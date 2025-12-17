Colombia

Mauricio Cárdenas habló de la fórmula de la centro derecha para “derrotar el petrismo”: “Que el elector decida”

El exministro sostuvo que este proceso permitirá a los votantes seleccionar al representante que competirá contra los extremos políticos. Enfatizó en la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones

Guardar
Mauricio Cárdenas se refirió al
Mauricio Cárdenas se refirió al mecanismo disponible para derrotar al petrismo - crédito @MauricioCard/X

El precandidato presidencial Mauricio Cárdenas defendió la consulta como el mecanismo clave para definir una candidatura única que enfrente al petrismo.

En declaraciones a Blu Radio, sostuvo que este proceso es “indispensable” porque permite que la ciudadanía decida mediante voto directo quién será el candidato que compita en las elecciones presidenciales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El exministro de Hacienda afirmó durante la entrevista que “la consulta es el mecanismo para decidir el candidato que va a derrotar los extremos”, enfatizando que esta herramienta es democrática y devuelve el poder al elector.

La alianza interpartidista 'La Gran
La alianza interpartidista 'La Gran Consulta por Colombia' sumó a Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane, que anunció su compromiso con la consulta que definirá la candidatura presidencial de 2026 - crédito Mauricio Cárdenas S./Facebook

Agregó que, según su perspectiva, la ciudadanía debe ser quien determine el nombre que figurará en el escenario presidencial.

Con relación a las críticas sobre el costo de organizar la consulta, Cárdenas respondió que dichas afirmaciones son incorrectas. Precisó que el 8 de marzo ya se encuentran programadas elecciones y el proceso solo sumará un tarjetón adicional, permitiendo que los ciudadanos escojan entre las opciones presentadas.

De manera indirecta, Cárdenas señaló que desde inicios de este 2025 se ha venido trabajando en la preparación de la consulta, indicando que el enfoque ha sido la unidad. Aseguró que el proceso se ha desarrollado de manera seria, con compromiso democrático y sin recurrir a descalificaciones personales.

Durante la conversación, recalcó que el objetivo es que el elector escoja quién confrontará a los extremos políticos el próximo mes de mayo. “Defendemos a capa y espada que el elector decida quién va a enfrentar, en mayo, a los extremos”, reiteró Cárdenas en la entrevista.

La consulta busca la fórmula
La consulta busca la fórmula para derrotar al candidato de izquierda - crédito @mclacouture/X

Respecto a la posible participación de Enrique Peñalosa, Cárdenas indicó que sería “más que bienvenido” siempre y cuando cuente con el aval del Partido Liberal.

El precandidato advirtió que sería un “gran error” presentarse a la primera vuelta de forma individual y reiteró su llamado a la unidad de cara a enfrentar al petrismo, en especial al senador Iván Cepeda.

Juan Daniel Oviedo se sumó a la Gran Consulta por Colombia para definir candidatura presidencial unitaria en 2026

La alianza interpartidista La gran consulta por Colombia avanzó en el proceso para seleccionar una candidatura única presidencial de cara a los comicios de 2026.

El movimiento, encabezado por figuras como David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Vicky Dávila y Aníbal Gaviria, formalizó la integración de Juan Daniel Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y exconcejal de Bogotá, que resultó segundo en las recientes elecciones para la Alcaldía de la ciudad.

David Luna, Vicky Dávila, Juan
David Luna, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Aníbal Gaviria (de izquierda a derecha) participarán en la consulta interpartidista de centro-derecha - crédito redes sociales

Oviedo anunció su compromiso con este proceso interpartidista y confirmó que participará en la consulta prevista para el 8 de marzo de 2026, que coincide con las elecciones legislativas nacionales.

La alianza busca que todos los precandidatos definidos por firmas, con excepción de Galán —quien ya cuenta con el aval del Nuevo Liberalismo—, compitan para identificar un solo aspirante presidencial que agrupe respaldos suficientes para avanzar a la primera vuelta y, eventualmente, acceder al balotaje.

Durante una rueda de prensa ofrecida tras su adhesión, Oviedo expresó su entusiasmo por integrarse al esfuerzo colectivo. Desde uno de sus puntos de campaña, señaló que su candidatura estará fundamentada en el diálogo y la unidad nacional. “Nosotros somos un grupo de personas que estamos interesados en darle el poder a la ciudadanía para que el 8 de marzo aclare su ideología o su sentimiento político y defina si apuestas moderadas como las que queremos representar”, expresó Oviedo durante su intervención ante los medios.

