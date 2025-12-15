Colombia

Cada vez más colombianos hacen maletas y salen del país, estos son los destinos que más crecieron en 2025

Entre enero y octubre de 2025, más de 4,7 millones de colombianos viajaron al exterior, impulsando un cambio en los hábitos de viaje y una mayor diversificación de destinos

Guardar
El turismo emisivo colombiano crece
El turismo emisivo colombiano crece un 3% en 2025, con más de 4,73 millones de viajeros saliendo del país - crédito Europa Press

Salir del país dejó de ser un plan ocasional para convertirse, cada vez más, en una alternativa frecuente entre los colombianos. Las últimas cifras del turismo emisivo confirman que viajar al exterior ya no se concentra en unos pocos destinos tradicionales ni responde únicamente a temporadas altas, sino a un cambio más profundo en los hábitos de consumo y movilidad.

Entre enero y octubre de 2025, más de 4,73 millones de colombianos salieron del país, lo que representa un crecimiento del 3% frente al mismo periodo del año anterior. El dato se desprende de la última Encuesta Trimestral de la Asociación Nacional de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), que da cuenta de un mercado activo, con mayor diversidad de rutas y una demanda que sigue encontrando opciones fuera de las fronteras nacionales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Estados Unidos, España y Panamá
Estados Unidos, España y Panamá se mantienen como los principales destinos para los colombianos que viajan al exterior - crédito John Vizcaino/REUTERS

Aunque Estados Unidos se mantiene como el principal destino, con 1,3 millones de viajeros y una participación del 29% del total, el comportamiento del año muestra que el liderazgo ya no implica concentración. España continúa en el segundo lugar, con 681.000 visitantes colombianos, equivalente al 14%, mientras que Panamá ocupa el tercer puesto con 503.000 viajeros, es decir, el 11%.

Más allá de esos destinos consolidados, el dato más llamativo está en los países que registraron los mayores crecimientos porcentuales en la llegada de colombianos. Puerto Rico encabeza la lista con un aumento del 80%, seguido por Brasil (49%), El Salvador (46%), Francia (37%) y Turquía (31%). También aparecen con incrementos relevantes Perú (24%), Cuba (23%), Panamá (20%), República Dominicana (16%) y Costa Rica (9%).

Este comportamiento revela un patrón distinto al de años anteriores. República Dominicana, Perú y Ecuador, por ejemplo, se mantienen como mercados recurrentes, pero ahora comparten protagonismo con destinos que antes no figuraban con fuerza en las estadísticas del turismo emisivo colombiano. La apertura de nuevas rutas, la ampliación de frecuencias aéreas y una mayor competencia entre aerolíneas fueron determinantes para este cambio.

Puerto Rico lidera el aumento
Puerto Rico lidera el aumento porcentual de turistas colombianos, con un crecimiento del 80% en llegadas durante 2025 - crédito Ricardo Arduengo/AP

Desde el gremio turístico interpretan este fenómeno como una señal de madurez del mercado. Para Anato, el crecimiento no solo se explica por el número de viajeros, sino por la manera en que se están tomando las decisiones de viaje. “La mayor transformación del mercado se puede ver en que los connacionales están diversificando sus viajes y explorando nuevos destinos internacionales no convencionales, lo que evidencia mayor conectividad y una oferta turística más competitiva”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva del gremio.

La diversificación también responde a factores culturales y económicos. Viajar por turismo, negocios, estudios o eventos se volvió más accesible para distintos segmentos de la población, apoyado en promociones, paquetes flexibles y una oferta digital que facilita la planeación. A esto se suma el interés creciente por experiencias distintas, más allá de los destinos tradicionales de compras o visitas familiares.

Sin embargo, el buen momento del turismo emisivo plantea retos internos. Cortés Calle advirtió que el dinamismo hacia el exterior debe ir acompañado de estrategias que fortalezcan el mercado local. Aunque el balance de 2025 es positivo para el sector en general, la dirigente insistió en que no se puede perder de vista el impacto del turismo dentro del país.

