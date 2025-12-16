Cayó el premio mayor de MiLoto: a apostador en Valledupar se le adelantó la Navidad y ganó una millonada

El sorteo MiLoto, de Baloto, dejó un nuevo millonario en Colombia en la noche del lunes 15 de diciembre - crédito cortesía

El sorteo No. 0450 de MiLoto marcó un hito en Valledupar al entregar el premio mayor de 550 millones de pesos a un residente la ciudad, quien acertó los números 04, 18, 28, 29 y 35.

Según la información difundida en la mañana de martes 16 de diciembre por el Operador Nacional Juegos, el billete afortunado se compró a través de la red aliada SuperGiros, utilizando la modalidad manual.

Este acontecimiento convierte a Valledupar en la ciudad que celebra a su segundo ganador del premio principal de este popular juego de azar.

Entre el 20 de octubre de 2023 y el 14 de diciembre de 2025, MiLoto ha distribuido premios por un total que supera los $38.000 millones, cifra que refleja el alcance nacional del sorteo.

El ganador del premio mayor de MiLoto reside en la ciudad de Valledupar - crédito Baloto

En ese mismo periodo, la entidad ha realizado aportes a la salud por más de $16.864 millones, consolidando su compromiso social en Colombia. El impacto de MiLoto en el país se evidencia también en los 12.904 ganadores registrados en todo el territorio nacional, quienes se distribuyeron premios superiores a los $649 millones tras el último sorteo.

La organización precisó que, para reclamar el premio, el afortunado de Valledupar deberá establecer contacto con la Fiduciaria de Occidente o consultar los detalles y requisitos de entrega disponibles en la página oficial de baloto.com.

Además, se recordó que jugar MiLoto es posible tanto en línea, a través de celulares y computadores, ingresando al portal oficial, como presencialmente en más de 43 mil puntos de Su Red y SuperGiros repartidos por el país, así como en las grandes cadenas de supermercados.

Entretanto, el apostador de Valledupar, que se quedó con el premio de 550 millones de pesos, no podrá recibir la totalidad de las ganancias, pues está obligado por la ley a cumplir con las retenciones fiscales fijadas por la normativa de Colombia.

Así se distribuyeron los premios del 15 de diciembre de 2025 - crédito Baloto

La legislación vigente establece que a este tipo de premios superiores a 48 millones de pesos se les aplica un impuesto del 20 % sobre las ganancias ocasionales, lo que representa un descuento de 110 millones de pesos para este caso.

Además de la retención principal, el ganador afrontará un descuento adicional por el impuesto conocido como 4x1000, que grava cada mil pesos retirados de las entidades financieras.

En el caso del apostador de Valledupar, este tributo corresponde a 2,2 millones de pesos y se deduce de manera automática al gestionar la transacción bancaria por el cobro del premio.

Teniendo en cuenta ambas retenciones, el valor neto que el beneficiario recibirá asciende a 437,8 millones de pesos. El proceso de deducción es automático y obligatorio en el sistema financiero colombiano.

Las autoridades tributarias reiteran que estos descuentos forman parte de la política nacional en la gestión de premios y juegos de azar, y que todo beneficiario debe considerar estas obligaciones al momento de planificar el uso de los recursos obtenidos por este tipo de reconocimientos.

Apenas el 29 de noviembre, en Cúcuta, la fortuna tocó la puerta de un habitante tras acertar los 800 millones de pesos del premio mayor de MiLoto. El juego, que ha registrado una racha sin precedentes, entregó este monto en el sorteo número 0441, celebrado el 28 de noviembre, cuando la suerte favoreció los números 06, 07, 08, 12 y 28 jugados en la modalidad automática en uno de los puntos de la red aliada SuperGiros Norte de Santander.

Este reciente golpe de suerte no es aislado en la ciudad: en abril, el juego Baloto ya había premiado allí a otro cucuteño con un acumulado de 14.000 millones de pesos, marcando a la localidad como uno de los epicentros de los grandes premios durante 2025.

El mismo sorteo que coronó al nuevo millonario dejó un saldo de 17.758 ganadores en total y una suma de más de 917 millones de pesos otorgados en premios secundarios. Con cada evento, la compañía refuerza su posición como “el juego que más cae en Colombia y el que más millonarios deja en el país”, de acuerdo con sus propias cifras.