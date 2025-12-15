Colombia

Así están dejando sin semáforos a Bogotá: ladrones están haciendo estrago y Kennedy y Bosa son las localidades más afectadas

Las autoridades han tenido que tomar medidas para reforzar la protección de gabinetes y controladores

En noviembre se reportaron 15 hurtos de módulos esenciales
En noviembre se reportaron 15 hurtos de módulos esenciales para los semáforos en un solo día - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

La inseguridad en Bogotá no para y está afectando seriamente la movilidad de los ciudadanos. El 10 de diciembre de 2025, la Secretaría Distrital de Movilidad informó que 44 intersecciones quedaron fuera de servicio debido al hurto de más de 287 módulos esenciales para la operación de los semáforos, lo que ha comprometido el tránsito seguro de peatones, ciclistas, motociclistas y conductores. Las localidades más afectadas son Kennedy y Bosa.

En los últimos meses, se ha presentado un aumento inusual y acelerado de este vandalismo estas dos localidades. En noviembre se reportaron 15 de estos actos en un mismo día, y entre octubre y diciembre se tienen reportadas 181 (…). Gracias a la articulación con la Secretaría de Seguridad y como respuesta oportuna, se han logrado capturar a cinco personas que se encuentran en proceso de judicialización”, detalló la entidad en un comunicado.

Los hurtos se han enfocado en los sistemas de semaforización inteligente. De acuerdo con El Tiempo, en solo dos meses se han registrado 47 incidentes concentrados en el suroccidente de la capital colombiana, según datos suministrados por la Secretaría de Movilidad al informativo citado.

Cinco personas han sido capturadas
Cinco personas han sido capturadas por el robo de semáforos en Bogotá - crédito Pexels

Este fenómeno ha generado un impacto directo en la movilidad urbana, ya que cada robo no solo afecta un semáforo, también deja fuera de servicio toda la intersección inteligente, incluyendo los semáforos vehiculares en ambos sentidos, los peatonales y los de ciclorrutas. La consecuencia más grave es el riesgo para la vida de las personas.

De acuerdo con el medio, en el Centro de Gestión del Tránsito de Bogotá, los sistemas de monitoreo han detectado repetidas alertas en las vías de las localidades de Kennedy y Bosa, especialmente en las avenidas Primero de Mayo, Agoberto Mejía, Ciudad de Cali, Guayacanes y Villavicencio.

El modus operandi de los ladrones de semáforos

Los equipos técnicos han llegado hasta las zonas donde se han registrado inconvenientes y han encontrado las cajas de control –que regulan los ciclos de luz según el flujo de vehículos y peatones– vandalizadas, con los componentes arrancados, impidiendo el funcionamiento de los semáforos.

La afectación de cajas de
La afectación de cajas de semáforos pone en riesgo la vida de los ciudadanos - crédito Alcaldía de Bogotá

Diego Suárez, subdirector de Semaforización de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, explicó a El Tiempo que en muchos casos, tras restaurar la operatividad de la intersección afectada, “en un lapso entre cuatro y 12 horas se la vuelven a robar”.

Indicó que cada caja, ubicada en una esquina de la intersección, consta de dos partes: en la parte superior se encuentra el controlador, considerado el cerebro del sistema, y en la inferior el gabinete integrado de comunicaciones eléctricas, responsable de la energía de la intersección. Estas cajas cuentan con puertas que solo pueden abrirse con llaves especiales.

Los módulos robados no contienen cobre ni fibra óptica que pueda ser comercializada, por lo que el motivo de los hurtos sigue sin esclarecerse. Sin embargo, ante la reiteración de los robos, la Secretaría de Movilidad implementó una medida de protección. “Nos tocó poner algo que llamamos un exoesqueleto. Es una barrera de metal soldada como protección a las cajas. Esto refuerza un poco la estructura antes de que se vandalice el sistema y se lleven estos elementos tan importantes para el control del tráfico en la ciudad”, detalló Suárez al informativo.

Las autoridades han destinado personal
Las autoridades han destinado personal para ayudar en la movilidad en zonas donde se han robado los semáforos, pero los trabajadores no alcanzan a cubrir todos los puntos afectados - crédito @BogotaTransito/X

El comunicado emitido por la Secretaría de Movilidad se informa que, además de instalar enrejados y refuerzos metálicos para los gabinetes y controladores, se ha estado enviando personal a las vías afectadas, con el fin de gestionar el tráfico en los puntos de mayor demanda. No obstante, la problemática es tan grave que los trabajadores de la entidad no alcanzan a cubrir la totalidad de los puntos vandalizados.

