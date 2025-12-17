Colombia

El exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, el ‘Bukele colombiano’, será candidato al Senado en 2026

La postulación de Beltrán se produce luego de la ruptura con su anterior partido y tras recibir apoyo clave de figuras como el precandidato presidencial Abelardo de La Espriella

Guardar
Jaime Andrés Beltrán fue destituido
Jaime Andrés Beltrán fue destituido como alcalde de Bucaramanga por el Consejo de Estado - crédito @soyjaimeandres/X

Tras su destitución como alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán le apostará a llegar al Senado de la República en 2026, luego de que el partido Salvación Nacional le diera el aval para participar en los comicios legislativos del año entrante.

Su inclusión se conoció el 17 de diciembre de 2025, en la que el exmandatario bumangués fuera ubicado en la casilla 12 de la lista definitiva de la colectividad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta decisión se produce en un contexto de fractura con su antigua colectividad, Colombia Justa Libres, y en medio de una reconfiguración de alianzas políticas que ha tenido repercusiones tanto en el ámbito local como nacional, según informó el medio local Vanguardia.

En la casilla 12 se
En la casilla 12 se encuentra Jaime Andrés Beltrán - crédito Captura de Pantalla Registraduría

La candidatura de Beltrán al Senado no surge de manera improvisada. Su nombre cobró fuerza nacional después de que su exasesor, Cristian Portilla, resultara elegido alcalde de Bucaramanga con más de 63.000 votos, una cifra que evidenció el peso electoral del exalcalde en la capital santandereana.

Jaime Andrés Beltrán había sido destituido por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, al considerar que habría incurrido en doble militancia durante las elecciones regionales de 2023.

Tras la destitución, Beltrán presentó su renuncia formal al partido Colombia Justa Libres, en el cual había hecho parte y por el cual fue inicialmente elegido concejal y también candidato.

La ruptura con el partido de tendencia religiosa se gestó semanas antes de que Beltrán dejara la Alcaldía, motivada por desacuerdos e incumplimientos, según fuentes internas de la administración y de la colectividad citadas por Vanguardia.

El exalcalde expuso mensajes que
El exalcalde expuso mensajes que ha recibido en redes sociales - crédito @Soyjaimeandres/X

La tensión alcanzó tal nivel que el partido se negó a otorgarle el aval para las elecciones atípicas y tampoco lo reservó para un candidato de su círculo cercano. En cambio, la colectividad respaldó a Carlos Bueno, quien se convirtió en el principal adversario de Portilla en la contienda por la administración municipal.

Desde ese momento, Beltrán reiteró públicamente que su proyecto político tenía un alcance nacional, alimentando especulaciones sobre una eventual aspiración presidencial o una candidatura al Congreso, opción que finalmente se concretó con su inscripción al Senado por el movimiento de Salvación Nacional, que también avaló la candidatura presidencial del abogado y empresario Abelardo de la Espriella.

Por qué fue destituido Jaime Andrés Beltrán

El proceso judicial se originó a raíz de una demanda de nulidad electoral presentada por Edgar Solier Millares, quien argumentó que Beltrán Martínez incurrió en doble militancia al apoyar a candidatos al Concejo de Bucaramanga ajenos a su partido, Colombia Justa Libres, durante las elecciones regionales de 2023.

De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, este comportamiento constituye una causal clara de nulidad electoral, al vulnerar las reglas de la competencia política y generar una desventaja para otros aspirantes.

- crédito Consejo de Estado
- crédito Consejo de Estado

La defensa de Beltrán Martínez, encabezada por el abogado Humberto Sierra Porto, intentó sin éxito que el alto tribunal aclarara los efectos de la sentencia, solicitando que se precisara si la nulidad tendría efecto ex tunc (retroactivo) o ex nunc (desde la decisión).

Esta distinción era fundamental, ya que un efecto ex nunc habría permitido a Beltrán postularse nuevamente en las elecciones atípicas. No obstante, el magistrado ponente Luis Alberto Álvarez Parra rechazó tanto la recusación presentada por el alcalde contra otros magistrados como las aclaraciones solicitadas por su defensa, alineándose con la posición del demandante.

Durante el proceso, la defensa alegó que los videos presentados como prueba habían sido manipulados mediante inteligencia artificial. Sin embargo, los magistrados consideraron que el material probatorio era suficiente y válido para sustentar la nulidad.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

Según los jueces Luisa Fernanda Flórez (del Tribunal Administrativo de Santander) y Luis Alberto Álvarez Parra (del Consejo de Estado), las pruebas no carecían de validez y respaldaban la decisión adoptada.

