Colombia

Ataque con drones a estación de Policía en El Tambo deja un uniformado herido y obliga a activar protocolos especiales

Un ataque con drones cargados con explosivos afectó la estación de Policía de El Tambo, en Nariño, durante la mañana del 16 de diciembre. Las autoridades confirmaron que un uniformado resultó herido por esquirlas, mientras se adelantan verificaciones técnicas para establecer responsabilidades

crédito Colprensa/Captura de Pantalla
- crédito Colprensa/Captura de Pantalla Redes sociales

Un ataque con artefactos explosivos lanzados desde drones fue registrado en la mañana del 16 de diciembre de 2025 contra la estación de Policía del municipio de El Tambo, en el noroccidente del departamento de Nariño.

El hecho dejó un agente de Policía herido de manera leve, según confirmaron las autoridades, y generó la activación inmediata de los protocolos de seguridad en la zona.

La información fue divulgada por Blu Radio, medio que tuvo acceso a versiones oficiales y testimonios de habitantes del sector.

crédito Colprensa
crédito Colprensa

De acuerdo con los reportes preliminares, al menos tres artefactos explosivos fueron arrojados mediante un sistema de drones sobre las instalaciones policiales. El ataque ocurrió pasadas las nueve de la mañana, en momentos en que la población iniciaba sus actividades cotidianas, lo que incrementó la alerta entre residentes y comerciantes del municipio.

Las autoridades indicaron que uno de los explosivos no detonó y quedó dentro del perímetro de la estación de Policía, situación que obligó a suspender temporalmente las actividades internas y a acordonar el lugar mientras se evaluaban los riesgos. Unidades especializadas en manejo de explosivos de la Policía Nacional fueron desplazadas hasta El Tambo para realizar la inspección técnica y proceder con la neutralización del artefacto sin activar.

Como consecuencia del ataque, un uniformado resultó lesionado por esquirlas, aunque su estado de salud fue catalogado como estable. El agente recibió atención médica inmediata y no fue necesario su traslado a un centro hospitalario de mayor complejidad, según el reporte entregado por las autoridades departamentales.

El comandante de la Policía en Nariño, coronel Jairo Urrea, explicó que hasta el momento no se ha identificado el grupo armado responsable del atentado. Sin embargo, precisó que no se descarta la presencia de estructuras ilegales que operan en esta zona del departamento. De acuerdo con el oficial, el noroccidente de Nariño es considerado un corredor estratégico utilizado por organizaciones armadas que buscan conectar rutas hacia el océano Pacífico a través de la cordillera Occidental.

Testimonios recogidos por Blu Radio señalaron que los habitantes escucharon varias detonaciones y observaron movimientos inusuales de drones sobrevolando el área cercana a la estación policial. Estas versiones coincidieron en que el ataque generó momentos de tensión y temor entre la comunidad, especialmente por la cercanía de viviendas y establecimientos comerciales al lugar de los hechos.

| crédito Sergio Acerro/Colprensa
| crédito Sergio Acerro/Colprensa

Tras el incidente, la Policía Nacional reforzó la presencia institucional en el casco urbano de El Tambo y en los accesos viales al municipio. Se incrementaron los patrullajes preventivos, así como los controles a vehículos y personas, con el objetivo de descartar nuevos riesgos y garantizar la seguridad de la población civil durante el resto de la jornada.

Las autoridades también informaron que, pese a la amenaza de paro armado atribuida al ELN, en las vías del departamento de Nariño se reporta normalidad en la movilidad, sin cierres confirmados ni bloqueos activos al momento del balance oficial. No obstante, se mantienen operativos de vigilancia permanente en los principales corredores viales y zonas rurales.

Desde el comando departamental se indicó que las investigaciones continúan en curso, tanto para establecer la procedencia de los explosivos como para determinar el punto desde el cual fueron operados los drones. Estas labores se adelantan en coordinación con organismos de inteligencia y con apoyo de equipos técnicos especializados.

El uso de drones con cargas explosivas ha sido identificado por las autoridades como una modalidad que representa nuevos desafíos en materia de seguridad, especialmente en regiones con presencia de grupos armados ilegales. Por esta razón, se anunció el fortalecimiento de las capacidades de detección temprana y respuesta frente a este tipo de amenazas en municipios considerados de riesgo.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que informe cualquier movimiento sospechoso o presencia de objetos extraños en zonas públicas o cercanas a instalaciones oficiales, con el fin de activar oportunamente los protocolos de seguridad y prevención establecidos.

