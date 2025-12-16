Colombia

Escándalo en las votaciones a ‘La casa de los famosos Colombia′: la Barbie colombiana denunció irregularidades

Tatiana Murillo, reconocida influenciadora, alertó a sus seguidores sobre posibles manipulaciones en el proceso de selección y pidió transparencia antes del inicio de la nueva temporada

La creadora de contenido señaló que las votaciones para el 'reality' fueron manipuladas - crédito La casa de los famosos / Canal RCN - @labarbiecolombianaoficial/ Instagram

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia todavía no inicia oficialmente y ya enfrenta una fuerte controversia relacionada con la transparencia de sus votaciones previas.

Tatiana Murillo, conocida en redes como ‘la Barbie Colombiana’, se pronunció públicamente para denunciar presuntas irregularidades en el sistema que define qué aspirantes logran ingresar a uno de los realities más visto del país.

La influenciadora, identificada como una de las candidatas más populares que no logró entrar, aseguró que los cambios abruptos en los porcentajes de voto levantan dudas sobre la legitimidad del proceso.

Murillo formó parte del grupo final de seis mujeres que compitieron por el último cupo en la casa estudio. La acompañan Kim Zuluaga, Yuli Ruiz, Mila Arbeláez, Gisselle Watson y Kelly García.

Durante los primeros días de votación, afirmó que se mantuvo líder en las encuestas, pero luego fue superada de manera sorpresiva. Este giro, según explicó en un video en Instagram, la llevó a sospechar de estrategias desleales entre las participantes.

Tatiana Murillo, reconocida como ‘La Barbie Colombiana’, denunció públicamente supuestas irregularidades en las votaciones previas al estreno de la nueva temporada de La casa de los famosos Colombia - crédito @labarbiecolombianaoficial/ Instagram

“Yo entiendo mucho la frustración y la impotencia que siente la gente con los resultados y con todo lo que está pasando en las votaciones de La casa de los famosos. He recibido muchos mensajes donde me piden que juegue el mismo juego que están jugando otras participantes, pero, niñas, yo no podría hacerlo precisamente por esto...”, dijo en su intervención, expresando el malestar de quienes la apoyan.

La inconformidad de ‘La Barbie Colombiana’ se hizo más notoria cuando señaló que algunas aspirantes estarían recurriendo a “artimañas” para alterar los resultados, aunque evitó señalar nombres específicos.

“La trampa es más que clara”, afirmó, y agregó: “La pelea se gana peleando. Si mi Dios me tiene para entrar a La casa de los famosos, será de una forma legal, no con artimañas ni trampas, con mañas, porque basta con mirar las redes sociales de las otras participantes para que se evidencie la trampa y la mano negra que hay detrás de las votaciones”.

Murillo insistió en que la responsabilidad, a su juicio, corresponde únicamente a las otras aspirantes y no al canal organizador: “Y no es culpa del canal, es responsabilidad 100 % de estas participantes que quieren ganar como sea”. En sus declaraciones reiteró la importancia de los valores personales y la dignidad, señalando que no utilizará prácticas cuestionables para ganar: “Yo no puedo hacer eso porque tengo principios. Mi dignidad no está en juego por un programa”.

En medio del revuelo, compartió un video de su padre dándole palabras de aliento. “Lo único que yo le digo es esto: si no la eligen, que no se aflija por eso. Que pierda, pero honradamente. Y si gana, que sea honradamente, sin ventaja (...) si Dios no la tiene para entrar a La casa de los famosos, es porque le tiene cosas mejores aquí fuera. No te preocupes por eso, mija”, expresó el padre de Murillo, en un gesto que fue destacado por sus seguidores.

La denuncia de ‘La Barbie Colombiana’ ha provocado diversos comentarios en redes sociales, con usuarios que manifiestan apoyo a su postura y otros que defienden la transparencia del proceso de votación del reality. Murillo concluyó su intervención con un mensaje a su comunidad virtual: “Para mí, ganar es tener el apoyo de mi comunidad, que amo con todo mi corazón y que nunca me ha dejado sola. Les pido que no desfallezcamos, que sigamos hasta el final con votaciones limpias”. Por ahora, la polémica crece dentro y fuera de la competencia, marcando el preludio de una temporada cargada de expectativa.

