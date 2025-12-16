Juliana Calderón habría insinuado que Melissa Gate negó a su pareja: lo presentó como un primo

La huilense aseguró que las hermanas Calderón son criadas popularmente y con costumbres de campo - crédito @tendencialatina_/TikTok

La disputa entre las hermanas Calderón y Melissa Gate ha escalado en las redes sociales, donde los mensajes indirectos y las comparaciones públicas se han convertido en el centro de atención.

En una reciente transmisión en vivo por TikTok, Juliana Calderón, la menor del grupo, respondió a una publicación de Gate que aludía a la alimentación de las Kardashian colombianas, intensificando así la controversia sobre la autenticidad y el origen de cada parte.

Juliana Calderón afirmó que Melissa Gate negó a su esposo - crédito @julianacalderon12/IG

La reacción de Juliana Calderón fue directa al referirse a la burla de Melissa Gate: “Me mandaron un video de Melissa riéndose, que porque las Kardashian no comen bofe, que porque las Kardashian no comen eso, yo no sé qué, yo no sé qué más”.

Y es que la empresaria y DJ, junto a sus familiares, se han autodenominado en varias ocasiones con el famoso clan estadounidense, lo que ha generado debates sobre las diferencias culturales y de clase entre sus seguidores.

Juliana Calderón defendió con firmeza sus raíces y costumbres, marcando distancia con el estilo de vida de las Kardashian: “Linda, no, nosotras sí, nosotros somos criadas a punta de bofe, de rellena, de sancochos, de empanadas en la esquina. O sea, nosotros somos de campo y del pueblo. Entonces, a nosotros no nos da pena”, destacando el orgullo por su origen y la autenticidad de su familia.

Melissa Gate se habría burlado del llamado Clan Kardashian colombiano por sus comportamientos sociales - crédito @meligate_oficial/IG

La menor de las Calderón también cuestionó las actitudes de quienes, según ella, reniegan de sus vínculos personales especialmente de la paisa, de quien dijeron negó a su esposo: “¿Pena? ¿Pena? Estar negando al marido diciendo que es el primo”, dejando en evidencia la tensión y el cruce de acusaciones que caracteriza la relación entre ambas partes.

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente los internautas dejaron algunos comentarios como, por ejemplo: “La abogada de Temu ya no sabe qué más decir de Melissa para llamar la atención”; “Juliana por qué no te vas a dormir unos 10 años que no te queremos ver más”; “fastidiosa mor, que estrés tú”, entre otros.

El video que habría generado la nueva pelea entre Juliana Calderón y Melissa Gate - crédito @buenoslcips21/TikTok

Cómo es Melissa Gate sin su personaje

Melissa Gate, conocida por su participación en La casa de los famosos Colombia, compartió detalles sobre su personalidad fuera de su personaje.

En su reciente paso por La casa de Alofoke, relató que su comportamiento cotidiano difiere notablemente del que muestra frente a las cámaras.

Gate explicó que, en la vida privada, muestra una actitud mucho más reservada y reflexiva, prefiriendo los espacios tranquilos y la intimidad de su círculo cercano.

Melissa explica su personaje y dice quién es ella en realidad - crédito @sne_gal/tiktok

A diferencia de la imagen extrovertida o polémica que suele proyectar en sus contenidos, la figura pública aclaró que valora la honestidad y el diálogo directo fuera del personaje. Señaló que suele evitar los conflictos y que no le gusta la confrontación innecesaria.

“¿Te me dices una cosa? Yo le meto mucho drama cuando los hago así. Les meto drama sin caer como en... Bueno, sí, yo a veces soy sobreactuada, pero porque yo sé que hay personas que eso les molesta. Entonces, yo lo hago a propósito. Eso es una sobreactuación y yo lo hago... Eso molesta. Y eso le va a molestar. Si yo fuera la persona que esté jodiendo con ella, obviamente eso va a molestar. Yo lo hago... Por eso yo hago esas cosas para molestar al otro, que yo sé que me quiere joder, pero porque yo sé cómo soy. Pero no... Miren, en la vida real yo soy una persona muy tranquila. O sea, a mí no me gusta ni que se metan conmigo ni yo meterme con nadie. Es tu vida, tú verás. Es mi vida, yo veré. Igual la que está cargando las tetas y el culo eres tú. O sea, no soy la persona que estoy aquí“, confesó Melissa a sus compañeros de programa.