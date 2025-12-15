Nuevos horarios y rutas de TransMusical por alumbrado navideño en Ibagué; confirman cambios en tarifas de taxi para diciembre

La capital del Tolima se prepara para recibir a miles de personas con una estrategia que combina seguridad, arte local y nuevas tarifas en taxis - crédito X

El gobierno municipal de Ibagué puso en marcha un plan especial de movilidad para la temporada navideña de 2025, con el objetivo de facilitar el acceso de residentes y visitantes a los principales sectores del alumbrado de la ciudad e impulsar la movilidad legal y segura.

Durante todo diciembre, 17 rutas del Sistema Estratégico de Transporte Público, TransMusical, operarán en horario extendido, hasta las 10:00 p. m., para conectar los barrios y áreas emblemáticas donde se concentran los monumentales arreglos y figuras luminosas.

Las rutas habilitadas para este plan especial son: 1, 2, 4, 8, 9, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 31, 33, 43, 48, 53 y 82. Esta decisión, según la administración municipal, busca ofrecer una alternativa económica y legal para recorrer la ciudad durante las festividades y responder a la alta demanda de transporte durante estas fechas.

Equipos pedagógicos y de cultura ciudadana acompañan las rutas de TransMusical con actividades y premios para los usuarios - crédito Alcaldía Municipal Ibagué

“El transporte público es parte fundamental de la vida de los ibaguereños, y en esta época queremos que sea un espacio seguro, alegre y cercano. Invitamos a todos a disfrutar del alumbrado y a movilizarse en nuestras rutas navideñas”, afirmó Rocío Lozano, gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público (Setp).

Como parte de la estrategia, TransMusical diseñó un plan de cercanía con los usuarios. Equipos pedagógicos y de cultura ciudadana acompañarán varias de las rutas habilitadas para entregar premios, compartir mensajes navideños y realizar actividades especiales a bordo de los vehículos. El propósito es reforzar la cultura del buen uso del transporte público y convertir la movilidad en un espacio seguro y festivo.

TransMusical extiende el horario de 17 rutas de transporte público hasta las 10:00 p. m., durante diciembre en Ibagué - crédito Alcaldía Municipal Ibagué

Cabe recordar que la capital del Tolima encendió su alumbrado navideño el 5 de diciembre, con más de tres millones de luces y 4.000 figuras decorativas diseñadas especialmente por madres cabeza de hogar, artesanos y artistas locales. Un equipo de más de 40 personas trabajó durante el año en soldadura, tejido, metalmecánica y ornamentación para dar vida a los escenarios.

Entre los puntos más representativos para el recorrido nocturno figuran la carrera Quinta, carrera Tercera, Parque El Cumbay de La Samaria, Parque Deportivo, Parque de la Música, Complejo Cultural Panóptico, Parque Murillo Toro y la Plaza de Bolívar.

Los puntos emblemáticos como la Carrera Quinta, Parque de la Música y Plaza de Bolívar destacan en el recorrido nocturno de Ibagué - crédito Alcaldía Municipal Ibagué

A estos espacios, que se han convertido en escenarios tradicionales de la Navidad en Ibagué, se suman otros como el Complejo Deportivo de la calle 42, calles 10 y 60, Parque de El Salado y el Parque de Belén Avenida Sur, en el sector del barrio Ricaurte. Allí, los visitantes pueden disfrutar de castillos luminosos, túneles, arcos, cascadas de luz, pesebres y figuras monumentales inspiradas en la flora, la fauna y la identidad musical local.

Durante el recorrido, la administración municipal exhorta a la comunidad a tomarse fotos, compartir el recorrido en familia y dejarse envolver por el ambiente festivo que despierta la ciudad. El alumbrado busca ser una experiencia incluyente y segura para ibaguereños y turistas, en la que el transporte público tiene un papel central.

El alumbrado navideño de Ibagué cuenta con más de tres millones de luces y 4.000 figuras decorativas creadas por artistas locales - crédito Alcaldía Municipal Ibagué

En paralelo a la implementación de las rutas navideñas y como parte del plan integral de movilidad, la Alcaldía expidió el Decreto 0749 del 12 de diciembre de 2024, que establece las nuevas tarifas para el servicio público individual de taxis.

El secretario de Movilidad, Ricardo Rodríguez, informó que la actualización aplica a partir del martes 16 de diciembre de 2025 y representa un ajuste general del 6,1% en las tarifas. Las nuevas cifras autorizadas son:

Carrera mínima a $6.600

Banderazo a $4.500

Caída por cada 80 metros a $105

Por cada 40 segundos de espera a $90

Recargo nocturno de $1.000 (aplicable de 10:00 p. m., a 5:00 a. m.)

Recargo dominical y festivo de $850, servicios por radioteléfono o plataforma en $800

Recargo por traslado al aeropuerto en $6.500.

La Alcaldía de Ibagué actualiza las tarifas de taxis con un ajuste del 6,1% y nuevos valores para recargos y servicios especiales - crédito Alcaldía Municipal Ibagué

La norma también obliga a los propietarios y conductores a programar los taxímetros electrónicos con las nuevas tarifas en talleres y empresas habilitadas. Aquellos que no hagan la actualización no solo estarán imposibilitados para cobrar los nuevos valores, sino que tampoco podrán renovar la tarjeta de control de sus vehículos.