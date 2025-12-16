Colombia

Juliana Calderón habría insinuado que Melissa Gate negó a su pareja: lo presentó como un primo

En una transmisión llena de frases contundentes, la menor de las hermanas Calderón dejó claro que no le avergüenza su origen y aprovechó para cuestionar actitudes de quienes reniegan de sus raíces familiares

Guardar
La huilense aseguró que las hermanas Calderón son criadas popularmente y con costumbres de campo - crédito @tendencialatina_/TikTok

La disputa entre las hermanas Calderón y Melissa Gate ha escalado en las redes sociales, donde los mensajes indirectos y las comparaciones públicas se han convertido en el centro de atención.

En una reciente transmisión en vivo por TikTok, Juliana Calderón, la menor del grupo, respondió a una publicación de Gate que aludía a la alimentación de las Kardashian colombianas, intensificando así la controversia sobre la autenticidad y el origen de cada parte.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Juliana Calderón afirmó que Melissa
Juliana Calderón afirmó que Melissa Gate negó a su esposo - crédito @julianacalderon12/IG

La reacción de Juliana Calderón fue directa al referirse a la burla de Melissa Gate: “Me mandaron un video de Melissa riéndose, que porque las Kardashian no comen bofe, que porque las Kardashian no comen eso, yo no sé qué, yo no sé qué más”.

Y es que la empresaria y DJ, junto a sus familiares, se han autodenominado en varias ocasiones con el famoso clan estadounidense, lo que ha generado debates sobre las diferencias culturales y de clase entre sus seguidores.

Juliana Calderón defendió con firmeza sus raíces y costumbres, marcando distancia con el estilo de vida de las Kardashian: “Linda, no, nosotras sí, nosotros somos criadas a punta de bofe, de rellena, de sancochos, de empanadas en la esquina. O sea, nosotros somos de campo y del pueblo. Entonces, a nosotros no nos da pena”, destacando el orgullo por su origen y la autenticidad de su familia.

Melissa Gate se habría burlado
Melissa Gate se habría burlado del llamado Clan Kardashian colombiano por sus comportamientos sociales - crédito @meligate_oficial/IG

La menor de las Calderón también cuestionó las actitudes de quienes, según ella, reniegan de sus vínculos personales especialmente de la paisa, de quien dijeron negó a su esposo: “¿Pena? ¿Pena? Estar negando al marido diciendo que es el primo”, dejando en evidencia la tensión y el cruce de acusaciones que caracteriza la relación entre ambas partes.

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente los internautas dejaron algunos comentarios como, por ejemplo: “La abogada de Temu ya no sabe qué más decir de Melissa para llamar la atención”; “Juliana por qué no te vas a dormir unos 10 años que no te queremos ver más”; “fastidiosa mor, que estrés tú”, entre otros.

El video que habría generado la nueva pelea entre Juliana Calderón y Melissa Gate - crédito @buenoslcips21/TikTok

Cómo es Melissa Gate sin su personaje

Melissa Gate, conocida por su participación en La casa de los famosos Colombia, compartió detalles sobre su personalidad fuera de su personaje.

En su reciente paso por La casa de Alofoke, relató que su comportamiento cotidiano difiere notablemente del que muestra frente a las cámaras.

Gate explicó que, en la vida privada, muestra una actitud mucho más reservada y reflexiva, prefiriendo los espacios tranquilos y la intimidad de su círculo cercano.

Melissa explica su personaje y dice quién es ella en realidad - crédito @sne_gal/tiktok

A diferencia de la imagen extrovertida o polémica que suele proyectar en sus contenidos, la figura pública aclaró que valora la honestidad y el diálogo directo fuera del personaje. Señaló que suele evitar los conflictos y que no le gusta la confrontación innecesaria.

“¿Te me dices una cosa? Yo le meto mucho drama cuando los hago así. Les meto drama sin caer como en... Bueno, sí, yo a veces soy sobreactuada, pero porque yo sé que hay personas que eso les molesta. Entonces, yo lo hago a propósito. Eso es una sobreactuación y yo lo hago... Eso molesta. Y eso le va a molestar. Si yo fuera la persona que esté jodiendo con ella, obviamente eso va a molestar. Yo lo hago... Por eso yo hago esas cosas para molestar al otro, que yo sé que me quiere joder, pero porque yo sé cómo soy. Pero no... Miren, en la vida real yo soy una persona muy tranquila. O sea, a mí no me gusta ni que se metan conmigo ni yo meterme con nadie. Es tu vida, tú verás. Es mi vida, yo veré. Igual la que está cargando las tetas y el culo eres tú. O sea, no soy la persona que estoy aquí“, confesó Melissa a sus compañeros de programa.

Temas Relacionados

Juliana Calderón Melissa GateYina Calderón Hermanas Calderón ControversiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

La Liendra lanzó encuesta sobre el próximo presidente de Colombia y las redes sociales reaccionan: ¿se contradijo?

El ‘influencer’ colombiano consultó la opinión de sus seguidores sobre los candidatos presidenciales y afirmó no apoyar a ninguno, aunque generó dudas sobre su neutralidad y coherencia

La Liendra lanzó encuesta sobre

Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió juicio disciplinario contra magistrado auxiliar por presuntas presiones a Sneyder Pinilla en caso Ungrd

La decisión se fundamenta en la revisión de actuaciones que habrían limitado la libertad de un colaborador judicial, que se acogió a un acuerdo con la Fiscalía y optó por guardar silencio

Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Policía de Cali atribuyó al ELN el atentado que dejó dos policías muertos en la ciudad

Los hechos ocurrieron mientras las víctimas realizaban un patrullaje de rutina, en un contexto de amenazas recientes por parte de grupos armados en varias regiones del país

Policía de Cali atribuyó al

Así quedaron los equipos colombianos en el ranking Conmebol en el 2025: Nacional preocupa por el puesto en que quedó

La nueva clasificación será el único criterio para ubicar a los equipos en los bolilleros de los sorteos en los torneos de la Libertadores y la Sudamericana

Así quedaron los equipos colombianos

Verónica Alcocer regresó a Colombia tras su polémica estadía en Suecia: esto se sabe

El regreso de la esposa del presidente Gustavo Petro a territorio colombiano se produjo tras una operación discreta que permitió su salida del país europeo

Verónica Alcocer regresó a Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Caleño, cabecilla del

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

ENTRETENIMIENTO

⁠'Doña Toche’ criticó a Valentina

⁠'Doña Toche’ criticó a Valentina Taguado por burlarse del cáncer de Hassam: “Es tan poco lo que tiene en su cerebro”

Los errores de ‘Estado de fuga 1986′, serie sobre la masacre de Pozzetto

Las series más populares de Netflix Colombia que no podrás dejar de ver

Sofía Vergara habría confirmado su nueva relación con un tierno mensaje en sus redes sociales: esta es la diferencia de edad

Ranking Apple en Colombia: top 10 de las canciones más populares de este día

Deportes

Así quedaron los equipos colombianos

Así quedaron los equipos colombianos en el ranking Conmebol en el 2025: Nacional preocupa por el puesto en que quedó

Deportes Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga aquí la gran final que definirá el campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay II-2025

Néstor Lorenzo habló sobre la posible convocatoria de José Enamorado a la selección Colombia: “Puede soñar”

Técnico del Tolima pidió a sus jugadores no caer en las provocaciones de Teófilo Gutiérrez: “Tienen que aprender”

Flamengo vs. PSG: hora y dónde ver a Jorge Carrascal en la definición de la Copa Intercontinental