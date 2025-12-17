Capturan a siete militares activos del Ejército por presunta corrupción: habrían alterado permisos de salida y vacaciones de soldados

La captura de siete militares activos del Ejército Nacional por presunta corrupción genera debate sobre la política de cero tolerancia - crédito Colprensa

El Ejército Nacional informó el martes 16 de diciembre que siete militares activos del Ejército Nacional fueron capturados por presuntos hechos de corrupción al interior de la institución.

El hecho puso en el centro del debate la política de cero tolerancia de la institución frente a conductas que vulneran el marco jurídico y los valores del servicio militar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el comunicado oficial, el Ejército reiteró su compromiso con la transparencia y la legitimidad institucional, asegurando que ha iniciado procesos disciplinarios y administrativos internos para garantizar el debido proceso y el esclarecimiento de los hechos, además de brindar total apoyo a las autoridades judiciales durante las investigaciones.

Entre los datos revelados en el último tramo de la investigación, se conoció que los uniformados habrían incurrido en prácticas como la alteración de permisos de salida y vacaciones de soldados, según informó El Tiempo.

Imagen de referencia. Los militares capturados habrían alterado permisos de salida y vacaciones de soldados, según la investigación - crédito Justicia Penal Militar

Estas acciones se suman a la reciente detención del oficial Julián Ferney Rincón Ricaurte por su presunta participación en contratación irregular, en el contexto del escándalo por los helicópteros MI-17 del Ejército, lo que evidencia una serie de investigaciones en curso dentro de la Fuerza.

El operativo, que permitió la captura de los siete militares, cuatro oficiales y tres suboficiales, fue resultado de un trabajo conjunto entre unidades de Contrainteligencia Militar, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

Las detenciones se realizaron de manera simultánea en Popayán (Cauca), Ocaña (Norte de Santander), Pasto (Nariño), Tolemaida (Cundinamarca) y en el Fuerte Militar de Larandia (Caquetá), en cumplimiento de órdenes emitidas por la Fiscalía dentro del proceso judicial por el delito de peculado por apropiación.

La investigación, que se extendió durante más de siete meses, permitió establecer la posible vinculación de los capturados con manejos administrativos indebidos y presuntos hechos de corrupción.

Las detenciones se efectuaron en Popayán, Ocaña, Pasto, Tolemaida y el Fuerte Militar de Larandia, bajo órdenes de la Fiscalía, según el comunicado del Ejército Nacional - crédito Ejército Nacional

El comunicado del Comando del Ejército Nacional subrayó: “Como muestra de transparencia y legitimidad institucional las unidades de Contrainteligencia Militar de manera articulada con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, efectuaron en las últimas horas la captura de siete militares en servicio activo (cuatro oficiales y tres suboficiales)”.

Tras su aprehensión, los militares fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso de judicialización.

El Ejército enfatizó en su declaración: “Este Comando reitera su férreo compromiso con los principios de justicia, transparencia y honestidad, brindando total apoyo a las autoridades judiciales en el marco de las investigaciones penales que se adelantan. Así mismo, la institución ha iniciado los procesos disciplinarios y administrativos correspondientes, con el fin de asegurar el debido proceso y el esclarecimiento de los hechos”.

La institución concluyó su pronunciamiento reafirmando su postura: “El Ejército Nacional ratifica su postura de cero tolerancia con actos de corrupción en los que incurra el personal militar o civil al servicio de la Fuerza, así como toda actividad que vaya en contravía del marco jurídico, principios y valores institucionales”.

Ministerio de Defensa enfrenta investigación tras captura de coronel por presunta falsedad documental

El coronel de Aviación del Ejército Nacional fue capturado en el Fuerte Militar de Tolemaida por orden de la Fiscalía General de la Nación, según el comunicado del Ejército Nacional - crédito Ejército Nacional

Un coronel adscrito a la División de Asalto Aéreo del Ejército Nacional fue capturado en el Fuerte Militar de Tolemaida, en Cundinamarca, por orden de la Fiscalía General de la Nación.

La detención se realizó en el contexto de un proceso penal por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos y falsedad ideológica en documento público, relacionados con la ejecución del contrato No. 012 del 2024 del Ministerio de Defensa Nacional, que tiene que ver con los helicópteros MI-17.

La autoridad militar competente iniciará de inmediato una investigación disciplinaria paralela a la acción penal, con el objetivo de esclarecer los hechos y garantizar la transparencia en el proceso.

El Ejército Nacional reiteró su respaldo a las autoridades judiciales y subrayó su compromiso con la justicia, la transparencia y la honestidad en todas sus actuaciones.

La institución enfatizó que mantiene una postura firme contra cualquier conducta que contravenga el marco jurídico y los valores institucionales, asegurando el cumplimiento estricto de la Ley.

<br>