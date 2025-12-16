Colombia

Expresidentes enviaron duro mensaje a la Corte Constitucional para tumbar zona binacional entre Colombia y Venezuela: “Es un tratado internacional”

Los exmandatarios consideran que permite la injerencia del vecino país en la soberanía del territorio nacional

El debate sobre la validez del memorando de entendimiento entre Colombia y Venezuela para la creación de una Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional alcanzó un punto crítico, luego de que seis expresidentes colombianos presentaran sus conceptos ante la Corte Constitucional.

La controversia gira en torno a los posibles efectos jurídicos y de soberanía que podría acarrear este acuerdo, el cual, aunque se presenta como no vinculante, es percibido por los exmandatarios como un instrumento con implicaciones de tratado internacional y riesgos para la seguridad nacional.

En su análisis, revelado por Blu Radio, el expresidente Álvaro Uribe Vélez advirtió sobre el impacto que tendría la declaración de inconstitucionalidad del memorando, señalando que no respeta la ley colombiana.

“La declaración de inconstitucionalidad no solo restablece el orden jurídico: reafirma que en Colombia ningún instrumento internacional puede operar o producir efectos sin nacer bajo la luz de la Constitución. Esta decisión no destruye una política pública, sino que evita que una creación improvisada y descontrolada —un Frankenstein llamado ‘Memorándum’— termine devorando los fundamentos democráticos y constitucionales del Estado colombiano”.

Por su parte, Juan Manuel Santos expresó reservas sobre la conveniencia de la zona binacional, señalando que la presencia de grupos armados ilegales y la presunta complicidad de la Guardia Nacional venezolana en la frontera representan un riesgo para la seguridad de Colombia.

