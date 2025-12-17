Colombia

Petro admite que “Maduro es dictador por concentrar poderes”, pero asegura que “no hay evidencia de que sea narco”

El presidente defendió el contexto histórico de sus calificativos hacia José Antonio Kast, y aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la manipulación electoral en América Latina y Europa

Guardar
Gustavo Petro y Nicolás Maduro
Gustavo Petro y Nicolás Maduro fueron parte de una polémica pública tras un cruce de declaraciones sobre dictadura, procesos electorales y debates regionales. - crédito EFE/ Miguel Gutiérrez

El presidente Gustavo Petro, reconoció que Nicolás Maduro ejerce una dictadura en Venezuela por la concentración de poderes en el Ejecutivo, aunque afirmó que no existen pruebas para acusarlo de narcotráfico. Este posicionamiento se produjo en medio de una discusión pública en la red social X con la periodista Patricia Janiot, quien cuestionó la actitud del mandatario ante el régimen venezolano y otros líderes de la región.

La controversia se inició cuando la periodista publicó un comentario dirigido a Petro, donde reprochó la falta de contundencia para calificar a Maduro. En dicho mensaje, Janiot enfatizó que el presidente colombiano había acusado abiertamente a José Antonio Kast, presidente electo de Chile, de “nazi” y “fascista”, pero mantenía silencio sobre el carácter del gobierno venezolano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“¿Por qué será que Gustavo Petro no tiene ningún pudor en llamar Nazi y fascista al presidente electo de Chile José Antonio Kast y permanece mudo y con miedo de llamar a Nicolás Maduro como un narcodictador y usurpador del poder?”, planteó Janiot, y agregó que “al presidente Petro se le olvida que su amigo Nicolás se robó las elecciones, mientras el próximo mandatario de Chile ganó con una amplia y contundente ventaja que hay que respetar aunque no le guste el resultado”.

Petro señaló la concentración de
Petro señaló la concentración de poderes en Venezuela y cuestionó las acusaciones internacionales sobre narcotráfico contra Nicolás Maduro. - crédito @petrogustavo/X

Maduro, dictadura y narrativa internacional según Petro

Frente a estas críticas, Gustavo Petro respondió públicamente y abordó varios aspectos. Primero, se refirió a la naturaleza del gobierno venezolano. El mandatario expresó que “Maduro es dictador por concentrar poderes”, dejando claro que, desde su perspectiva, la falta de separación e independencia entre los poderes públicos constituye la base del régimen de Maduro.

Luego, en un matiz dirigido especialmente a las acusaciones sostenidas por instancias internacionales, Petro afirmó: “no hay ninguna evidencia en Colombia que sea narco. Esa es narrativa de los EE. UU.”. Con esta frase, el presidente colombiano se distanció de los señalamientos promovidos por el gobierno de Estados Unidos y subrayó la ausencia de pruebas en Colombia para respaldar esas imputaciones.

Petro también abordó en su mensaje el pasado familiar y político de José Antonio Kast. El presidente indicó: “Kast es hijo y creyente de los Nazis. Pertenece a la generación alemana que escapó de Alemania no por salvarse de Hitler sino por salvarse de la derrota de Hitler, que es muy pero muy diferente”. De esta manera, justificó sus declaraciones previas y delineó la diferencia de contextos históricos y familiares, en respuesta a la crítica que originó el debate.

José Antonio Kast, presidente electo
José Antonio Kast, presidente electo de Chile, fue mencionado por Petro en referencia a su origen familiar y contexto político. - crédito REUTERS/Pablo Sanhueza

Cuestionamiento sobre el fraude en Venezuela y definición de dictador

La conversación continuó en X, cuando Patricia Janiot volvió a intervenir para enfocar la atención sobre la legitimidad de las recientes elecciones en Venezuela. Tras recordar las denuncias de fraude que recayeron sobre los comicios en que Maduro se impuso al opositor Edmundo González, Janiot interrogó: “¿Y cómo le llamaríamos a quien se roba una elección?”

A este planteamiento, Gustavo Petro respondió desglosando su concepto de dictadura. El mandatario señaló, por partes, que “se llama dictador a alguien que se robe las elecciones, o tumbe a un presidente electo”. Petro aprovechó su intervención para referirse a la experiencia histórica de Colombia, indicando que “en Colombia en casi en la mayor parte de su tiempo histórico, sus gobiernos fueron el fruto de elecciones fraudulentas, por eso durante 25 años vivió bajo estado de sitio, y durante este siglo ha vivido la mayor parte del tiempo bajo gobernanza paramilitar”.

Metido en el análisis histórico, Petro añadió otra capa al debate y vincula procesos políticos de América Latina y Europa. Recordó que Adolf Hitler llegó al poder tras ser designado canciller con el apoyo de sectores temerosos de reformas sociales. “No olvide que Hitler subió elegido por su sociedad con una minoría relativa. La división de la izquierda alemana, mayoritaria, y el miedo del gran Capital a las reformas sociales, les hizo entregarle el poder y nombrarlo canciller. Los Nazis no son solo dictadores sino genocidas”, concluyó el mandatario.

