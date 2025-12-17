Colombia

La historia de Jeremías Quintero, el colombiano que compuso más de 3.000 villancicos pero pocos recuerdan

Una de sus composiciones más recordadas es ‘El duraznero’, dejando un amplio legado de producciones debido a su amor por la Navidad

Los usuarios agradecieron por esta lección de historia que muchos colombianos, y algunos extranjeros, aseguraron desconocer - créditos @3pilares.musical/IG

El relato sobre un creador olvidado emergió desde la cuenta de Instagram del grupo musical colombiano 3 Pilares.

Por medio de un video que se hizo viral en redes, uno de sus integrantes compartió la historia de Jeremías Quintero, el compositor colombiano detrás de más de 3.000 villancicos que forman parte del repertorio navideño del país cafetero.

Según la narración del músico, Quintero nació en Barbacoas, Nariño, y dedicó su vida a la creación musical inspirada por la Navidad.

En el video, el integrante del conjunto musical destacó que Quintero (1884-1964) era “un enamorado absoluto de la Navidad”.

“Él (Quintero) es el compositor del villancico El duraznero, escrito en ritmo de bambuco, un género profundamente andino y colombiano”, añade el músico.

Mosquera se fue a vivir
Mosquera se fue a vivir a Pasto luego de finalizar sus estudios - créditos @3pilares.musical/IG

La pieza, según relata, musicaliza un poema de Eduardo Carranza y describe la imagen de la Virgen María dormida bajo un duraznero mientras el niño reposa en sus brazos.

El intérprete destacó además que Jeremías Quintero compuso villancicos en diferentes estilos como bambuco, vals y pasillo.

Dichas canciones fueron grabadas entre los años 50 y 60, y se mantienen presentes cada diciembre en Colombia.

“Y aunque sus canciones siguen sonando cada diciembre en hogares, iglesias y conciertos, la mayoría de colombianos desconocemos el nombre que está detrás de estos bellos y recordados villancicos”, expresa el representante de 3 Pilares.

El legado musical de Quintero ha permanecido vigente a pesar del desconocimiento general sobre su autoría, y se reveló también que cuando el compositor falleció un 8 de enero de 1964, cuando aún se escuchaban los cantos de Reyes en Colombia.

La narración concluye con esta reflexión: “Y quizá por eso, cada vez que cantamos un villancico colombiano, seguimos encendiendo su legado”.

Mosquera nació en el municipio de Barbacoas, Nariño - crédito 3pilares.musical/IG

La historia de la canción más triste en Colombia: ‘Viejo juguete’

En otra grabación que compartió la misma cuenta desde Instagram se conoció cómo nació la canción más triste de Colombia, y “no nació en un estudio”, explicó el músico para referirse a Viejo juguete.

Según cuenta la historia, la composición “nació a raíz de la trágica muerte de un niño en 1956″, narra el usuario, cuando “Luis Ángel Ramírez Saldarriaga, el Caballero Gaucho, estaba en la terraza de un hotel en Medellín”.

En aquella ocasión el se asomó y “en la calle, vio a dos niños: uno, de familia adinerada, dejó caer un juguete sin importancia; y el otro, un pequeño humilde que caminaba de la mano de su mamá, lo vio como si fuera un tesoro”, señala el integrante de 3 Pilares.

En ese momento el infante “se soltó, corrió hacia él y justo en ese instante, un bus lo atropelló”.

Producto de lo anterior, El Caballero Gaucho bajó como pudo para ayudar, pero ya era tarde.

“Desesperado, pero el niño ya no tenía signos de vida. Aún sostenía el juguete en su manito levantada como si se le ofreciera el cielo. Ese momento lo marcó tanto que, con el alma rota, escribió un tango colombiano en solo diecisiete minutos. Un tango que estremeció el país y el mundo entero: Viejo Juguete.

Voz 2:Un día cualquiera, desde una terraza, el hijo de un rico a la calle arrojó. Un juguete viejo que no le importaba y el niñito pobre tras de aquel corrió.

Voz 1:Porque en Colombia, a veces un simple juguete revela la desigualdad más grande. Y una canción nace para recordarnos que no todos los niños corren con la misma suerte.

