Rutas navideñas en Cundinamarca ofrecen experiencias culturales, paisajes iluminados y circuitos que destacan tradiciones festivas

Para diciembre de 2025, la Gobernación de Cundinamarca invita a residentes y visitantes a sumergirse en la magia decembrina a través de cuatro rutas turísticas especialmente diseñadas para destacar la riqueza cultural, las tradiciones locales y la belleza arquitectónica del departamento.

El proyecto busca fortalecer el turismo y promover entornos seguros, combinando atractivos festivales de luces, recorridos culturales y una estrategia integral de movilidad para quienes se desplacen por el territorio durante la temporada.

Estas son las cuatro rutas navideñas de Cundinamarca 2025

Ruta luces y colores del Altiplano Cundiboyacense

La Ruta Navideña de Ubaté, denominada “Luces y colores del Altiplano Cundiboyacense”, propone un recorrido por la historia y la arquitectura colonial del norte de Cundinamarca, abarcando municipios como Tausa, Sutatausa, Cucunubá, Susa, Fúquene, Ubaté, Guachetá y Simijaca, así como varias localidades del departamento de Boyacá.

El trayecto explora montañas, senderos ancestrales y pueblos que han preservado sólidas tradiciones campesinas, con especial atractivo para quienes disfrutan los paisajes fríos y las noches iluminadas por la celebración navideña.

Los visitantes encontrarán una programación especial que incluye la iluminación de espacios emblemáticos, pesebres artesanales, muestras gastronómicas, ferias creativas, presentaciones culturales y recorridos turísticos guiados.

El itinerario está dispuesto en cuatro circuitos pensados para facilitar la experiencia y garantizar una visión integral del Altiplano: el primer circuito recorre Tausa, Sutatausa y Cucunubá; el segundo conecta Susa, Fúquene y Ubaté; el tercero abarca San Miguel de Sema, Guachetá y Lenguazaque; y el cuarto incluye Saboya, Chiquinquirá y Simijaca.

Ruta Oficios, Sabores y Saberes

La Ruta Navideña Sabana Centro, bajo el lema “Oficios, Sabores y Saberes”, reúne once municipios donde la cultura, la gastronomía y la artesanía se convierten en protagonistas fundamentales. Las localidades de Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá ofrecen paradas en sitios emblemáticos y experiencias únicas, como la Estación del Tren de la Sabana en Cajicá, el parque principal de Chía, el embalse del Neusa en Cogua, el Bioparque La Reserva en Cota, la Casa Museo Campesino en Gachancipá y la Mina de Sal en Nemocón.

Además, los turistas pueden recorrer la Cabaña Alpina en Sopó, el Jardín Botánico en Tabio, la Casa Artesanal de Chitasugá en Tenjo, vivir la experiencia del parapente en Tocancipá y conocer la reconocida Catedral de Sal en Zipaquirá. Cada uno de estos puntos ha sido adornado especialmente para la ocasión, integrando decoración, mercados temáticos y actividades dirigidas a públicos de todas las edades.

Ruta Turística Navideña Almeidas<b> </b>

La “Ruta Turística Navideña Almeidas” se compone de tres poblaciones que mantienen viva la esencia navideña: Machetá, Tibirita y Manta. La experiencia inicia en el cementerio indígena de Machetá, uno de los patrimonios históricos de la región, sigue en el parque principal de Tibirita y culmina en las calles iluminadas de Manta.

Durante el recorrido, los visitantes participan de muestras artísticas, aprecian pesebres elaborados por la comunidad y disfrutan actividades familiares que buscan resaltar la identidad territorial y promover el turismo cultural en la zona.

Ruta Navideña Sabana de Occidente

Por otra parte, la “Ruta Navideña Sabana de Occidente” garantiza paradas en los lugares más representativos de la provincia, entre ellos el Parque Las Aguas de Mosquera, el parque Pedro Fernández en Madrid, el Centro Cultural Bacatá en Funza y el Parque Arqueológico Piedras del Tunjo en Facatativá.

Cada sitio destaca no solo por su iluminación y decoración, sino también por la variada agenda de eventos culturales y ferias locales que acompañan la temporada.

Plan movilidad Cundinamarca

Para facilitar el desplazamiento seguro de los viajeros y responder al incremento de la movilidad durante la época decembrina, la Gobernación de Cundinamarca ha implementado un plan especial de movilidad operado desde la Secretaría de Movilidad Contemporánea, en coordinación con la Policía de Tránsito. Este despliegue busca garantizar la fluidez y la seguridad en las principales rutas del departamento, especialmente durante el primer gran fin de semana festivo de diciembre.

Diciembre se mantiene como el mes con mayor riesgo vial en la región, y durante 2024 se registraron en Cundinamarca 73 fallecidos y 125 lesionados en accidentes de tránsito, siendo los motociclistas el grupo más afectado, con el 50,7% de las víctimas fatales. En lo transcurrido de 2025, el 45% de las sanciones aplicadas en el departamento correspondieron a exceso de velocidad, identificada como una de las principales causas de fatalidad en carretera.

Como parte de la estrategia de mitigación, se llevarán a cabo más de 180 horas de monitoreo aéreo con drones, jornadas de sensibilización sobre seguridad vial, operativos de control permanentes en las vías y el apoyo de aproximadamente 500 agentes de la Policía de Tránsito para reforzar la regulación, gestionar el tráfico y atender siniestros en los corredores más transitados.

La oferta turística y cultural que Cundinamarca presenta en este diciembre se complementa, así, con medidas de prevención y control diseñadas para que, mientras se encienden las luces y se vive la tradición, los recorridos se desarrollen de manera segura para todos los viajeros.