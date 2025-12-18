Tras la muerte de la jueza Vivian Polonía: él es Anuar Salín Jure, el papá del bebé

La Fiscalía analiza la relación sentimental entre Vivian Polanía y Anuar Salín Jure Balaguera, padre del menor y última pareja de la jueza - crédito crédito @heidyvivianpolaniafranco/Instagram

La muerte de la jueza Vivian Polanía en su apartamento de Cúcuta (Norte de Santander) ha generado una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía General de la Nación, que busca esclarecer tanto las circunstancias del fallecimiento como el impacto en su entorno personal y profesional.

El hallazgo de su hijo, un bebé de apenas dos meses, con vida en el lugar, ha añadido un elemento de conmoción y urgencia a las pesquisas, mientras las autoridades exploran diversas hipótesis sobre lo ocurrido en las horas previas al deceso.

El entre investigador revisa de manera minuciosa tanto las condiciones personales de la fallecida como los perfiles de quienes conformaban su entorno inmediato, incluidos su pareja y padre del niño, Anuar Salín Jure Balaguera.

La presencia de imágenes recientes en la cuenta de Instagram privada de la jueza, en particular una fotografía publicada en junio de 2025 donde ambos sonríen celebrando el nacimiento de su hijo Mohammed, ha reforzado la atención sobre los últimos meses de vida de la funcionaria.

La última publicación de Vivian Polanía en Instagram mostró una ecografía de su hijo y un mensaje de amor dirigido a Mohammed - crédito @heidyvivianpolaniafranco/Instagram

Después de ese período, la actividad digital de Polanía reflejó un marcado cambio de tono, priorizando mensajes relacionados con la maternidad y la felicidad por el nacimiento de su bebé. Su última publicación data del dieciocho de julio, donde expresaba: “La llegada de mi hijo ha sido el mayor regalo y alegría de mi vida.”

La Fiscalía continúa analizando distintas líneas de investigación para determinar las causas y circunstancias exactas del fallecimiento de la jueza.

¿Quién es Anuar Salín Jure Balaguera?

El perfil profesional de Anuar Salín Jure Balaguera también ha sido objeto de revisión en el marco de la investigación. Según su perfil en LinkedIn, cuenta con formación en Administración de Empresas, una especialización en Alta Gerencia y una maestría en Educación con énfasis en Matemáticas, obtenida en la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta.

Además, posee estudios como tecnólogo en Gobierno Local y una especialización en Gestión del Talento Humano. En el ámbito laboral, ha mantenido vínculos con la empresa estatal Servicios Postales 4-72, ejerce como docente catedrático en la Universidad Francisco de Paula Santander desde 2018 y actualmente figura como ejecutivo de cuentas en la empresa GoPack365.

Las publicaciones en Instagram de Vivian Polanía reflejan su entusiasmo por la maternidad y el orgullo por su embarazo - crédito heidyvivianpolaniafranco/Instagram

Estado de salud del bebé de la jueza Vivian Polanía

El coronel Libardo Fabio Ojeda, al mando de la Policía de Cúcuta, informó que el hijo pequeño de la jueza Vivian Polanía fue hallado junto al cuerpo sin vida de su madre y presentaba un cuadro de deshidratación severa tras permanecer cerca de doce horas sin ingerir alimentos.

“Tuvo que ser trasladado a una clínica de mayor complejidad, a una UCI pediátrica debido al grado de deshidratación que presentaba. Sin embargo, les puedo decir que el menor en estos momentos se encuentra estable”, declaró el oficial a Blu Radio.

Ojeda especificó que una vez constatada la muerte de la jueza, el procedimiento inmediato contempló poner al niño bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). Según indicó, “será la entidad quien posteriormente le otorgue su custodia a quienes corresponda”.

La jueza Heidy Vivian Polanía Franco fue hallada muerta en su apartamento, en Cúcuta - crédito Instagram

El comandante explicó que Polanía fue encontrada acostada y arropada en su cama y que, según estimaciones, la muerte ocurrió durante la madrugada del 17 de diciembre. Durante ese lapso, el niño habría permanecido sin atención ni alimentación.

El coronel también resaltó que el bebé no será entregado a su padre, ya que, según su testimonio, “la pareja no convivía desde hace un tiempo”. La información incluida en su reporte señala que la jueza Vivian Polanía había presentado una denuncia previa contra su expareja por violencia intrafamiliar.

Ojeda además reveló una omisión administrativa: el niño carecía de registro civil y solo contaba con un certificado de nacido vivo.