La presidenta ejecutiva de Anato
La presidenta ejecutiva de Anato insiste en la urgencia de fortalecer el turismo nacional, destacando la importancia de mantener el equilibrio ante el crecimiento de los viajes al extranjero - crédito @AnatoNacional/X

“Es fundamental seguir trabajando en incentivos que impulsen el turismo interno, lo que sería determinante para estimular la demanda dentro del país y fortalecer la competitividad del sector en los próximos años”, señaló la presidenta de Anato. El mensaje apunta a evitar desequilibrios entre el turismo que sale y el que se queda, especialmente en regiones que dependen de esta actividad como motor económico.

Por ahora, las cifras muestran a un viajero colombiano más curioso, mejor informado y dispuesto a explorar nuevas rutas. El crecimiento moderado, pero sostenido, confirma que el interés por el mundo sigue en alza y que el turismo emisivo se consolida como una pieza clave en la dinámica del sector.

Temas Relacionados

TurismoVuelos internacionalesAnatoTurismo ColombiaViajeros colombianosColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Petro mandó a “leer” al juzgado que le ordenó retractarse contra la familia de Bernie Moreno: “La historia no se borra jurídicamente”

En un mensaje desafiante en X, el presidente aseguró que las pruebas de sus afirmaciones están documentadas y son parte de un debate público que tuvieron lugar durante más de 25 años

Petro mandó a “leer” al

Salario mínimo de 2026: trabajadores y empresarios no lograron acuerdo el 15 de diciembre, esto es lo que le espera al aumento

Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, adujo que las partes siguen lejos de una concertación y ve cada vez más cerca la expedición del decreto presidencial

Salario mínimo de 2026: trabajadores

WhatsApp permite en Colombia pagar facturas y recibos de servicios públicos: así funciona

Usuarios en Colombia pueden recibir notificaciones para los pagos directamente en la aplicación de Meta. Todo es respaldado por WhatsApp Bussiness y compatible con varios métodos de pago

WhatsApp permite en Colombia pagar

América empezó la desbandada tras el fracaso en los cuadrangulares: campeón con el club no seguirá para la temporada del 2026

El club Escarlata, que no pudo clasificar a la gran final de la Liga BetPlay 2025-2, empezó a confirmar las salidas de su plantilla, que será dirigida por el entrenador antioqueño David González y que competirá en la primera fase de la Copa Sudamericana en el 2026

América empezó la desbandada tras

Las series más populares de Netflix Colombia que no podrás dejar de ver

Con estas historias, Netflix busca mantenerse en el gusto de los usuarios

Las series más populares de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Caleño, cabecilla del

Cayó alias Caleño, cabecilla del Clan del Golfo en Ecuador: era uno de los más buscados por la Policía colombiana en el Cauca

El inquietante mensaje de alias Naín, que habría ordenado la tortura y decapitación de un menor de edad en Dibulla, La Guajira

Los macabros detalles en torno al feminicidio de una niña de 3 años en La Guajira que involucran a las Acsn

Paro armado del ELN en Navidad: experto afirmó que el anuncio consolida al grupo armado como aliado del régimen venezolano

Alarma en Colombia: ONU confirma aumento de homicidios de líderes y masacres en pleno año preelectoral

ENTRETENIMIENTO

Las series más populares de

Las series más populares de Netflix Colombia que no podrás dejar de ver

Sofía Vergara habría confirmado su nueva relación con un tierno mensaje en sus redes sociales: esta es la diferencia de edad

Ranking Apple en Colombia: top 10 de las canciones más populares de este día

J Balvin anunció gira en Colombia en 2026: estas son las fechas y ciudades confirmadas de ‘Ciudad Primavera’

Participante de ‘La casa de los famosos Colombia’ se comprometió durante concierto de J Balvin en Bogotá

Deportes

Chapecoense presentó su camiseta 2026

Chapecoense presentó su camiseta 2026 en homenaje al décimo aniversario de la tragedia y a los colores del Atlético Nacional

América empezó la desbandada tras el fracaso en los cuadrangulares: campeón con el club no seguirá para la temporada del 2026

El colombiano Jorge Carrascal es el jugador que más se valoriza en la millonaria plantilla del Flamengo

Jose Mourinho dejó irónica respuesta sobre Richard Ríos, en su mejor momento en el Benfica: “Creo que ha empeorado mucho”

Final de la Liga BetPlay II-2025: hora y dónde ver el partido de vuelta entre Deportes Tolima y Junior por la estrella de Navidad