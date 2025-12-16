⁠'Doña Toche’ criticó a Valentina Taguado por burlarse del cáncer de Hassam: “Tan poco lo que tiene en su cerebro”

Doña Toche se sumó a la polémica generada por el comentario de Valentina Taguado sobre el cáncer de Hassam y cuestionó duramente el uso de enfermedades graves como parte del humor escénico - crédito @fajasdesslimoficial/ Instagram - Captura de pantalla Canal RCN

La controversia en torno a los límites del humor volvió a instalarse en redes sociales de Colombia tras la viralización de un comentario realizado por Valentina Taguado durante un show de comedia.

El episodio generó un amplio rechazo después de que la creadora de contenido se refiriera a la pareja del humorista Hassam usando el apodo “Quimio”, en alusión al tratamiento oncológico. La expresión surgió en medio de una presentación junto a Valeria Aguilar y fue interpretada como una burla hacia quienes han padecido cáncer.

La reacción de Hassam, quien ha compartido públicamente su experiencia de lucha y recuperación frente al cáncer, no tardó en llegar. En un video difundido en redes sociales, el humorista señaló: “Hay que ser muy malparida en la vida para burlarse de una persona que tiene cáncer, así esté curada o no esté curada”, en diálogo con la presentadora Violeta Bergonzi, reciente ganadora de MasterChef. Esta declaración evidenció el impacto personal que el comentario provocó en el comediante.

A la controversia se sumó la creadora de contenido y empresaria Descire Díaz, conocida en redes sociales como “Doña Toche”, quien expresó su inconformidad por las burlas dirigidas por Valentina Taguado hacia Hassamy le envió un mensaje directo en redes. Díaz es reconocida tanto por su empresa de fajas como por su rol como cuidadora de su hija menor de edad con discapacidad.

Se desata una fuerte polémica después de que la comediante Valentina Taguado hiciera chistes sobre el cáncer que padeció Hassam. En respuesta, 'Doña Toche' expresa su indignación y defiende al humorista, cuestionando los límites del humor negro - crédito @dayanacarolina72/ TikTok

En un video en redes sociales, la empresaria de fajas dijo: “Yo me pregunto, ¿Qué está más podrido en este mundo?, si el que hace el chiste, o el que paga para ver este tipo de chistes. Y quiero decir una cosa, porque cada vez que pasa esto me indigna, porque no puede ser que las personas que lidiamos con una persona con discapacidad o con una enfermedad como es el cáncer se tome como un juego".

“Les voy a decir una cosa: Puede que hoy nos estemos burlando del cáncer y mañana nos puede tocar a la puerta de la casa, mañana te puedes ir de jeta en el baño y puedes quedar con una discapacidad, ¿por qué no tenemos un poco de prudencia?… Es tan poco lo que esta gente tiene en su cerebro“, añadió la empresaria notablemente molesta.

La empresaria incluso se atrevió a decir que este tipo de burlas solo las pueden hacer “personas que vivieron un maltrato psicológico en su infancia y lo único que los satisface para suplir ese dolor de infancia en burlarse de personas que tienen un problema de salud y ahora resulta que están disfrazando el ‘humor negro’ de esto, qué triste”, dijo Descire Díaz.

Internautas se mostraron de acuerdo con las palabras de la empresaria de fajas - crédito @fajasdesslimoficial/IG

Ante la polémica y las palabras de “Doña Toche”, varios internautas reaccionaron y se mostraron en contra de las palabras de Taguado, asegurando que estaba demostrando una falta de empatía disfrazada de humor. “Yo amaba a Valentina, pero lit la falta de empatía que ha mostrado con esto, decepciona mucho”, “no solo es por Hassan es por todas las personas que tienen cáncer”, “que falta de respeto la de esas niñas”, dicen algunos de los comentarios.

Doña Toche denunció agresiones verbales de Ibrahim Salem durante un show y exigió respeto por su hija

La empresaria también protagonizó recientemente un altercado con el comediante Ibrahim Salem. El conflicto se remonta a octubre, durante un show de comedia donde ambos coincidieron y en el que, según Díaz, Salem realizó comentarios ofensivos sobre su hija menor, quien tiene una discapacidad.

Díaz relató que el humorista la acusó de hacerse viral y de obtener ingresos a través de su hija, y sostuvo que varios de los comentarios cruzaron la línea del humor para convertirse en ataques personales. El episodio escaló cuando Díaz pidió respeto desde el escenario y, según su testimonio, recibió insultos y una frase que la marcó profundamente: “A usted ni se lo meto porque usted solo sabe hacer hijos enfermos”.

Doña Toche explicó en su primer video que decidió contar lo que paso cuando vio que Salem estaba preseleccionado a la Casa de los Famosos - crédito @fajasdesslimoficial / Instagram

La empresaria explicó que decidió hacer público su testimonio luego de ver el crecimiento mediático de Salem, ya que, hasta ese momento, había preferido mantener el episodio en silencio. Díaz señaló que eligió hablar aún sabiendo que podría tener consecuencias profesionales, porque considera importante no normalizar la violencia verbal bajo el argumento del humor, especialmente cuando involucra a familiares con condiciones de salud.

Por su parte, Ibrahim Salem respondió que sus comentarios formaban parte de un acto humorístico y estaban dirigidos únicamente a Díaz, no a su hija. El episodio provocó un respaldo significativo hacia Doña Toche entre los usuarios de redes sociales, quienes resaltaron la importancia de establecer límites claros en los espectáculos de entretenimiento.