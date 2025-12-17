“Me parece muy delicado”: Luz Adriana Camargo se pronunció sobre parranda vallenata en la que pillaron a Carlos Ramón González

La fiscal general Luz Adriana Camargo recordó que se emitió una circular roja de Interpol para buscar y capturar a Carlos Ramón González - crédito Luisa González/Reuters

La presencia de Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) investigado por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en una fiesta vallenata celebrada en Nicaragua, causó polémica en la opinión pública, dado que el exfuncionario ahora es uno de los prófugos más buscados por la justicia colombiana y aún se encuentra pendiente su extradición.

González apareció en un video, difundido por W Radio, en el que se le ve bailando durante una presentación oficial en el Teatro Nacional Rubén Darío de Managua. Todo esto, mientras enfrenta acusaciones por corrupción y señalamientos por posible obstrucción a la justicia. Tanto así, que se emitió una circular roja de Interpol para lograr su captura en el exterior.

Carlos Ramón González estaría involucrado en el escándalo de corrupción de la Ungrd - crédito Presidencia de la República

El evento, que tuvo lugar el 11 de diciembre de 2025 en el Salón de los Cristales del teatro, fue promovido por el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano, lo que generó todavía más molestia, sobre todo, en el país político. Una de las personas que se pronunció al respecto es la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila.

“Carlos Ramón González, prófugo de la justicia colombiana. Se burla feliz de parranda en Nicaragua. Este Gobierno es indolente e infame. Carlos Ramón tiene todos los secretos de Petro que difícilmente resistiría este Gobierno corrupto si se hacen públicos. Le pagaron con impunidad”, señaló en su cuenta de X.

Vicky Dávila se despachó contra el Gobierno Petro por aparición de Carlos Ramón González en parranda vallenata de Nicaragua - crédito @VickyDavilaH

La reacción de la fiscal: “Tengo que evaluar”

Ante los medios de comunicación, la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, calificó como “muy delicada” la situación que hoy rodea a Carlos Ramón González, que también fue director General del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Aseguró que el hecho de que haya estado disfrutando de un evento oficial es de gravedad debido a la condición legal del exfuncionario.

En sus declaraciones, la fiscal explicó que González está siendo buscado por las autoridades. “Yo escuché la noticia esta mañana temprano (…). No tengo claridad si esa parranda vallenata que tú me mencionas fue en la embajada... Sí fue en la embajada. Pues a mí me parece muy delicado. A mí me parece muy delicado, sobre todo porque él es una persona que está siendo buscada por nosotros; tiene una circular roja de Interpol”, detalló Camargo a la prensa.

Al referirse a la relevancia de la sede diplomática, la funcionaria recordó que la embajada constituye territorio nacional en el extranjero, lo que implica que los hechos allí ocurridos pueden tener consecuencias legales específicas. “Tengo que evaluar cuáles son las consecuencias de esos hechos que recién han sucedido, pero en principio me parece muy delicado”.

El 11 de diciembre de 2025, Carlos Ramón González fue grabado participando en una fiesta organizada por la Cancillería colombiana en Nicaragua. La Procuraduría investiga - crédito @tnrd_oficial/Instagram

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar de la Cancillería y de la Embajada de Colombia en Nicaragua, por presuntas irregularidades relacionadas con la fiesta en la que estuvo presente el hoy investigado por hechos de corrupción –los cuales ha negado en todo momento, indicando, incluso, que no ha estado obstruyendo a la justicia–.

Sin embargo, el organismo de control lo cataloga como un prófugo, por lo que pretende hacer indagaciones sobre los hechos para determinar responsabilidades disciplinarias. “El Ministerio Público busca establecer las razones por las cuales el exdirector estuvo presente, sin que los servidores públicos de la Cancillería y de la embajada avisaran a las autoridades competentes. Con la apertura de la indagación, el órgano de control busca determinar la ocurrencia de la conducta y definir si los disciplinables actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, para lo cual decretó la práctica de varias pruebas”, explicó en un comunicado.