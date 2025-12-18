Colombia

Asociación de educación superior advierte sobre retos fiscales, pasivos pensionales y autonomía universitaria en debate por reforma educativa

ACREES llamó a la comunidad educativa a mantener una postura crítica frente a la reforma, al advertir límites presupuestales, pasivos pensionales superiores a 8 billones, cambios en el PIB y la necesidad de preservar autonomía e independencia institucional

Guardar
Universidad Nacional de Colombia
Universidad Nacional de Colombia - crédito Alcaldía de Bogotá

La Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES) difundió un pronunciamiento en el que expone preocupaciones técnicas y presupuestales frente a los desafíos que persisten en el sistema de educación superior del país, en el marco de las discusiones sobre reformas recientes y proyectos legislativos en trámite.

En el documento, la organización señala que, pese a los avances planteados en distintas iniciativas, la comunidad educativa debe mantener una actitud crítica frente a los escenarios que se abren para el sector.

Según ACREES, varios de los objetivos misionales anunciados en el debate de la reforma dependen de la disponibilidad real de recursos públicos, lo que obliga a revisar con detalle la sostenibilidad fiscal de las medidas propuestas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

FOTO DE ARCHIVO. El Congreso
FOTO DE ARCHIVO. El Congreso de Colombia| REUTERS/Nathalia Angarita

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es la necesidad de adelantar un análisis riguroso de la ley de competencias recientemente radicada, especialmente en su relación con el Acto Legislativo 03 de 2024. ACREES recuerda que esta reforma constitucional habilita a los entes territoriales para concurrir en el financiamiento de los dos primeros años de la educación superior, un cambio que, a juicio de la organización, requiere claridad normativa y presupuestal para evitar vacíos en la implementación.

En ese contexto, el comunicado advierte que persisten pasivos pensionales de alto impacto fiscal dentro del sistema universitario público. De acuerdo con ACREES, solo en las tres universidades públicas más grandes del país, estas obligaciones superan los 8 billones de pesos, una cifra que representa un reto estructural para la estabilidad financiera de las instituciones y para cualquier reforma que pretenda ampliar cobertura o gratuidad sin resolver estos compromisos históricos.

Otro de los aspectos destacados es la transición en la base presupuestal de las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias (ITTU). La organización indica que el paso del 0,05 % del PIB al 0,07 % del PIB como referencia para la financiación debe estar acompañado de plazos claros y mecanismos verificables, con el fin de garantizar que el ajuste no quede únicamente en una proyección normativa sin efectos reales sobre el presupuesto asignado.

Estudiantes Universitarios en Colombia
Estudiantes Universitarios en Colombia

ACREES subraya que estos elementos hacen parte de un conjunto de desafíos estructurales que no pueden abordarse de manera aislada. En ese sentido, el pronunciamiento insiste en que la independencia y la autonomía deben orientar la actuación del movimiento estudiantil y de la comunidad académica frente a cualquier gobierno, sin que ello implique desconocer los espacios de diálogo institucional.

“La independencia y la autonomía deben orientar nuestra actuación frente a cualquier gobierno”, señala el texto, al tiempo que plantea que solo mediante el fortalecimiento de la organización y la movilización democrática, pacífica y creativa será posible avanzar hacia un modelo de educación superior con financiación suficiente y reglas claras.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

El comunicado también pone énfasis en que las transformaciones del sector deben resolver de manera estructural los problemas que aquejan a la educación superior, y no limitarse a ajustes parciales. Entre esos problemas, ACREES menciona la financiación incompleta, las brechas entre regiones, la sostenibilidad de las universidades públicas y la necesidad de garantizar condiciones de calidad en todos los niveles del sistema.

De acuerdo con la organización, cualquier propuesta de reforma debe asegurar la gratuidad, la universalidad y la calidad de la educación pública, como principios que orienten las decisiones legislativas y administrativas. Estos elementos, según el pronunciamiento, son indispensables para consolidar un sistema que responda a las demandas sociales y a las necesidades de la juventud en todo el territorio nacional.

ACREES afirma que sus planteamientos se inscriben en una agenda permanente por el fortalecimiento del sistema mixto de educación superior en Colombia. Dicha agenda incluye la ampliación de oportunidades para los jóvenes, la reducción de la desigualdad en el acceso y la permanencia educativa, así como el impulso al desarrollo económico del país a través de la formación académica.

