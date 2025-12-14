Por presunta interferencia en operaciones militares, Pedro Sánchez convocó reunión de urgencia con la cúpula: esto es lo que se sabe

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se apersonó del escándalo que suscitaron las denuncias contra la senadora Isabel Zuleta - crédito Andrea Puentes/Presidencia

La revelación de una posible interferencia política en operaciones militares, en un escándalo que involucra a la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta, y que se la tiene –una vez más– en la palestra pública, desató una fuerte respuesta por parte del ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, en la jornada del domingo 14 de diciembre de 2025. Y todo por la manera en que la congresista, de acuerdo con denuncias, habría torpedeado algunas operaciones.

En efecto, tras la publicación de denuncias en Semana sobre la supuesta injerencia de la congresista en acciones de la fuerza pública, el ministro Sánchez convocó de urgencia a la cúpula de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Según información difundida por Caracol Radio, el objetivo de la reunión, programada para el lunes 15 de diciembre, es “abrir investigaciones y establecer responsabilidades” sobre estos sucesos, que ponen su gestión en entredicho.

La preocupación central, según se supo, radica en la posibilidad de que existan presiones indebidas sobre las ofensivas que se adelantan contra las estructuras criminales a lo largo y ancho del territorio nacional. Es por ello que se buscaría identificar a los ocho generales, cinco en servicio activo y tres en retiro, que habrían presentado la denuncia, con el fin precisar el alcance de los señalamientos que existirían en contra de la senadora oficialista.

Las acusaciones apuntan a que Zuleta y personas de su círculo cercano, al parecer, interfirieron en operativos que debían adelantarse contra organizaciones vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal. Las fuentes consultadas por el medio aseguraron que estas presuntas presiones ya fueron puestas en conocimiento del Ministerio de Defensa, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.

En desarrollo…