El karma de Petro: reviven momento en que el presidente llamaba “honesto” a Ricardo Bonilla, hoy enviado a la cárcel por corrupción

En 2024, el jefe de Estado calificó al exministro de Hacienda como un funcionario comprometido con los más necesitados; sin embargo, las pruebas presentadas por la Fiscalía apuntan a un esquema de direccionamiento de contratos en la Ungrd

El presidente Petro defendió a Bonilla en 2024, tildándolo de "honesto" y afirmando que no se había "robado un peso" - crédito @petrogustavo/X

El envío a la cárcel de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco revivió un polémico momento del presidente Gustavo Petro, que en 2024 defendió públicamente al jefe de Hacienda —para ese momento—, calificándolo como un hombre “honesto”. Este video, reposteado de la cuenta oficial de X del mandatario por el concejal de Bogotá Daniel Briceño resurgió rápidamente en las redes sociales después de que se conociera la decisión judicial.

El Tribunal Superior de Bogotá, a través de la magistrada Aura Rosero Baquero, dictó una medida de aseguramiento en contra de Bonilla y Velasco, jefes de Hacienda e Interior, respectivamente, por su presunta implicación en el desfalco de recursos públicos destinados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

A los exfuncionarios se les imputaron cargos de concierto para delinquir, cohecho y otros delitos relacionados con corrupción. A pesar de las acusaciones, ambos políticos se declararon inocentes y afirmaron que demostrarán su integridad durante el proceso judicial.

- crédito Juan Diego Cano/Presidencia
- crédito Juan Diego Cano/Presidencia - Lina Gasca/Colprensa

El video que ahora circula por las plataformas sociales muestra una intervención del presidente Petro el 18 de julio de 2024, en la que defendía a Bonilla durante una alocución presidencial.

“Pues yo tengo que decirles: los corruptos son ustedes, los dueños del capital, que recibieron esa deuda y ahora se atreven a decirle al ministro de Hacienda, porque trabaja para pagarla, sin sacrificar a la gente del pueblo, que es un corrupto”, expresó el presidente, al tiempo que destacó que Ricardo Bonilla “no se ha robado un peso, no tiene dineros, no es un hombre rico”.

La defensa de Petro continuó resaltando que Bonilla no había realizado negocios con los ricos ni privatizado a su favor, sino que había intentado destinar recursos para los sectores más necesitados de Colombia; lo hizo por medio de un mensaje escrito, con el que acompañó el video de su alocución: “Ricardo Bonilla es un hombre honesto y no hace negocios para los ricos”, afirmó el presidente, que también destacó el papel del exministro en el pago de la deuda heredada del gobierno de Iván Duque.

Según el jefe de Estado, Bonilla “salvó a Colombia de una catástrofe” al gestionar de manera responsable la deuda pública —versión que cambió en 2025—.

Un video de 2024, en
Un video de 2024, en el que Petro defiende a Bonilla y lo describe como un hombre "honesto", vuelve a circular tras la decisión judicial que envió a ambos exministros a prisión - crédito @petrogustavo/X

Este discurso, que volvió a ser tendencia, en su momento fue parte de un ataque a los sectores empresariales y políticos que criticaban la gestión del gobierno, ahora cobra relevancia tras la decisión judicial contra el ministro que una vez Petro defendió, pero que sus propias acciones lo dejaron mal parado.

Así fue el actuar del exministro de Hacienda que hoy la justicia lo tiene en aprietos

Ricardo Bonilla enfrenta serias acusaciones de corrupción vinculadas al escándalo de la Ungrd. Según las investigaciones, el exministro de Hacienda habría ordenado el direccionamiento de contratos por un valor cercano a los $92.000 millones, presuntamente con el fin de obtener apoyo legislativo a través de la compra de votos de congresistas, especialmente de la Comisión de Crédito Público.

Los proyectos cuestionados habrían beneficiado a municipios como Cotorra, Saravena y El Carmen de Bolívar, entre otros. De acuerdo con los testimonios de exfuncionarios como Olmedo López (exdirector de la unidad), Sneyder Pinilla (exsubdirector de la unidad) y María Alejandra Benavides (exasesora de Bonilla), tenían como objetivo asegurar el apoyo de congresistas para proyectos clave del Gobierno de Gustavo Petro.

El ministro Ricardo Bonilla es
El ministro Ricardo Bonilla es investigado por su presunta participación en un desfalco que involucraba recursos destinados a la Ungrd - crédito Colprensa

Según la Fiscalía, el esquema de corrupción consistía en entregar contratos financiados con recursos públicos a cambio del apoyo de congresistas en votaciones clave. En la investigación se mencionaron a varios legisladores, entre ellos la senadora Martha Peralta Epiayú y el senador Julio Elías Chagüi, que supuestamente mostraron interés en proyectos para sus regiones.

Además, se reveló que hubo reuniones en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), incluido un encuentro el 27 de noviembre de 2023, conocido como el “cónclave”, en el que se discutieron estrategias para asegurar las mayorías legislativas.

