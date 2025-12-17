Colombia

Don Izquierdo llamó “traidor” a Miguel Polo Polo, y el congresista le contestó: “Cumplí exactamente lo que prometí”

La controversia entre el creador de contenido y el representante se intensifica en redes sociales, mientras aumentan los pronunciamientos públicos sobre los aspirantes al Congreso de 2026 en Colombia

La defensa del parlamentario surge tras ser llamado traidor por el influencer, en medio de un debate creciente sobre la representación política y la fidelidad a las promesas electorales - crédito Catalina Olaya/Colprensa Facebook/ Don Izquierdo

A medida que se acercan las elecciones al Congreso en 2026 en Colombia, diferentes personalidades públicas han empezado a manifestar sus opiniones sobre los candidatos que buscan formar parte del próximo legislativo, marcando el inicio de una discusión cada vez más visible en la opinión pública.

En ese contexto, el influencer David Rozo, conocido como Don Izquierdo, compartió un mensaje en el que llama abiertamente a la salida del congresista Miguel Polo Polo en las próximas elecciones e incluso lo tildó de “traidor”. Provocando una respuesta de Polo Polo quien en la red social X le dijo: “Yo llegué y cumplí exactamente lo que prometí”.

“¿Estamos de acuerdo en que hay que sacar a Miguel Polo Polo del Congreso de la República para 2026? No más traidores a la causa social. Todos unidos y #SaquemosAPoloPolo", escribió el creador de contenido afín al Gobierno de Gustavo Petro en su cuenta de X.

David Rozo arremetió en contra de Miguel Polo Polo en sus redes sociales - crédito @DonIzquierdo_

El congresista contrario a la actual administración pública del país respondió a las críticas defendiendo su labor en el Congreso, enfatizando que ha cumplido con la agenda que prometió a sus votantes y rechazando las acusaciones de traición. En su mensaje, resaltó su posición de oposición al actual gobierno y cuestionó la coherencia de otros opositores.

“¿Traidor? Yo llegué y cumplí exactamente lo que prometí: hacerle frente a la izquierda y ejercer una oposición radical a este gobierno. Lo hice desde el primer día, cuando muchos de los que hoy posan de opositores estaban esperando turno o recibiendo mermelada de tu gobierno. Yo sí representé a mi electorado”, escribió Polo Polo en su respuesta al influencer petrista.

Además, el representante a la Cámara lanzó duras críticas directamente hacia el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, acusándolo de no cumplir sus promesas de campaña y de haber defraudado a sus propios votantes.

Miguel Polo Polo contestó al influencer petrista - crédito @MiguelPoloP

“Quien sí traicionó a sus votantes fue Petro: dejó a los jóvenes sin educación, no condonó sus deudas, no acabó con el ELN en tres meses como prometió, le encareció la comida y la gasolina a los más pobres, aumentó la burocracia y el derroche, y llevó la corrupción a cifras históricas”, dijo el legislador perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Finalmente, Polo Polo cerró su respuesta señalando que quienes, según él, se beneficiaron del actual gobierno fueron algunos influencers, a quienes acusó de enriquecerse mediante contratos estatales: “A los únicos a los que sí les cumplió fue a ustedes, los influencers, que terminaron forrados en billete gracias a contratos en entidades del Estado. ¡SABANDIJA!”.

Polo Polo protestó por aval de partido indígena a Daniel Quintero y recordó las críticas que le hicieron por ocupar una curul afro

El dirigente Daniel Quintero ha sumado respaldo en su aspiración presidencial tras celebrar una reunión en Pasto con integrantes del Partido Autoridades Indígenas de Colombia (Aico). Según información divulgada por Caracol Radio, esta colectividad definió otorgarle el aval necesario para competir en los comicios de 2026.

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo se despachó contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, al que acusó de sacar provecho del incidente en El Nogal - crédito Colprensa - @quinterocalle/X

Tras conocerse el apoyo formal de Aico a Quintero, el representante Miguel Polo Polo utilizó su perfil en X para manifestar su inconformidad, calificando la situación como “la doble moral”. Además, recordó las críticas que en su momento enfrentó por ocupar una curul reservada para la población afrodescendiente.

“¿Y dónde están los mamertos ahora? Según ellos, yo no merezco la curul afro, aun siendo negro. Pero Quintero, que claramente no tiene nada de indígena, sí puede aspirar a la Presidencia respaldado por un partido indígena”, comentó el congresista Polo Polo frente al aval recientemente otorgado a Daniel Quintero.

En la parte final de su mensaje, el representante a la Cámara del Gobierno de Gustavo Petro relacionó la situación con el concepto de apropiación cultural y señaló una actitud contradictoria por parte de sectores de izquierda.

