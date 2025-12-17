Cancillería de Colombia abrió investigación contra embajador en Nicaragua por la participación de Carlos Ramón González en fiesta

La Oficina de Control Disciplinario Interno asume la investigación sobre la actuación del personal de la embajada en el país centroamericano - crédito Presidencia de Colombia/Redes sociales

El miércoles 17 de diciembre de 2025, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha ordenado la apertura de una investigación disciplinaria contra el embajador encargado en Nicaragua, Óscar Muñoz, y otros funcionarios de la misión diplomática, tras la aparición de Carlos Ramón González en una fiesta celebrada en Managua, al recordar que está prófugo de la justicia.

En un comunicado, la Cancillería enfatizó que la medida busca determinar posibles responsabilidades administrativas luego de que se difundieran imágenes de González en el evento denominado “Noche Vallenata Colombia”, realizado en el Teatro Nacional Rubén Darío de la capital nicaragüense.

“Se ha instruido, a la Oficina de Control Disciplinario Interno asumir de manera inmediata, la apertura de una investigación disciplinaria a fin de establecer las posibles responsabilidades del Encargado de Negocios a.i. y/o demás funcionarios de la Embajada de Colombia en Nicaragua”, señaló la cartera en la misiva.

El Ministerio de Relaciones Exteriores rectifica su postura inicial y admite la necesidad de una investigación interna tras la presión mediática - crédito Cancillería de Colombia/X

Además, el Ministerio informó que notificará a la Procuraduría General de la Nación sobre su disposición a colaborar plenamente, poniendo a disposición de ese organismo todos los elementos probatorios relevantes al caso.

“Para asegurar la eficacia y unidad de la acción disciplinaria, se informará a la Procuraduría General de la Nación, la disposición de este Ministerio, para que dicho ente de control en el marco de sus competencias, asuma la investigación preferente, poniendo a disposición sin ninguna reserva los datos, información y elementos probatorios en poder de este Ministerio”, agregaron.

Justamente, la Procuraduría decidió iniciar una indagación oficial sobre el evento y la presencia del exfuncionario colombiano en el país centroamericano.

“El Ministerio Público busca establecer las razones por las cuales el exdirector estuvo presente, sin que los servidores públicos de la Cancillería y de la embajada avisaran a las autoridades competentes (...) el órgano de control busca determinar la ocurrencia de la conducta y definir si los disciplinables actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, para lo cual decretó la práctica de varias pruebas”, mencionó el organismo de control en un comunicado.

Procuraduría General de la nación suspendió a militares por caso de alias Calarcá - crédito redes sociales

Escándalo de Carlos Ramón González en Nicaragua

La polémica surgió en la tarde del lunes 15 de diciembre de 2025 cuando se conocieron videos en los que Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia y uno de los prófugos más buscados por corrupción, se encontraba en una fiesta vallenata en Nicaragua.

Las grabaciones, conocidas por W Radio, muestran como el exfuncionario participando activamente en la celebración, que se desarrolló el 11 de diciembre de 2025 en el Salón de los Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío de Managua y promovido por la Cancillería de Colombia.

De hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que no avaló ni autorizó los recursos solicitados por Óscar Muñoz, encargado de Negocios en Nicaragua, para la organización de la fiesta vallenata en la que participó González.

Según informó la cartera a Noticias RCN, la solicitud de fondos para el evento fue rechazada, y se enfatizó que la presencia del exfuncionario en actividades sociales fuera del país no contó con respaldo oficial.

Este hecho generó una oleada de indignación en Colombia, al recordar que González enfrenta una orden de captura internacional y una circular roja de Interpol, en medio de acusaciones por el desfalco millonario a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El 11 de diciembre de 2025, Carlos Ramón González fue grabado participando en una fiesta organizada por la Cancillería colombiana en Nicaragua - crédito @tnrd_oficial/Instagram

Una de las personas que se pronunció al respecto es la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila.

“Carlos Ramón González, prófugo de la justicia colombiana. Se burla feliz de parranda en Nicaragua. Este Gobierno es indolente e infame. Carlos Ramón tiene todos los secretos de Petro que difícilmente resistiría este Gobierno corrupto si se hacen públicos. Le pagaron con impunidad”, señaló en su cuenta de X.

Vicky Dávila se despachó contra el Gobierno Petro por aparición de Carlos Ramón González en parranda vallenata de Nicaragua - crédito @VickyDavilaH

Así mismo, la senadora María Fernanda Cabal expresó en sus redes que “el prófugo amigo de Petro, Carlos Ramón González en Nicaragua bailando en un evento promovido por la Cancillería y pagado con los impuestos de los colombianos”.

Para Cabal, la prioridad debe ser el regreso de González para que enfrente los procesos relacionados con el caso Ungrd.

María Fernanda Cabal se despachó contra Petro por aparición de Carlos Ramón González en parranda vallenata en Nicaragua - crédito @MariaFdaCabal

Por el lado del oficialismo, el ministro del Interior Armando Benedetti manifestó no tener conocimiento sobre la aparición del exdirector del Dapre en la fiesta privada.

“Yo hasta ahora me estoy enterando, tengo que preguntar más”, declaró el funcionario ante los medios de comunicación.

Entre tanto, la fiscal general Luz Adriana Camargo aseguró que el hecho de que haya estado disfrutando de un evento oficial es de gravedad debido a la condición legal del exfuncionario.

“A mí me parece muy delicado, sobre todo porque él es una persona que está siendo buscada por nosotros; tiene una circular roja de Interpol”, detalló Camargo a la prensa.