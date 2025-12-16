Colombia

Vuelos entre Colombia y Venezuela seguirán cancelados durante Navidad y Año Nuevo: Copa Airlines extendió restricción hasta enero de 2026

La compañía aseguró que los vuelos desde y hacia Caracas estarán suspendidos por fallas en la pista y los instrumentos del Aeropuerto Internacional de Maiquetía que impiden la correcta navegación aérea

La nueva suspensión irá hasta
La nueva suspensión irá hasta enero de 2026 - crédito Matias Delacroix/AP

Sigue complicada la situación para miles de viajeros que tenían previsto viajar a Venezuela durante las fiestas de fin de año, después de que una de las principales aerolíneas que comunica a Colombia con el vecino país decidiera cancelar todos los vuelos fronterizos por un mes.

Sumado a los recientes anuncios de Estados Unidos, que advirtió a las aerolíneas comerciales no atravesar suelo venezolano por riesgos de navegación, ahora habría un problema con los instrumentos de la principal terminal aérea de la capital venezolana, por lo que Copa Airlines tomó la decisión de prolongar la suspensión de sus vuelos hacia y desde Caracas, una medida que la compañía continuará implementando al menos hasta el jueves 15 de enero de 2026.

Esta prórroga responde a que la pista principal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía no estará operativa hasta esa fecha, incluyendo su sistema de aterrizaje por instrumentos, tal como detalló la aerolínea en su comunicado oficial.

El país vecino ha quedado casi incomunicado por vía aérea tras la interrupción de servicios de una decena de aerolíneas internacionales, entre ellas Copa y su filial de bajo costo Wingo, que paralizaron sus operaciones desde el 5 de diciembre.

La aerolínea aseguró que la
La aerolínea aseguró que la medida se da por fallas técnicas en la terminal de Caracas - crédito Reuters

La suspensión inicial de Copa ocurrió el 4 de diciembre, poco después de detectarse “intermitencias en una de las señales de navegación” en varias de sus aeronaves, lo que no permitía garantizar la seguridad de las operaciones en Venezuela.

A estos motivos se sumó una advertencia de la autoridad aeronáutica de Estados Unidos, que alertó sobre el aumento de la actividad militar en el Caribe.

La compañía puntualizó que mantiene un monitoreo activo de las condiciones de seguridad y que solo retomará los vuelos una vez que existan garantías operacionales plenas.

“Copa continúa monitoreando y evaluando las condiciones necesarias para garantizar la seguridad operacional de sus vuelos a Venezuela”, había señalado la aerolínea en declaraciones anteriores.

Copa Airlines también valida la
Copa Airlines también valida la posibilidad de aterrizar en otra terminal aérea de Venezuela - crédito Alejandro Bolívar/EFE

Con la interrupción de los vuelos, Copa ofreció respuestas y alternativas para los viajeros afectados por la medida. Entre las opciones, brindó la posibilidad de cambiar la fecha del pasaje o modificar el origen y destino dentro de la misma región sin cargos adicionales, cancelar el viaje y conservar el valor del boleto como crédito para uso futuro, o solicitar el reembolso de boletos no utilizados, ya sea total o parcialmente.

“Recordamos a los pasajeros con vuelos programados hasta la fecha de suspensión que Copa Airlines brinda las siguientes opciones”, indicó la firma.

Dada la alta demanda de viajes en este periodo, la aerolínea incrementó sus frecuencias en la ruta entre Panamá y Cúcuta, Colombia, ciudad fronteriza con el estado venezolano de Táchira.

Asimismo, Copa informó que el 16 de diciembre de 2025 realizó un vuelo de prueba al Aeropuerto Internacional La Chinita en Maracaibo mediante su aeronave de carga B737-800BCF, matrícula HP1990W, un destino en el que la empresa no ofrecía vuelos regulares desde julio de 2024.

Con esta maniobra, la compañía busca evaluar futuras alternativas operativas frente a la suspensión actual en Caracas.

La postura de Copa Airlines enfatiza su interés por la seguridad y bienestar tanto de pasajeros como de la tripulación. La empresa instó a quienes disponen de reservas para viajar a Caracas a mantenerse al tanto de las actualizaciones a través de sus canales oficiales.

Entretanto, el territorio venezolano sigue atravesando una fuerte tensión en materia de conexiones internacionales, pues la restricción impuesta por los Estados Unidos impidió que las compañías provenientes de América Latina y Europa hicieran sus escalas en la ciudad de Caracas.

Por tal razón, el régimen venezolano tomó la decisión de retirarle los permisos de navegación a varias aerolíneas, lo que intensificó la crisis de transporte del vecino país.

