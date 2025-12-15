Colombia

Héctor Olimpo ya no aspirará a la Presidencia en 2026: renunció a su candidatura y ahora le apostará al Congreso

El precandidato presidencial ya había presentado las firmas ante la Registraduría para su inscripción, pero ahora reemplazará la vacante que dejó su hermana, Karina Espinosa, en el senado por el Partido Liberal

El exgobernador de Sucre Héctor
El exgobernador de Sucre Héctor Olimpo Espinosa se había inscrito como candidato presidencial, luego de su desvinculación de la Fuerza de las Regiones

El campo electoral sigue sufriendo modificaciones, después de que el candidato presidencial Héctor Olimpo, que formalizó su inscripción apenas el 18 de noviembre, tomara la decisión de retirarse de la contienda por la Casa de Nariño en 2026.

El exgobernador entregó a la Registraduría más de 1.600.000 firmas solicitando aval como candidato presidencial.

Al mismo tiempo, expresó su interés por obtener respaldo del Partido Liberal para buscar un coaval en el medio de la consulta interpartidista, luego de su expulsión de la coalición La Fuerza de las Regiones.

Sin embargo, en la mañana del lunes 15 de diciembre se conoció que Olimpo Espinosa renunció a la candidatura presidencial y optó por competir por un escaño en el Senado a nombre de los liberales.

Su decisión de presentarse al Congreso implica ahora una modificación en la lista de aspirantes del partido, ya que su hermana Karina Espinosa había manifestado la intención de conservar su curul bajo la misma colectividad, pero renunció a su aspiración para el siguiente periodo Legislativo.

En caso de llegar al Congreso, Héctor Olimpo Espinosa asumiría por primera vez funciones legislativas, tras haberse desempeñado como alcalde de Sincé, secretario general del Partido Liberal, viceministro del Interior, gobernador de Sucre y presidente de la Federación Nacional de Departamentos.