Petro definió la dictadura como
Petro definió la dictadura como la usurpación del poder mediante fraudes electorales y estableció paralelismos históricos sobre irregularidades políticas en la región. - crédito @petrogustavo/X

Debate y contexto regional

El intercambio entre Petro y Janiot expone diferencias en torno al lenguaje y los límites para calificar a los líderes latinoamericanos, la legitimidad de los procesos electorales y la influencia de narrativas internacionales. La postura del presidente instala un matiz respecto a la acusación de narcotráfico contra el régimen de Nicolás Maduro, al tiempo que admite el carácter dictatorial en función de la ausencia de garantías y la concentración de poder.

Temas Relacionados

Gustavo PetroNicolás Madurodictadura en VenezuelanarcotráficoPatricia JaniotJosé Antonio Kastelecciones en VenezuelaColombia-Noticias

Más Noticias

Gobernador de Antioquia cuestiona gestión en la UdeA y exige respuesta del rector por presencia de Wilmar Mejía en Consejo Superior

El gobernador de Antioquia criticó la administración de la Universidad de Antioquia y pidió al rector pronunciarse por la designación de Wilmar Mejía en el Consejo Superior, en medio de una crisis financiera y tensiones políticas en la institución pública

Gobernador de Antioquia cuestiona gestión

Nuevo ataque del ELN en Puerto Santander reaviva tensión tras homicidio de conductor de ambulancia

Un nuevo hecho armado fue reportado en Puerto Santander, Norte de Santander, donde el ELN volvió a atacar una subestación policial días después del asesinato de un conductor de ambulancia ocurrido durante hostigamientos armados registrados el domingo en esta zona fronteriza

Nuevo ataque del ELN en

“Me dolió más la deslealtad de Polo Polo”: Cabal relata su ruptura política tras el respaldo a De la Espriella

La senadora María Fernanda Cabal habló sobre la decisión de Miguel Polo Polo de apoyar a Abelardo de la Espriella, explicó el trasfondo político y personal de su molestia y se refirió al proceso interno del Centro Democrático tras la elección de su candidata presidencial

“Me dolió más la deslealtad

AMI advierte “deterioro de la libertad de prensa en Colombia” tras informe de la CIDH y pide acciones estatales

La Asociación Colombiana de Medios de Información manifestó preocupación por hallazgos de la CIDH sobre riesgos al periodismo, señalando violencia, estigmatización y uso de medios públicos, y solicitó al Estado colombiano medidas estructurales para proteger la libertad de prensa

AMI advierte “deterioro de la

Consejo de Estado falla a favor del dueño de Sanitas y ordena a Petro rectificar declaraciones sobre la EPS

La decisión se originó por una tutela en la que se concluyó que expresiones hechas en una alocución presidencial vulneraron derechos fundamentales como el buen nombre y la presunción de inocencia, al atribuir conductas delictivas sin respaldo judicial

Consejo de Estado falla a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ocho policías heridos, dos disidentes

Ocho policías heridos, dos disidentes abatidos y el municipio en ruinas: el saldo de la jornada terrorista en Buenos Aires, Cauca

Defensoría del Pueblo exigió el cese de los ataques en Buenos Aires, Cauca, tras la ola de violencia armada: “Que se abstengan”

En videos: disidencias de las Farc volaron el Banco Agrario de Buenos Aires, Cauca; el hospital del municipio también fue atacado

Audios revelan la desesperación de habitantes de Buenos Aires, Cauca, en medio de combates armados: “Nosotros somos inocentes”

Alcalde de Buenos Aires y el pedido desesperado por los civiles en la región: “Por favor, no dejen morir la gente”

ENTRETENIMIENTO

“No fui capaz de verlo

“No fui capaz de verlo muerto”: Rigoberto Urán reveló cómo la muerte de su padre lo marcó para siempre

Alina Lozano y Jim Velásquez se lanzan al reto de convivir 24/7 en nuevo ‘reality show’: “No tenemos que demostrarle nada a nadie”

Issa Vásquez y su esposo Juan Javier se refirieron al partido de Tolima vs. Junior: “Es un tema delicado”

J Balvin reflexionó sobre sus polémicas con Residente y Bad Bunny: “De pronto tenía que pasar eso para poder valorar muchas cosas”

Ibai Llanos reveló el lado más íntimo y sereno de J Balvin en Medellín: “Esto es un templo de paz”

Deportes

En video: Gustavo Petro felicita

En video: Gustavo Petro felicita al Junior campeón y destaca su calidad tras la final de la Liga BetPlay

Hinchas del Tolima protagonizan disturbios en las graderías de la final de la Liga BetPlay ante Junior

Junior de Barranquilla es el nuevo campeón de la Liga BetPlay: logró la estrella 11 ante Tolima y por la mínima diferencia en Ibagué

Edwuin Cetré fue reconocido como el mejor jugador de la liga argentina: estos fueron sus números

José Enamorado brilló con tres goles de los cuatro que llevaron a Junior a coronarse campeón de la Liga Betplay