Ideam anunció que la temporada navideña en Bogotá estará marcada por lluvias continuas: “Presencia de lluvias fuertes en horas de la tarde y noche”

El informe advierte que la capital colombiana mantendrá las precipitaciones localizadas, aunque con disminución gradual de la humedad y un aumento de condiciones secas hacia fin de año

Las lluvias persistentes en Bogotá
Las lluvias persistentes en Bogotá durante diciembre afectan principalmente las tardes y noches, según el pronóstico del Ideam - crédito Idiger

Las lluvias persistentes en Bogotá durante la temporada navideña continuarán afectando principalmente las tardes y noches, aunque se prevé una tendencia hacia condiciones más secas a medida que se acerque el fin de año.

Según el pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la capital colombiana experimentará mañanas soleadas y cálidas, seguidas de precipitaciones localizadas, especialmente en el norte y sur de la ciudad, un patrón que podría extenderse hasta finales de diciembre.

El jefe encargado de la Oficina de Pronósticos y Alertas del Ideam, Rodney Poveda Fernández, explicó a Noticias Caracol que las condiciones atmosféricas actuales en Bogotá están determinadas por factores locales, como el aumento de temperatura en la mañana y la acumulación de humedad, lo que favorece la formación de nubosidad convectiva después del mediodía.

Poveda Fernández detalló que “en términos generales, las condiciones atmosféricas en la ciudad de Bogotá han estado condicionadas a efectos locales, condiciones de aumento de la temperatura en la mañana, con presencia de lluvias fuertes en horas de la tarde y noche, sobre todo, en sectores de la parte norte y sur de la ciudad. Esto ha caracterizado las condiciones de nubosidades y lluvias en la ciudad”.

El Ideam prevé mañanas soleadas
El Ideam prevé mañanas soleadas y cálidas en Bogotá, seguidas de precipitaciones localizadas en el norte y sur de la ciudad - crédito Idiger

El experto del Ideam añadió que este comportamiento se mantendrá durante los próximos días, aunque se espera que hacia finales de diciembre disminuya el ingreso de humedad desde el norte, lo que favorecería tardes más secas.

“Se esperaría que para finales del mes de diciembre tengamos condiciones más secas en horas de la tarde, esto por menor ingreso de humedad de la parte norte de la ciudad”, puntualizó Poveda Fernández.

