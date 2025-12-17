Mauricio Cárdenas habló de la fórmula de la centro derecha para “derrotar el petrismo”: “Que el elector decida”

Mauricio Cárdenas se refirió al mecanismo disponible para derrotar al petrismo - crédito @MauricioCard/X

El precandidato presidencial Mauricio Cárdenas defendió la consulta como el mecanismo clave para definir una candidatura única que enfrente al petrismo.

En declaraciones a Blu Radio, sostuvo que este proceso es “indispensable” porque permite que la ciudadanía decida mediante voto directo quién será el candidato que compita en las elecciones presidenciales.

El exministro de Hacienda afirmó durante la entrevista que “la consulta es el mecanismo para decidir el candidato que va a derrotar los extremos”, enfatizando que esta herramienta es democrática y devuelve el poder al elector.

La alianza interpartidista 'La Gran Consulta por Colombia' sumó a Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane, que anunció su compromiso con la consulta que definirá la candidatura presidencial de 2026 - crédito Mauricio Cárdenas S./Facebook

Agregó que, según su perspectiva, la ciudadanía debe ser quien determine el nombre que figurará en el escenario presidencial.

Con relación a las críticas sobre el costo de organizar la consulta, Cárdenas respondió que dichas afirmaciones son incorrectas. Precisó que el 8 de marzo ya se encuentran programadas elecciones y el proceso solo sumará un tarjetón adicional, permitiendo que los ciudadanos escojan entre las opciones presentadas.

De manera indirecta, Cárdenas señaló que desde inicios de este 2025 se ha venido trabajando en la preparación de la consulta, indicando que el enfoque ha sido la unidad. Aseguró que el proceso se ha desarrollado de manera seria, con compromiso democrático y sin recurrir a descalificaciones personales.

Durante la conversación, recalcó que el objetivo es que el elector escoja quién confrontará a los extremos políticos el próximo mes de mayo. “Defendemos a capa y espada que el elector decida quién va a enfrentar, en mayo, a los extremos”, reiteró Cárdenas en la entrevista.

La consulta busca la fórmula para derrotar al candidato de izquierda - crédito @mclacouture/X

Respecto a la posible participación de Enrique Peñalosa, Cárdenas indicó que sería “más que bienvenido” siempre y cuando cuente con el aval del Partido Liberal.

El precandidato advirtió que sería un “gran error” presentarse a la primera vuelta de forma individual y reiteró su llamado a la unidad de cara a enfrentar al petrismo, en especial al senador Iván Cepeda.

Juan Daniel Oviedo se sumó a la Gran Consulta por Colombia para definir candidatura presidencial unitaria en 2026

La alianza interpartidista La gran consulta por Colombia avanzó en el proceso para seleccionar una candidatura única presidencial de cara a los comicios de 2026.

El movimiento, encabezado por figuras como David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Vicky Dávila y Aníbal Gaviria, formalizó la integración de Juan Daniel Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y exconcejal de Bogotá, que resultó segundo en las recientes elecciones para la Alcaldía de la ciudad.

David Luna, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Aníbal Gaviria (de izquierda a derecha) participarán en la consulta interpartidista de centro-derecha - crédito redes sociales

Oviedo anunció su compromiso con este proceso interpartidista y confirmó que participará en la consulta prevista para el 8 de marzo de 2026, que coincide con las elecciones legislativas nacionales.

La alianza busca que todos los precandidatos definidos por firmas, con excepción de Galán —quien ya cuenta con el aval del Nuevo Liberalismo—, compitan para identificar un solo aspirante presidencial que agrupe respaldos suficientes para avanzar a la primera vuelta y, eventualmente, acceder al balotaje.

Durante una rueda de prensa ofrecida tras su adhesión, Oviedo expresó su entusiasmo por integrarse al esfuerzo colectivo. Desde uno de sus puntos de campaña, señaló que su candidatura estará fundamentada en el diálogo y la unidad nacional. “Nosotros somos un grupo de personas que estamos interesados en darle el poder a la ciudadanía para que el 8 de marzo aclare su ideología o su sentimiento político y defina si apuestas moderadas como las que queremos representar”, expresó Oviedo durante su intervención ante los medios.

El exdirector del Dane destacó que la consulta pretende canalizar directamente la opinión y decisión de los votantes, brindándoles la oportunidad de optar por propuestas de moderación, desarrollo y estabilidad en el país.