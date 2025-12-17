El documental de Feid revela detalles sobre su noviazgo con Karol G: los reguetoneros seguirían juntos

Los artistas urbanos compartieron en sus redes sociales unas románticas fotos - crédito @karolg/Instagram

El cantante colombiano Feid ha captado la atención de sus seguidores luego del estreno de su documental xThe Endx, en el cual se revelan detalles sobre su relación con Karol G y surgen nuevas preguntas sobre su posible separación.

El lanzamiento, realizado el 16 de diciembre, incluyó imágenes exclusivas del proyecto musical y momentos íntimos en el escenario y en la vida personal del artista.

En medio de los constantes rumores de ruptura, el documental muestra la presencia de Karol G durante uno de los shows del tour Ferxxocalipsis en Medellín.

La artista aparece en una ronda previa a una presentación, junto al equipo de Feid, mientras el cantante realiza una oración y agradece a todos, incluida su novia. La escena llamó la atención de muchos seguidores, que interpretan la aparición de Karol G como una señal de que ambos seguían juntos en ese momento.

El estreno de la producción incluyó escenas nunca antes vistas de la vida íntima y profesional del artista paisa en las que se le ve y habla de Karol G - crédito @pipeos_ / X

“Gracias por hacer este sueño realidad señor, estamos cumpliendo un sueño, gracias por bendecirme y hacer esto entre amigos, con mi novia, mi papá, mi mamá, mi hermana”, dicen al cantante de Luna, y pese a que el video fue grabado hace meses, el hecho de que esté en el producto final del documental generó rumores de que la relación sigue en pie.

Sin embargo, algunos fanáticos destacaron que, al finalizar la oración, el artista se despidió de casi todos los presentes, excepto de Karol G. Este gesto fue interpretado como un posible indicio de distanciamiento en la relación.

“La única con la que no se despidió fue de Karol G”, comentaron usuarios en redes sociales. El breve encuentro ha generado diversas teorías y alimenta la incertidumbre sobre el actual estado del vínculo sentimental de dos de las máximas figuras del género urbano en Colombia.

A lo largo de xThe Endx, no solo aparecen escenas relacionadas con la vida amorosa de Feid, sino también momentos familiares que muestran la cercanía del cantante con sus allegados. La producción aborda el final de una era para el llamado Ferxxo, como denominan sus seguidores, y deja preguntas abiertas sobre los motivos detrás de los rumores de ruptura con Karol G.

Las románticas imágenes se tomaron las redes sociales - crédito Karol G / Instagram

Hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha emitido una declaración oficial acerca del estatus de su relación. Los rumores cobraron fuerza debido a la falta de apariciones públicas conjuntas y a que Feid y Karol G han dejado de interactuar e incluso de seguirse en redes sociales. Mientras el cantante ha hecho presentaciones junto a otros exponentes de la música urbana como Bad Bunny y J Balvin, la intérprete de Provenza ha pasado temporadas de descanso en Hawái, aumentando las especulaciones.

“Esto surge a partir de que no se ha vuelto a ver a ambos famosos juntos en público”, explican seguidores que aguardan un pronunciamiento por parte de las estrellas. Mientras tanto, la ausencia de confirmaciones mantiene viva la expectativa y las teorías sobre el futuro de la pareja más comentada de la música urbana en Colombia.

Algunas pistas, como la coincidencia de prendas y locaciones en publicaciones por redes, alientan la especulación sobre la continuidad del vínculo entre los artistas - crédito redes sociales / Instagram

Otros seguidores de la pareja han notado que pese a que ya no interactúan en redes sociales, al parecer han seguido juntos, pues han dado algunas pistas con publicaciones que para millones han pasado desapercibidas. Una de ellas tiene que ver con las vacaciones de Karol en Hawaii, pues en una de las fotos compartidas se le vio en una tienda de las tradicionales camisas hawaianas, misma que en la noche del 7 de diciembre lució Feid mientras preparaba una natilla.

Aunque los cantantes no han confirmado ni desmentido su ruptura, varios internautas se han tomado la libertad de opinar sobre la relación. En otra foto compartida por Karol durante su paso por Hawáii mientras acampaba, se ve que en la puerta de uno de los campings están aparentemente los zapatos verdes característicos del reguetonero.

Detalles como la presencia de objetos personales de Feid en las imágenes de Karol G alimentan las interpretaciones de los seguidores - crédito @feid / Instagram

Una nueva señal surgió cuando Feid publicó en su cuenta de Instagram una fotografía tomada en una cocina que, según seguidores de ambos artistas, corresponde a la vivienda de Karol G. Ese mismo espacio había aparecido un año atrás en un video donde la pareja preparaba buñuelos, lo que muchos interpretan como una evidencia de que la relación entre los cantantes podría continuar.