El documento también hace referencia al cierre de brechas en ciencia, tecnología e innovación, al considerar que estos campos son determinantes para que Colombia avance hacia estándares internacionales. Para la asociación, el fortalecimiento de la educación superior tiene un impacto directo en la competitividad, la investigación y la capacidad del país para responder a los retos globales.

Finalmente, el pronunciamiento recalca que estas demandas no corresponden a coyunturas aisladas, sino a una visión de largo plazo sobre el papel de la educación superior en el desarrollo nacional. En ese marco, ACREES insiste en la importancia de mantener el debate público informado, con base en datos presupuestales, marcos legales vigentes y criterios técnicos que permitan evaluar el alcance real de las reformas en discusión.

Temas Relacionados

Ley 30Estudios superioresFinanciamiento de estudios superioresAsociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación SuperiorColombia-noticias

Más Noticias

Gobierno abrió ronda minera para explotar cobre y oro por 30 años en 14 áreas ubicadas en cuatro departamentos

La Agencia Nacional de Minería puso en marcha una ronda para cobre, oro y polimetálicos, con 14 áreas previamente estudiadas en Antioquia, La Guajira, Cesar y Tolima, que podrán ser adjudicadas a inversionistas para exploración y producción

Gobierno abrió ronda minera para

Más de 1.100 policías reforzarán la seguridad en Cali durante la Feria tras atentado en barrio Mariano Ramos

Tras el atentado con explosivos que dejó dos suboficiales muertos en Cali, autoridades anunciaron el arribo de 1.100 policías para reforzar la seguridad durante la Feria, mientras avanzan pesquisas con videos y hallazgos en terreno

Más de 1.100 policías reforzarán

Cajas de compensación ampliarán su oferta con servicios para animales de compañía en el Sistema de Subsidio Familiar

La iniciativa busca integrar programas para mascotas dentro de la oferta social del sistema

Cajas de compensación ampliarán su

Rigoberto Urán se vuelve viral junto a J Balvin tras concierto sold out en Bogotá: “No podemos parar la música”

El ciclista protagonizó un divertido video en los camerinos, mostrando su alegría y cercanía con el cantante mientras celebraban con amigos y familiares

Rigoberto Urán se vuelve viral

En qué situaciones los colegios en Colombia no pueden negar el cupo a un estudiante, según la normativa vigente

La legislación educativa establece escenarios específicos en los que las instituciones públicas y privadas deben garantizar la continuidad escolar, incluso cuando existen situaciones académicas o disciplinarias, siempre que no se configuren causales formales previstas en la ley y los reglamentos internos

En qué situaciones los colegios
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La violencia se reorganiza en

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

Autoridades ofrecen hasta $500 millones por ‘Max Max’, responsable de los atentados terroristas en Buenos Aires

Paro del ELN reafirmó que es la estructura armada en todo el continente capaz de ejercer hegemonía militar y política: hay alerta

ENTRETENIMIENTO

Rigoberto Urán se vuelve viral

Rigoberto Urán se vuelve viral junto a J Balvin tras concierto sold out en Bogotá: “No podemos parar la música”

Blessd desató furor entre sus seguidores tras compartir su impresionante transformación física: así luce

Una cábala que terminó en la estrella 11: así acompañó la reina del Carnaval, Michell Char, al Junior campeón

Hicieron un muñeco de Año Viejo con el rostro de Yina Calderón y no le gustó: “Todos los años es lo mismo”

Conozca a la novia de José Enamorado, la figura del Junior de Barranquilla campeón de la Liga BetPlay

Deportes

Caos en el Atanasio Girardot:

Caos en el Atanasio Girardot: Hinchas del DIM invaden la cancha tras la final de Nacional en la Copa Colombia

Atlético Nacional, tricampeón de la Copa Colombia: superó a Medellín por 1-0 en el Atanasio Girardot

Estos son los campeones de la Copa Colombia en toda la historia: Atlético Nacional le sacó ventaja al Medellín

Harold Santiago Mosquera se despidió de Santa Fe con emotivo video: “Me voy tranquilo porque lo di todo”

Fútbol colombiano tuvo récord de expulsiones en el segundo semestre de 2025 con más de 100 tarjetas