comandante Estación de Policía Ciudad Bolívar - crédito Mebog

Momentos posteriores al ataque quedaron registrados en cámaras de seguridad. Los registros muestran a los presuntos agresores desplazándose en ropa oscura y cubiertos con gorros, cruzando calles residenciales y un aparcamiento de autos. Los videos exhiben el retorno apresurado de los sospechosos por el mismo trayecto tras el acto violento, lo que facilitó el seguimiento policial.

La reacción inmediata de los uniformados incluyó la implementación de un plan candado en el área. Esto permitió interceptar a los sospechosos en plena huida hacia la zona de invasión del barrio, y los tres hombres, de veintiuno, treinta y dos y treinta y cuatro años, quedaron luego a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La policía detalló que los detenidos presentan antecedentes judiciales que incluyen homicidio, violencia intrafamiliar agravada, lesiones personales, daño en bien ajeno, violencia contra servidor público y uso ilegal de uniformes e insignias.