Petro admite que “Maduro es dictador por concentrar poderes”, pero asegura que “no hay evidencia de que sea narco”

Gustavo Petro y Nicolás Maduro fueron parte de una polémica pública tras un cruce de declaraciones sobre dictadura, procesos electorales y debates regionales. - crédito EFE/ Miguel Gutiérrez

El presidente Gustavo Petro, reconoció que Nicolás Maduro ejerce una dictadura en Venezuela por la concentración de poderes en el Ejecutivo, aunque afirmó que no existen pruebas para acusarlo de narcotráfico. Este posicionamiento se produjo en medio de una discusión pública en la red social X con la periodista Patricia Janiot, quien cuestionó la actitud del mandatario ante el régimen venezolano y otros líderes de la región.

La controversia se inició cuando la periodista publicó un comentario dirigido a Petro, donde reprochó la falta de contundencia para calificar a Maduro. En dicho mensaje, Janiot enfatizó que el presidente colombiano había acusado abiertamente a José Antonio Kast, presidente electo de Chile, de “nazi” y “fascista”, pero mantenía silencio sobre el carácter del gobierno venezolano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“¿Por qué será que Gustavo Petro no tiene ningún pudor en llamar Nazi y fascista al presidente electo de Chile José Antonio Kast y permanece mudo y con miedo de llamar a Nicolás Maduro como un narcodictador y usurpador del poder?”, planteó Janiot, y agregó que “al presidente Petro se le olvida que su amigo Nicolás se robó las elecciones, mientras el próximo mandatario de Chile ganó con una amplia y contundente ventaja que hay que respetar aunque no le guste el resultado”.

Petro señaló la concentración de poderes en Venezuela y cuestionó las acusaciones internacionales sobre narcotráfico contra Nicolás Maduro. - crédito @petrogustavo/X

Maduro, dictadura y narrativa internacional según Petro

Frente a estas críticas, Gustavo Petro respondió públicamente y abordó varios aspectos. Primero, se refirió a la naturaleza del gobierno venezolano. El mandatario expresó que “Maduro es dictador por concentrar poderes”, dejando claro que, desde su perspectiva, la falta de separación e independencia entre los poderes públicos constituye la base del régimen de Maduro.

Luego, en un matiz dirigido especialmente a las acusaciones sostenidas por instancias internacionales, Petro afirmó: “no hay ninguna evidencia en Colombia que sea narco. Esa es narrativa de los EE. UU.”. Con esta frase, el presidente colombiano se distanció de los señalamientos promovidos por el gobierno de Estados Unidos y subrayó la ausencia de pruebas en Colombia para respaldar esas imputaciones.

Petro también abordó en su mensaje el pasado familiar y político de José Antonio Kast. El presidente indicó: “Kast es hijo y creyente de los Nazis. Pertenece a la generación alemana que escapó de Alemania no por salvarse de Hitler sino por salvarse de la derrota de Hitler, que es muy pero muy diferente”. De esta manera, justificó sus declaraciones previas y delineó la diferencia de contextos históricos y familiares, en respuesta a la crítica que originó el debate.

José Antonio Kast, presidente electo de Chile, fue mencionado por Petro en referencia a su origen familiar y contexto político. - crédito REUTERS/Pablo Sanhueza

Cuestionamiento sobre el fraude en Venezuela y definición de dictador

La conversación continuó en X, cuando Patricia Janiot volvió a intervenir para enfocar la atención sobre la legitimidad de las recientes elecciones en Venezuela. Tras recordar las denuncias de fraude que recayeron sobre los comicios en que Maduro se impuso al opositor Edmundo González, Janiot interrogó: “¿Y cómo le llamaríamos a quien se roba una elección?”

A este planteamiento, Gustavo Petro respondió desglosando su concepto de dictadura. El mandatario señaló, por partes, que “se llama dictador a alguien que se robe las elecciones, o tumbe a un presidente electo”. Petro aprovechó su intervención para referirse a la experiencia histórica de Colombia, indicando que “en Colombia en casi en la mayor parte de su tiempo histórico, sus gobiernos fueron el fruto de elecciones fraudulentas, por eso durante 25 años vivió bajo estado de sitio, y durante este siglo ha vivido la mayor parte del tiempo bajo gobernanza paramilitar”.

Metido en el análisis histórico, Petro añadió otra capa al debate y vincula procesos políticos de América Latina y Europa. Recordó que Adolf Hitler llegó al poder tras ser designado canciller con el apoyo de sectores temerosos de reformas sociales. “No olvide que Hitler subió elegido por su sociedad con una minoría relativa. La división de la izquierda alemana, mayoritaria, y el miedo del gran Capital a las reformas sociales, les hizo entregarle el poder y nombrarlo canciller. Los Nazis no son solo dictadores sino genocidas”, concluyó el mandatario.

Petro definió la dictadura como la usurpación del poder mediante fraudes electorales y estableció paralelismos históricos sobre irregularidades políticas en la región. - crédito @petrogustavo/X

Debate y contexto regional

El intercambio entre Petro y Janiot expone diferencias en torno al lenguaje y los límites para calificar a los líderes latinoamericanos, la legitimidad de los procesos electorales y la influencia de narrativas internacionales. La postura del presidente instala un matiz respecto a la acusación de narcotráfico contra el régimen de Nicolás Maduro, al tiempo que admite el carácter dictatorial en función de la ausencia de garantías y la concentración de poder.