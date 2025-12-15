Cesantías de los colombianos se podrían retirar de otra forma: las mujeres con negocios se beneficiarían, pero hay críticas

En la actualidad, las cesantías se consignan cada año a millones de empleados formales- crédito Canva

El Congreso de la República de Colombia discute el Proyecto de Ley No 257, una propuesta que busca promover la autonomía económica de la mujer y el emprendimiento femenino mediante la habilitación del retiro parcial de cesantías para invertir en micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres. La iniciativa, presentada por la senadora Nadya Blel Scaff del Partido Conservador, ya empezó a generar un fuerte debate político, sobre todo, por la crítica pública de la representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, que advierte sobre los riesgos que la medida podría implicar para los derechos laborales de los trabajadores.

Según el Proyecto de Ley No 257, el objetivo principal es establecer mecanismos legales que permitan a los trabajadores retirar de manera parcial las cesantías para destinarlas a la creación o fortalecimiento de emprendimientos femeninos. La medida está dentro de una estrategia de reactivación económica nacional, con énfasis en el empoderamiento de las mujeres y la reducción de la brecha de género en el ámbito laboral y empresarial.

Además, contempla que tanto el trabajador, como su cónyuge o hijos jóvenes entre 18 y 28 años de edad, puedan beneficiarse de esta disposición, siempre que los fondos se inviertan en empresas de mujeres, según el articulado.

El texto legal propone cambios a la Ley 50 de 1990, la Ley 1071 de 2006 y la Ley 1014 de 2006. Entre las modificaciones más relevantes, se amplía el catálogo de usos permitidos para el retiro de cesantías, incluyendo la inversión en proyectos de emprendimiento de mujeres. Además, se establece que los funcionarios podrán solicitar el retiro parcial de las cesantías para este fin, lo que equipara el derecho al que ya existe para la compra de vivienda o el pago de educación superior. De igual forma, el articulado prevé la reglamentación de los procedimientos y requisitos por parte del Ministerio del Trabajo, así como la coordinación de programas de apoyo y formación a través del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y las cámaras de comercio.

Justificación y contexto económico-social

La exposición de motivos del proyecto resalta la urgencia de adoptar medidas que reactiven la economía y generen empleo, teniendo en cuenta que la tasa de desocupación nacional alcanzó el 9,9% en julio de 2024, frente al 9,6% del mismo mes de 2023. La tasa global de participación laboral se situó en 64,2% y la de ocupación en 57,8%, ambas con ligeros descensos respecto a 2023. El documento advierte sobre la caída de la inversión, que disminuyó 7 puntos en los últimos dos años hasta ubicarse en 14,2% del Producto Interno Bruto (PIB), y proyecta que, sin acciones contundentes, el crecimiento potencial del país podría reducirse a 2,5%, lo que prolongaría el tiempo necesario para duplicar el PIB per cápita.

La iniciativa resalta que el 99,5% del universo empresarial formal colombiano corresponde a micro, pequeñas y medianas empresas, y que el impulso al emprendimiento femenino es clave para avanzar en la equidad y la generación de oportunidades. Se destaca que, por cada 100 hombres, existen 114 mujeres en condición de pobreza monetaria, lo que evidencia la persistencia de la feminización de la pobreza y la necesidad de fortalecer la autonomía económica de las mujeres.

Cifras clave sobre emprendimiento femenino y acceso a recursos

De acuerdo con la exposición de motivos, el 62,5% de las empresas de personas naturales creadas en 2022 fueron lideradas por mujeres. Sin embargo, persisten marcadas desigualdades: los micronegocios propiedad de mujeres generaron ingresos de $37.192.799,42, mientras que los de hombres alcanzaron $106.361.128,94, lo que representa una diferencia del 65% a favor de los hombres. Además, el acceso a productos financieros también muestra una brecha significativa: el 90,5% de los hombres tiene acceso a crédito, frente al 84% de las mujeres.

Dichas cifras marcan la justificación del proyecto, que plantea el retiro parcial de cesantías como una herramienta para facilitar el acceso a capital y reducir las barreras que enfrentan las mujeres emprendedoras.

Procedimiento y requisitos para el retiro parcial de cesantías

El articulado del Proyecto de Ley No 257 establece que el retiro parcial de cesantías para emprendimientos femeninos no podrá superar el 50% del ahorro total del trabajador. Para acceder a este beneficio, el solicitante debe:

Tener definida su situación habitacional y, en caso de tratarse de dependientes, estos deben haber finalizado sus estudios académicos o haber sido beneficiarios previos del retiro parcial para educación superior.

Si la inversión se dirige a un emprendimiento ya constituido, será necesario presentar el certificado de matrícula mercantil o de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio correspondiente .

Las empresas creadas bajo esta modalidad deberán acreditar su formalización ante el fondo de cesantías en un plazo de seis meses tras el desembolso. El Sena brindará asesoría para la creación de empresas y emitirá certificaciones de viabilidad de los proyectos, considerando estudios de mercado y sostenibilidad.

Incentivos y apoyos adicionales previstos

Asimismo, el proyecto contempla incentivos adicionales para quienes destinen el retiro parcial de cesantías a emprendimientos femeninos. Entre ellos, se incluye:

Prelación para acceder a programas de formación ocupacional presenciales o virtuales impartidos por el Sena.

Acceso preferencial a herramientas y recursos ofrecidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y las entidades integrantes de la Red Nacional para el Emprendimiento.

Las medidas buscan fortalecer la sostenibilidad y competitividad de las empresas lideradas por mujeres, facilitando su consolidación y crecimiento en el mercado.

Críticas y controversia política

Frente a esto, la representante María Fernanda Carrascal manifestó de manera pública su rechazo al proyecto al calificarlo como una amenaza para los derechos fundamentales de los trabajadores. Esto, teniendo en cuenta que el último debate para que la iniciativa tenga luz verde está en la agenda del 15 de diciembre en el Congreso.

Por medio de X, la congresista afirmó que “no seré cómplice de esta iniciativa perjudicial que pretende convertir los recursos de quienes están cesantes en un fondo de acumulación de capital para empresas que no son de los trabajadores”.

Por eso, anunció la presentación de una proposición de archivo para frenar el avance, por lo que instó a la ciudadanía a mantenerse alerta ante el desarrollo de la discusión legislativa.