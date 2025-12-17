Misteriosa mujer reveló detalles sobre conductor del bus en el que murieron 17 personas en Antioquia: “Les comento lo que hizo este señor”

Misteriosa mujer reveló detalles sobre conductor del bus en el que murieron 17 personas en Antioquia - crédito X

Los funerales de los 16 estudiantes y del conductor que perdieron la vida en el accidente de autobús ocurrido la madrugada del domingo 14 de diciembre de 2025 continúan marcando a la comunidad del Liceo Antioqueño.

El siniestro, en el que el vehículo cayó a un abismo de más de 40 metros, generó conmoción no solo por la magnitud de la tragedia, sino por las circunstancias que rodearon el viaje y las decisiones tomadas en las horas previas.

En las redes sociales, familiares y amigos despidieron al conductor Jonathan Alexander Taborda Lopera con pólvora y humo de extintores, imágenes que circularon ampliamente y que fueron compartidas por la cuenta de TikTok NP Noticias Online. En ese contexto, un comentario publicado en la misma red social por la usuaria Negra2705 atrajo la atención al ofrecer una versión detallada sobre las dificultades que enfrentó Taborda antes del accidente.

Según el extenso mensaje de la internauta, Taborda habría intentado reparar el autobús con recursos propios, después de que le negaran en diez ocasiones el relevo del vehículo y bajo la amenaza de despido. Negra2705 relató: “De su bolsillo trató de reparar el carro porque le negaron en 10 ocasiones el relevo de carro y amenazaron con despedirlo… ¿Por qué decidieron viajar de noche? Porque en horas de la tarde se regaba en redes y noticias que habría un paro armado de 72 horas”.

Y continuó haciendo cuestionamientos: ¿Qué hubiesen hecho los santos criticones? Quedarse, sí, pero ¿quién costearía esos tres días de hospedaje? Ahora bien. Él tomó la decisión de venir a Medellín con la esperanza de traer sanos a sus niños. Los que saben de carros pueden decir qué le pasa a un vehículo de noche y sin aire acondicionado: se empañan los vidrios todos, por eso la puerta de ingreso abierta y las escotillas”.

La usuaria también explicó los problemas mecánicos que, según su testimonio, presentaba el autobús y defendió al conductor de las acusaciones de irresponsabilidad en su contra.

“¿Qué le pasa a un vehículo con la batería mal? La luz es tenue y corre el riesgo de apagarse. Ahora bien. ¿Qué pasa si el vehículo se apaga? Dirección hidráulica deja de serlo, frenos duros, sistema de navegación nula, nada de luz delantera. Que iba a alta velocidad… falso, el bus no saltó al vacío, él se deslizó sobre la montaña, dejó el rastro de destrucción desde el inicio del desfiladero, lo cual indica que su velocidad era mínima. Y unas salidas a más de 100 km/h multiplican por 10 el impacto contra rocas y el suelo, lo cual no hubiese dejado a una sola persona con vida a esa altura. Sí, señores, estamos ante un verdadero héroe que es visto como villano ante lenguas indolentes e ignorantes. Al final, la verdad sale a la luz y la familia puede despedirlo en paz y él en el cielo puede descansar en paz”.

En su mensaje, la usuaria añadió que Taborda realizó una parada de 15 minutos en la carretera para intentar hacer una llamada y pedir ayuda, pero no logró comunicarse debido a problemas de señal en su teléfono móvil.

La mujer concluyó su relato con palabras de reconocimiento: “Gracias, Cocacolo, porque los que te conocimos, sabemos que tuviste que hacer hasta lo imposible para traer esos niños a salvo y el destino te jugó una mala pasada. Tuviste una parada de 15 minutos antes de la tragedia para buscar señal y pedir ayuda, lo que confirma que tenías miedo de amanecer y exponer a esos niños a un reclutamiento, secuestro o una masacre. Eres un guerrero, un campeón, un héroe”.