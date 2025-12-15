El Hay Festival respondió a la polémica por la invitación de María Corina Machado a su edición 2026

La organización defendió la pluralidad de voces en el festival - crédito Hay Festival Colombia

La cancelación de la participación de tres reconocidos escritores en el Hay Festival Cartagena de Indias 2026 ha generado un debate sobre la pluralidad en los espacios culturales.

El evento, que se celebrará del 29 de enero al 1 de febrero y contará con más de 180 invitados de 25 países, enfrenta una controversia tras la renuncia de Laura Restrepo, Giuseppe Caputo y Mikaelah Drullard en protesta por la invitación de María Corina Machado, figura política venezolana a quien los autores señalan como promotora de la intervención militar de Estados Unidos en América Latina.

En un comunicado oficial, el Hay Festival defendió su postura institucional.

“El Hay Festival es una fundación sin ánimo de lucro que ofrece un espacio de reflexión y conversación plural, incluyendo en sus programas voces provenientes de distintas orillas, tradiciones y posturas. Año a año reafirmamos nuestra convicción de que el diálogo abierto, plural y constructivo sigue siendo una herramienta esencial para abordar realidades complejas y para defender el libre intercambio de ideas y la libertad de expresión”.

La organización subrayó que su programación se construye “desde el respeto a los derechos humanos, a la libertad de expresión y a la soberanía democrática”, y precisó que no se alinea ni suscribe las opiniones de los participantes.

Además, expresó que “respetamos la decisión de las personas que han optado por no hacer parte de esta edición, porque entendemos la cultura y el pensamiento como territorios donde el disenso, la reflexión crítica y la escucha respetuosa son fundamentales para la ciudadanía”.

La escritora Laura Restrepo dirigió una carta a Cristina de la Fuerte, directora del festival, en la que explicó su decisión: “Debo cancelar mi asistencia al Hay Festival de Cartagena 2026, al cual gentilmente me has invitado como ponente. El motivo es la asistencia al mismo de la señora María Corina Machado, activa partidaria de la intervención militar de Estados Unidos en América Latina”.

Restrepo añadió que considera la invitación de Machado como “cruzar una raya”, y argumentó: “No se le puede dar tarima y facilitar audiencia a quien, como la señora Machado, promueve posturas y actividades a favor del sometimiento de nuestros pueblos y contra la soberanía de nuestros países. Con la intervención imperialista no se discute, sino que se la rechaza sin miramientos”.

Por su parte, Giuseppe Caputo compartió su postura a través de Instagram, donde relató sus dudas iniciales sobre si debía cancelar su participación o asistir para expresar su desacuerdo en la mesa.

Caputo manifestó su intención de abordar temas como la situación en el Mar Caribe y el papel de Estados Unidos, mencionando “el robo del petrolero venezolano que acaba de hacer Estados Unidos, de toda la oscuridad política que Trump y Machado han anunciado y que se avecina…”.

Finalmente, concluyó que el formato del festival no le permitiría profundizar en estos asuntos y cuestionó el sentido de la invitación a Machado: “Me pregunto por el significado que el festival le da a la invitación a María Corina Machado, más allá de haber ganado ese premio históricamente polémico: si verdaderamente importa su discurso y su figura, o si lo único que importa es el dudoso prestigio del galardón”.

La autora dominicana Mikaelah Drullard también anunció su renuncia mediante una publicación en Instagram. En su mensaje, expresó: “Declino mi asistencia al festival porque me acabo de percatar que María Corina Machado está invitada. No estoy dispuesta a compartir el mismo espacio con ella, comprendiendo que ese ‘espacio’ no se limita a una mesa, sino a todo lo que arropa el festival, que incluye a todas las personas que invita. No puedo asistir a un evento donde sin la más mínima preocupación apoyan posturas pro genocidio e intervencionistas a través de la movilización de quienes lo promueven”.

El Hay Festival Cartagena de Indias 2026 mantiene su programación, que incluye actividades en Jericó, Medellín y Cartagena, donde prevé la participación de más de 180 figuras de la literatura, la música, el periodismo, la filosofía, el cine y el teatro, provenientes de 25 países.