El exdirector del Dane destacó que la consulta pretende canalizar directamente la opinión y decisión de los votantes, brindándoles la oportunidad de optar por propuestas de moderación, desarrollo y estabilidad en el país.

Temas Relacionados

La gran consulta por Colombia Mauricio CárdenasCentro derechaIván CepedaElecciones Colombia 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

“Me parece muy delicado”: Luz Adriana Camargo se pronunció sobre parranda vallenata en la que pillaron a Carlos Ramón González

La fiscal General de la Nación aseguró que evaluará cuáles son las consecuencias de esos hechos, teniendo en cuenta que el exfuncionario está siendo buscado por la justicia

“Me parece muy delicado”: Luz

Junior de Barranquilla es el nuevo campeón de la Liga BetPlay: volvió a vencer al Tolima y por la mínima diferencia en Ibagué

Con gol de José Enamorado, que hizo tres tantos en los dos juegos, el Tiburón venció con un marcador global de 4-0 y logró su undécima estrella, mientras que los pijaos perdieron su cuarta final desde 2021

Junior de Barranquilla es el

Estas personas recibirán las últimas transferencias del Gobierno nacional en 2025 a través del Banco Agrario: hay giros de hasta $500.000

La administración central, a través de Prosperidad Social, ha iniciado la entrega anticipada de incentivos económicos a más de un millón de familias, priorizando la cobertura y el acceso oportuno a recursos para sectores vulnerables

Estas personas recibirán las últimas

José Enamorado brilló con tres goles de los cuatro que llevaron a Junior a coronarse campeón de la Liga Betplay

El deportista recorrió distintos equipos antes de llegar al Tuburón, pero fue en este club donde realmente se estableció y con sus destacadas actuaciones en la final frente al Tolima, logró darle al conjunto su undécima estrella

José Enamorado brilló con tres

Francia Márquez envió fuerte mensaje al Gobierno Petro para afrontar los estragos de los grupos armados en Cauca: “Imponen terror”

La alta funcionaria afirmó que se debe reforzar la seguridad en el departamento para garantizar el bienestar de la población

Francia Márquez envió fuerte mensaje
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ocho policías heridos, dos disidentes

Ocho policías heridos, dos disidentes abatidos y el municipio en ruinas: el saldo de la jornada terrorista en Buenos Aires, Cauca

Defensoría del Pueblo exigió el cese de los ataques en Buenos Aires, Cauca, tras la ola de violencia armada: “Que se abstengan”

En videos: disidencias de las Farc volaron el Banco Agrario de Buenos Aires, Cauca; el hospital del municipio también fue atacado

Audios revelan la desesperación de habitantes de Buenos Aires, Cauca, en medio de combates armados: “Nosotros somos inocentes”

Alcalde de Buenos Aires y el pedido desesperado por los civiles en la región: “Por favor, no dejen morir la gente”

ENTRETENIMIENTO

“No fui capaz de verlo

“No fui capaz de verlo muerto”: Rigoberto Urán reveló cómo la muerte de su padre lo marcó para siempre

Alina Lozano y Jim Velásquez se lanzan al reto de convivir 24/7 en nuevo ‘reality show’: “No tenemos que demostrarle nada a nadie”

Issa Vásquez y su esposo Juan Javier se refirieron al partido de Tolima vs. Junior: “Es un tema delicado”

J Balvin reflexionó sobre sus polémicas con Residente y Bad Bunny: “De pronto tenía que pasar eso para poder valorar muchas cosas”

Ibai Llanos reveló el lado más íntimo y sereno de J Balvin en Medellín: “Esto es un templo de paz”

Deportes

Teófilo Gutiérrez se acercó a

Teófilo Gutiérrez se acercó a récord con Junior de Barranquilla tras consagrarse campeón de la Liga BetPlay

Los mejores memes que dejó la final de la Liga BetPlay, Junior y Enamorado las tendencias en el país

Junior de Barranquilla es el nuevo campeón de la Liga BetPlay: volvió a vencer al Tolima y por la mínima diferencia en Ibagué

Estos son los clubes colombianos clasificados a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana: hubo sorpresa

Así quedó el listado de campeones en la Liga BetPlay: Junior de Barranquilla dio un salto con su estrella