En declaraciones recogidas por el medio local Vanguardia, el abogado Carlos Alfaro explicó que, tras la desestimación de los recursos legales, el expediente quedó “limpio”, sin recursos pendientes, lo que permite la ejecutoría inmediata de la sentencia.

Ahora el expediente queda limpio. Falta que el Consejo de Estado recoja firmas y quede listo para ejecutoría. Eso puede ser cuestión de días u horas para que el gobernador de Santander ponga a un alcalde”, precisó el jurista al medio local.

Temas Relacionados

Jaime Andrés BeltránAlcaldía de BucaramangaElecciones 2026SenadoSalvación NacionalCandidatos Congreso 2026Abelardo de la EspriellaElecciones CongresoElecciones ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Arcángel le confesó a Westcol los errores que cometió con sus exparejas: “Quien quedó mal y quien siempre falló fui yo”

El artista explicó cómo mantiene intacto su vínculo con sus hijos pese a las rupturas amorosas con sus madres y aceptó estar en un círculo vicioso

Arcángel le confesó a Westcol

Chontico Día resultados del últimos sorteo hoy miércoles 17 de diciembre

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cuatro números sorteados

Chontico Día resultados del últimos

En video: al estilo de Spider-Man, un hombre bloqueó el paso de bus del Sitp aparentemente porque no alcanzó a subirse

El momento se ha hecho popular en redes sociales por la comparación con el icónico momento del superhéroe cuando detiene un tren en movimiento

En video: al estilo de

Accidente en Antioquia: sobrevivientes volvieron al lugar del siniestro y despidieron a sus compañeros entre lágrimas

En imágenes quedó el momento cuando los estudiantes llegaron a la vía que une Segovia con Remedios, con flores, velas y mensajes de despedida

Accidente en Antioquia: sobrevivientes volvieron

Petro advirtió que reanudará fumigación con glifosato si siguen los hostigamientos a la fuerza pública y militar por parte de las disidencias

El jefe de Estado advirtió que, si las fuerzas del Cauca bajo el mando de Iván Mordisco y Marlon insisten en usar a la población civil como escudo frente a la fuerza pública, el Gobierno abandonará el programa de sustitución de cultivos en Argelia

Petro advirtió que reanudará fumigación
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Periodista mostró en video cómo

Periodista mostró en video cómo quedaron las calles de Buenos Aires, Cauca, luego de la incursión armada de las disidencias

ELN trató de tomarse a Villanueva, en La Guajira: Ejército repelió ataque a base militar

Ocho policías heridos, dos disidentes abatidos y el municipio en ruinas: el saldo de la jornada terrorista en Buenos Aires, Cauca

Defensoría del Pueblo exigió el cese de los ataques en Buenos Aires, Cauca, tras la ola de violencia armada: “Que se abstengan”

En videos: disidencias de las Farc volaron el Banco Agrario de Buenos Aires, Cauca; el hospital del municipio también fue atacado

ENTRETENIMIENTO

Arcángel le confesó a Westcol

Arcángel le confesó a Westcol los errores que cometió con sus exparejas: “Quien quedó mal y quien siempre falló fui yo”

‘El Agropecuario’ compartió un mensaje emotivo sobre la familia y el valor de los vínculos junto a su hijo: “Te amo, Emi”

Marbelle compuso un villancico dirigido a Petro y Verónica Alcocer, lo que generó reacciones divididas en redes sociales: qué dice

Ibai Llanos visitó la casa de J Balvin en Medellín y conoció el lado más íntimo del artista: “Un templo de paz”

J Balvin le reveló por qué no presume sus lujosos carros en redes sociales: “No me importa mucho”

Deportes

Figura del Junior que no

Figura del Junior que no había querido hablar con la prensa reveló las sensaciones de su paso por el cuadro Tiburón: “Gracias, Barranquilla”

Esta es la fecha prevista para el inicio de la Liga BetPlay en el 2026: el torneo será más corto por el Mundial de Fútbol

Lucas González, técnico del Tolima, salió entre lágrimas a pedir disculpas: así fue el momento

Estos son los jugadores más importantes de la undécima estrella del Junior, según las estadísticas

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional - EN VIVO: hora y dónde ver el clásico Paisa que define el campeón de la Copa Colombia 2025